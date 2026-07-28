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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीजियो को सीधी टक्कर, Vi 200 रुपये में दे रही है 20 OTT की एक्सेस

जियो को सीधी टक्कर, Vi 200 रुपये में दे रही है 20 OTT की एक्सेस

Vi 200 Plan: वोडाफोन आइडिया ने 200 रुपये की कीमत वाला एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है. इसमें 20 OTT प्लेटफॉर्म्स, 200 से अधिक टीवी चैनल और 30GB डेटा मिल रहा है.

Written By : प्रमोद कुमार  | Updated at : 28 Jul 2026 12:27 PM (IST)
Vi 200 Plan: वोडाफोन आइडिया ने 200 रुपये की कीमत वाला एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है. इसमें 20 OTT प्लेटफॉर्म्स, 200 से अधिक टीवी चैनल और 30GB डेटा मिल रहा है.

Vi 200 Plan: वोडाफोन आइडिया (Vi) ने एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च कर धमाल मचा दिया है. कंपनी ने सिर्फ 200 रुपये की लागत वाला नया प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 20 OTT प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस मिल रही है. इसके साथ Vi Movies & TV पैक, लाइव टीवी, हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा समेत बहुत कुछ मिल रहा है. यानी कंपनी ने एक ही रिचार्ज में डेटा और एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम कर दिया है. कुछ दिन पहले जियो ने भी 200 रुपये की कीमत में ऐसा ही एंटरटेनमेट पैक लॉन्च किया था, जिसे Vi का नया प्लान कड़ी टक्कर दे रहा है.

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अब आपको अलग-अलग स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है. Vi का यह रिचार्ज प्लान आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा. इस प्लान में आपको जियोहॉटस्टार, सोनी लिव, जी5, लायंसगेट प्ले, शेमारू मी, फैनकोड, प्लेफ्लिक्स, क्लिक, अतरंगी, चौपाल, यप्प टीवी, पॉकेट फिल्म्स, टाइम्स प्ले और NextGTV समेत 20 OTT प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस मिलेगी. ये सारी सर्विसेस Vi Movies & TV प्लेटफॉर्म के जरिए अवेलेबल रहेंगी.
अब आपको अलग-अलग स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है. Vi का यह रिचार्ज प्लान आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा. इस प्लान में आपको जियोहॉटस्टार, सोनी लिव, जी5, लायंसगेट प्ले, शेमारू मी, फैनकोड, प्लेफ्लिक्स, क्लिक, अतरंगी, चौपाल, यप्प टीवी, पॉकेट फिल्म्स, टाइम्स प्ले और NextGTV समेत 20 OTT प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस मिलेगी. ये सारी सर्विसेस Vi Movies & TV प्लेटफॉर्म के जरिए अवेलेबल रहेंगी.
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Vi के नए प्लान में आपको टीवी शो, लाइव स्पोर्ट्स, न्यूज और इंटरनेशनल मूवीज आदि देखने को मिलेगी. यह प्लान 200 से अधिक टीवी चैनल ऑफर कर रहा है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप 16 भाषाओं में कंटेट देख सकते हैं. यानी हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश समेत आप अपनी किसी भी मनपसंद भाषा को चुनकर उसके कंटेट का मजा उठा सकते हैं.
Vi के नए प्लान में आपको टीवी शो, लाइव स्पोर्ट्स, न्यूज और इंटरनेशनल मूवीज आदि देखने को मिलेगी. यह प्लान 200 से अधिक टीवी चैनल ऑफर कर रहा है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप 16 भाषाओं में कंटेट देख सकते हैं. यानी हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश समेत आप अपनी किसी भी मनपसंद भाषा को चुनकर उसके कंटेट का मजा उठा सकते हैं.
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Vi का प्लान आपको एक साथ चार डिवाइस पर अपने सब्सक्रिप्शन यूज करने का ऑप्शन देगा. यानी आप चाहें तो फोन, लैपटॉप और टीवी समेत किसी भी डिवाइस पर अपनी पसंद का कंटेट देख सकते हैं. इसमें एक साथ दो लोग एक ही समय पर स्ट्रीमिंग कर पाएंगे. हालांकि, सोनी लिव के स्ट्रीमिंग के अपने नियम हैं, इसलिए इस पर थोड़ी लिमिट लगी हुई है.
Vi का प्लान आपको एक साथ चार डिवाइस पर अपने सब्सक्रिप्शन यूज करने का ऑप्शन देगा. यानी आप चाहें तो फोन, लैपटॉप और टीवी समेत किसी भी डिवाइस पर अपनी पसंद का कंटेट देख सकते हैं. इसमें एक साथ दो लोग एक ही समय पर स्ट्रीमिंग कर पाएंगे. हालांकि, सोनी लिव के स्ट्रीमिंग के अपने नियम हैं, इसलिए इस पर थोड़ी लिमिट लगी हुई है.
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प्लान के बाकी फायदों की बात करें तो इसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिल रही है. इन 28 दिनों के दौरान यूज करने के आपको कुल 30GB हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है. इस डेटा पर डेली की कोई लिमिट नहीं है. साथ ही अगर आप एलिजिबल यूजर हैं तो अनलिमिटेड 5G डेटा का आनंद भी उठा सकते हैं.
प्लान के बाकी फायदों की बात करें तो इसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिल रही है. इन 28 दिनों के दौरान यूज करने के आपको कुल 30GB हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है. इस डेटा पर डेली की कोई लिमिट नहीं है. साथ ही अगर आप एलिजिबल यूजर हैं तो अनलिमिटेड 5G डेटा का आनंद भी उठा सकते हैं.
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Vi का 200 रुपये वाला प्लान लेना बहुत आसान है. आप Vi ऐप, कंपनी की वेबसाइट, किसी भी रिटेल आउटलेट या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से यह रिचार्ज प्लान ले सकते हैं. रिचार्ज होते ही 20 OTT प्लेटफॉर्म्स और 200 से अधिक टीवी चैनल के लिए आपके दरवाजे खुल जाएंगे. यह एक प्लान आपकी सारी एंटरटेनमेंट जरूरतों को पूरा कर देगा.
Vi का 200 रुपये वाला प्लान लेना बहुत आसान है. आप Vi ऐप, कंपनी की वेबसाइट, किसी भी रिटेल आउटलेट या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से यह रिचार्ज प्लान ले सकते हैं. रिचार्ज होते ही 20 OTT प्लेटफॉर्म्स और 200 से अधिक टीवी चैनल के लिए आपके दरवाजे खुल जाएंगे. यह एक प्लान आपकी सारी एंटरटेनमेंट जरूरतों को पूरा कर देगा.
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जियो के प्लान में 200 रुपये के बदले में YouTube Premium, Prime Video, JioHotstar, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+ समेत 15 OTT प्लेटफॉर्म्स, टीवी चैनल्स, मूवी टिकट और डेटा ऑफर किया जा रहा है. 28 दिन की वैलिडिटी वाले इस पैक में आपको कुल 30GB हाई-स्पीड डेटा, जियो टीवी ऐप्स के जरिए 1000+ से ज्यादा टीवी चैनल और मूवी टिकट पर 150 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है.
जियो के प्लान में 200 रुपये के बदले में YouTube Premium, Prime Video, JioHotstar, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+ समेत 15 OTT प्लेटफॉर्म्स, टीवी चैनल्स, मूवी टिकट और डेटा ऑफर किया जा रहा है. 28 दिन की वैलिडिटी वाले इस पैक में आपको कुल 30GB हाई-स्पीड डेटा, जियो टीवी ऐप्स के जरिए 1000+ से ज्यादा टीवी चैनल और मूवी टिकट पर 150 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है.
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अगर जियो के प्लान की बात करें तो कंपनी इसमें 200 रुपये की कीमत में 15 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ हाई-स्पीड डेटा भी ऑफर कर रही है. जियो का यह नया रिचार्ज प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट हैं, जो एंटरटेनमेंट बेनेफिट्स के साथ-साथ एक्स्ट्रा मोबाइल डेटा तलाश रहे हैं.
अगर जियो के प्लान की बात करें तो कंपनी इसमें 200 रुपये की कीमत में 15 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ हाई-स्पीड डेटा भी ऑफर कर रही है. जियो का यह नया रिचार्ज प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट हैं, जो एंटरटेनमेंट बेनेफिट्स के साथ-साथ एक्स्ट्रा मोबाइल डेटा तलाश रहे हैं.
Published at : 28 Jul 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Jio Vodafone Idea TECH NEWS

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