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जियो को सीधी टक्कर, Vi 200 रुपये में दे रही है 20 OTT की एक्सेस
Vi 200 Plan: वोडाफोन आइडिया ने 200 रुपये की कीमत वाला एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है. इसमें 20 OTT प्लेटफॉर्म्स, 200 से अधिक टीवी चैनल और 30GB डेटा मिल रहा है.
Vi 200 Plan: वोडाफोन आइडिया (Vi) ने एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च कर धमाल मचा दिया है. कंपनी ने सिर्फ 200 रुपये की लागत वाला नया प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 20 OTT प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस मिल रही है. इसके साथ Vi Movies & TV पैक, लाइव टीवी, हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा समेत बहुत कुछ मिल रहा है. यानी कंपनी ने एक ही रिचार्ज में डेटा और एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम कर दिया है. कुछ दिन पहले जियो ने भी 200 रुपये की कीमत में ऐसा ही एंटरटेनमेट पैक लॉन्च किया था, जिसे Vi का नया प्लान कड़ी टक्कर दे रहा है.
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Published at : 28 Jul 2026 12:27 PM (IST)
Tags :Jio Vodafone Idea TECH NEWS
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Hirdesh Kumar Singh
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