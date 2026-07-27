अगले साल स्मार्ट चश्मे लॉन्च करेगी ऐप्पल, इस मामले में होंगे सबसे अलग

यह भी कहा जा रहा है कि ऐप्पल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के स्तर पर भी सुरक्षा उपाय अपनाएगी. इसके लिए बिना कैमरे वाले स्मार्ट ग्लासेस पर भी विचार किया जा रहा है. ऐसे भी कयास हैं कि ऐप्पल केवल सेंसिंग के लिए कैमरा दे सकती है, जिसका फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज नहीं किया जा सकेगा. ऐप्पल कैमरा वाले एयरपॉड्स में भी ऐसा फीचर दे सकती है, जो सिर्फ आसपास के माहौल को सेंस कर सकेगा. इस कैमरे से फोटो-वीडियो नहीं लिए जा सकेंगे.