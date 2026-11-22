Electric Appliances: बरिश के मौसम में जब तेज गरज के साथ आसमान में बिजली चमकती है. तो घर के बड़े लोग अक्सर टीवी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद करने को कहते हैं. कई लोग इसे सिर्फ एक पुरानी आदत समझकर टाल देते हैं और रिमोट से टीवी ऑफ करके आराम से बैठ जाते हैं. लेकिन आजकल हमारे घरों में महंगे स्मार्ट टीवी, हाई-स्पीड वाई-फाई राउटर और सेट-टॉप बॉक्स लगे होते हैं.

इनके अंदर लगे पार्ट्स पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. ऐसे में जरा सी लापरवाही हजारों रुपये का बड़ा नुकसान करवा सकती है. सिर्फ स्विच बंद कर देना काफी नहीं होता, बल्कि प्लग को सॉकेट से बाहर निकालना भी जरूरी होता है. चलिए बताते हैं कि खराब मौसम में आप अपने महंगे गैजेट्स को कैसे सेफ रख सकते हैं.

सिर्फ स्विच बंद करने से क्यों नहीं टलता खतरा?

अक्सर लोगों को लगता है कि दीवार पर लगा स्विच ऑफ कर दिया, रिमोट से स्मार्ट टीवी बंद कर दिया, तो डिवाइस पूरी तरह सेफ हो गया. लेकिन ऐसा नहीं है. जब तक आपके टीवी और वाई-फाई राउटर का प्लग सॉकेट में लगा रहता है तब तक घर की वायरिंग के जरिए उसका कनेक्शन बाहर की पावर लाइन से जुड़ा रहता है. तेज बारिश और बिजली कड़कने के दौरान पावर ग्रिड में अचानक बहुत तेज वोल्टेज का झटका आता है जिसे पावर सर्ज कहते हैं.

यह हाई वोल्टेज करंट बंद पड़े स्विच को भी पार करके सीधे डिवाइस के अंदरूनी मदरबोर्ड तक पहुंच सकता है. आजकल के स्मार्ट टीवी और राउटर बहुत नाजुक चिप पर काम करते हैं. जो इतने तेज झटके को झेल नहीं पाते. इससे होता यह है कि पलक झपकते ही अंदर का सर्किट जल जाता है और डिवाइस पूरी तरह डेड हो जाता है.





पावर केबल के अलावा इंटरनेट तार से भी आता है करंट

वाई-फाई राउटर और स्मार्ट टीवी के मामले में खतरा सिर्फ बिजली के बोर्ड तक ही नहीं रहता. ज्यादातर घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए बाहर खंभों से होकर केबल छत और खिड़की के रास्ते सीधे राउटर तक आती है. इसके अलावा कई लोग स्मार्ट टीवी को भी लैन केबल और सेट-टॉप बॉक्स के तार से जोड़कर रखते हैं. अगर आसपास कहीं तेज बिजली गिरती है, साथ ही आसमानी बिजली का असर टेलीकॉम तारों पर पड़ता है

तो हाई वोल्टेज करंट इस केबल के जरिए सीधे आपके राउटर में घुस सकता है. अगर राउटर आपके टीवी और कंप्यूटर से केबल के जरिए जुड़ा है, तो यह झटका वहां तक भी पहुंच जाएगा. यही वजह है कि खराब मौसम में पावर प्लग निकालने के साथ-साथ राउटर से इंटरनेट केबल, टीवी से एंटीना और सेट-टॉप बॉक्स का तार भी अलग कर देना सही रहता है.





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नुकसान से बचने के लिए अपनाएं ये तरीके

अगर आपके इलाके में तेज आंधी-तूफान आ रहा है लगातार बिजली कड़क रही है. तो सबसे पहला काम यह करें कि स्मार्ट टीवी, वाई-फाई राउटर, फ्रिज और कंप्यूटर के प्लग सॉकेट से बाहर निकाल दें. ध्यान रखें कि प्लग निकालते समय आपके हाथ बिल्कुल सूखे हों और पैरों में रबर की चप्पल जरूर हो. इसके अलावा आप अपने घर के मेन बोर्ड में अच्छी क्वालिटी का सर्ज प्रोटेक्टर और वोल्टेज स्टेबलाइजर लगवा सकते हैं.

सर्ज प्रोटेक्टर अचानक बढ़ने वाले वोल्टेज को खुद रोक लेता है और महंगे गैजेट्स तक करंट नहीं पहुंचने देता. हालांकि जब बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही हो तो प्रोटेक्टर लगे होने के बाद भी प्लग निकाल देना ही सबसे सेफ तरीका है. आपकी थोड़ी सी सावधानी घर के महंगे गैजेट्स को बड़े नुकसान से बचा सकती है.

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