इस चीज के कारण कम बिजली बनाते हैं सोलर पैनल, आज ही दें ध्यान

अगर डेटा की बात करें तो अलग-अलग स्टडी में सामने आया है कि पैनल पर जमी धूल-मिट्टी एफिशिएंसी को 10-40 प्रतिशत तक कम कर सकती है. MIT रिसर्चर के एक टेस्ट में पता चला कि अगर सोलर पैनल को एक महीने तक बिल्कुल भी साफ न किया जाए तो इसका एनर्जी आउटपुट 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है. उदाहरण के लिए जो पैनल एकदम साफ होने पर दिन में 10 यूनिट जनरेट कर सकते थे, वो एक महीने तक सफाई न होने पर सिर्फ 7 यूनिट ही जनरेट कर पाएंगे.