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इस चीज के कारण कम बिजली बनाते हैं सोलर पैनल, आज ही दें ध्यान
Solar Panel Efficiency: अगर सोलर पैनल अचानक से बिजली बनाना कम कर दें तो इसके पीछे धूल-मिट्टी की परत का हाथ हो सकता है. यह परत एफिशिएंसी को 30 प्रतिशत तक कम कर सकती है.
Solar Panel Efficiency: घर पर सोलर पैनल लगाने का मतलब है कि आपको बिजली बिल की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी. सोलर पैनल न सिर्फ आपको बिजली बिल से बचाएंगे बल्कि एनर्जी का क्लीन सोर्स भी हैं. एक बार इंस्टॉल होने के बाद ये आपके घर की सारी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि इनकी एफिशिएंसी लगातार बनी रही. कुछ लोग पैनल इंस्टॉल करने के बाद इनकी सफाई नहीं करते हैं, जिससे एफिशिएंसी कम हो सकती है.
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Published at : 29 Jul 2026 01:35 PM (IST)
Tags :Solar Panel Solar Energy TECH NEWS
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