Phone Sale: Flipkart पर जल्द लगेगी सेल, बजट से फ्लैगशिप फोन पर छूट
Flipkart Sale: नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए. Flipkart पर जल्द ही एक धमाकेदार सेल शुरू होने वाली है जिसमें बजट से लेकर फ्लैगशिप फोन्स पर भारी छूट मिलेगी.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 19 Nov 2026 07:29 PM (IST)
अगर आप लंबे समय से एक नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं और किसी बड़ी सेल का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपकी तलाश खत्म होने वाली है. दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart ने अपनी बहुप्रतीक्षित ब्लैक फ्राइडे सेल का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. इस खास सेल के दौरान ग्राहकों को हर बजट और कैटेगरी के स्मार्टफोन्स पर शानदार डिस्काउंट और बढ़िया ऑफर्स का फायदा मिलने वाला है.
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कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, Flipkart पर यह ब्लैक फ्राइडे सेल 21 नवंबर से शुरू होगी और पूरे एक हफ्ते यानी 27 नवंबर तक चलेगी. इन सात दिनों के दौरान प्लेटफॉर्म पर बजट से लेकर मिड-रेंज और प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिलेगी. हालांकि कंपनी ने अभी सभी मॉडल्स के फाइनल ऑफर प्राइस का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कई फोन्स की डील्स सामने आ चुकी हैं.
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प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट की बात करें तो इस सेल में कई बड़े ब्रांड्स के फ्लैगशिप मॉडल्स पर जबरदस्त छूट मिलने वाली है. लिस्ट में Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 FE, Apple iPhone 17, iPhone 15 और Google Pixel 11 जैसे चर्चित स्मार्टफोन्स शामिल हैं. कंपनी ने टीजर पेज पर इन मॉडल्स को हाइलाइट कर दिया है, जिससे साफ है कि हाई-एंड फोन खरीदने वालों के लिए यह सेल काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.
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फ्लैगशिप डील्स की कीमतों पर नजर डालें तो Google Pixel 11 को ग्राहक सेल के दौरान 73999 रुपये की कीमत में खरीद सकेंगे. इसके अलावा इस फोन पर 6166 रुपये प्रति माह की EMI का ऑप्शन भी दिया जा रहा है. वहीं शानदार परफॉर्मेंस वाले Poco X8 Pro Max की कीमत 47999 रुपये रखी गई है. जबकि Motorola Edge 70 Pro को 36999 रुपये में घर लाने का मौका मिलेगा.
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अगर आपका बजट 20 हजार से 36 हजार रुपये के बीच है, तो मिड-रेंज सेगमेंट में भी आपके लिए ढेर सारे विकल्प मौजूद रहेंगे. सेल के दौरान Vivo T5x 5G को 25499 रुपये और Vivo T5 5G को 30999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. इसके साथ ही Motorola Edge 70 Fusion 32999 रुपये में मिलेगा जबकि यूनिक डिजाइन वाला Nothing Phone 4a 35999 रुपये में लिस्ट किया गया है.
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मिड-रेंज कैटेगरी में ही एक और किफायती विकल्प के तौर पर Ai+ Nova 2 Ultra 5G भी शामिल है, जिसे ग्राहक 20,999 रुपये में अपना बना पाएंगे. वहीं जो लोग कम कीमत में एक नया 5G या रोजमर्रा के इस्तेमाल वाला स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, उनके लिए बजट सेगमेंट में भी खास इंतजाम किया गया है. सेल में Ai+ Nova 2 5G, Mivi One 5G और Boltt Ace जैसे मॉडल्स मात्र 13999 रुपये में मिलेंगे.
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स्मार्टफोन्स पर मिलने वाले फ्लैट डिस्काउंट के अलावा Flipkart अपने ग्राहकों को एक्स्ट्रा बचत करने का मौका भी दे रहा है. इस ब्लैक फ्राइडे सेल में खरीदारी करने पर Axis Bank Flipkart क्रेडिट कार्ड और SBI Flipkart कार्ड धारकों को 5 प्रतिशत का सीधा कैशबैक मिलेगा. बैंक ऑफर्स के जुड़ने के बाद कई स्मार्टफोन्स की प्रभावी कीमत काफी कम हो जाएगी, जिससे खरीदारों को दोहरा मुनाफा मिल सकेगा.
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कैशबैक के साथ-साथ प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑप्शन भी उपलब्ध रहेंगे. यानी अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन अच्छी कंडीशन में है, तो आप उसे एक्सचेंज करके नए फोन की कीमत को और भी कम कर सकते हैं. इसके अलावा बिना किसी एक्सट्रा ब्याज के आसान किस्तों में फोन खरीदने की सुविधा भी ग्राहकों के बजट को संभालने में काफी मददगार साबित होगी.
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नवंबर से शुरू होने वाली यह सेल हर तरह के स्मार्टफोन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आ रही है. चूंकि सेल के शुरुआती घंटों में पाॅपुलर मॉडल्स का स्टॉक तेजी से खत्म हो जाता है इसलिए अपनी पसंद का फोन पहले से विशलिस्ट में जोड़कर रखना समझदारी होगी. सही बैंक कार्ड और एक्सचेंज ऑफर का इस्तेमाल करके आप इस सेल में बड़ी बचत कर सकते हैं.