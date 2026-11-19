कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, Flipkart पर यह ब्लैक फ्राइडे सेल 21 नवंबर से शुरू होगी और पूरे एक हफ्ते यानी 27 नवंबर तक चलेगी. इन सात दिनों के दौरान प्लेटफॉर्म पर बजट से लेकर मिड-रेंज और प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिलेगी. हालांकि कंपनी ने अभी सभी मॉडल्स के फाइनल ऑफर प्राइस का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कई फोन्स की डील्स सामने आ चुकी हैं.