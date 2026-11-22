भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता निशिकांत दुबे ने एक वीडियो पोस्ट के माध्यम से दावा किया है कि कांग्रेस के नेता बाबर की मजार पर फूल चढ़ाने जाते हैं. बीजेपी नेता ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस का काला अध्याय है. बाबरी और बाबर से नेहरु गांधी जी के प्रेम की कहानी है. इस परिवार ने अफगानिस्तान का दौरा किया. जहां उन्होंने बाबर की मजार पर फूल चढ़ाए.

निशिकांत दुबे ने आगे लिखा कि अफगानिस्तान में स्थित बाबर के मजार को देखने के लिए सबसे पहले साल 1959 में जवाहरलाल नेहरू गए थे. उसके बाद साल 1968 में इंदिरा गांधी ने दौरा किया था. साल 1976 में राजीव गांधी गए थे और साल 2005 में राहुल गांधी. उससे पहले 22 नवंबर 1957 दिल्ली के लालकिले संग्रहालय में मौजूद बाबर के तलवार, युद्ध के कपड़े सहित लगभग 31 वस्तुओं को भारत के राजदूत ने अफगानिस्तान के राजा ज़हीर शाह को सौंपा था. इसके ठीक बाद 1958 में अफग़ानिस्तान के राजा ने जनवरी 1958 में भारत का दौरा किया तथा विशेष तौर पर वे बाबरी मस्जिद अयोध्या देखने पहुंचे थे.

कांग्रेस का काला अध्याय, चैप्टर - 251 251. 22 नवंबर 1957 दिल्ली के लालक़िले संग्रहालय में मौजूद बाबर के तलवार,युद्ध के कपड़े सहित लगभग 31 वस्तुओं को भारत के राजदूत ने अफ़ग़ानिस्तान के राजा ज़हीर शाह को सौंपा .इसके ठीक बाद 1958 में अफ़ग़ानिस्तान के राजा ने जनवरी 1958 में भारत का दौरा किया तथा विशेष तौर पर वे बाबरी मस्जिद अयोध्या देखने पहुँचे .बाबरी और बाबर से नेहरु गांधी जी के प्रेम की कहानी यह है कि इस परिवार ने अफ़ग़ानिस्तान का दौरा किया तथा विशेषकर बाबर की मज़ार पर फूल चढ़ाए .नेहरु जी सितंबर 1959 में गए,इंदिरा गांधी जी 1968-69 में गईं,राजीव गांधी जी 1976 में गए और राहुल गांधी जी 2005 में गए.राम मंदिर देखने आजतक ना सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी ,प्रियंका गांधी जी पहुँचे लेकिन बाबर की मज़ार पर फूल चढ़ाने सभी परिवार गया,यह रिश्ता क्या कहलाता है? #CongressDarkHistory — Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) November 22, 2026

आयोध्या के राम मंदिर को लेकर किया सवाल

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता निशिकांत दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि आयोध्य के राम मंदिर को आजतक ना सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे लेकिन बाबर की मज़ार पर फूल चढ़ाने सभी परिवार गया. आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है.

निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर क्या बोला

निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा कि वह कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर एक असली किताब लिखेंगे. उन्होंने दावा किया कि इस किताब में वह खुलासा करेंगे कि सोनिया गांधी मारुति की मालिक कैसे बनीं और नेशनल हेराल्ड को कैसे खरीदा गया. दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी किताब में सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच विवाद की असली वजहों’ का भी खुलासा किया जाएगा.