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अगले साल स्मार्ट चश्मे लॉन्च करेगी ऐप्पल, इस मामले में होंगे सबसे अलग
Apple Smart glasses: ऐप्पल ने अपने पहले स्मार्ट चश्मे की लॉन्चिंग की तैयारियों को तेज कर दिया है. माना जा रहा है कि कंपनी 2027 के आखिर तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा.
Apple Smart glasses: गूगल और सैमसंग के बाद अब ऐप्पल भी स्मार्टग्लासेस सेगमेंट में एंट्री मारने को तैयार है. फिलहाल कंपनी इस पर काम कर रही है और माना जा रहा है कि अगले साल ऐप्पल का पहला स्मार्ट चश्मा मार्केट में आ जाएगा. प्राइवेसी की चिंताओं को दूर करने के लिए ऐप्पल इस डिवाइस में कुछ खास करने वाली है.
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Published at : 27 Jul 2026 04:19 PM (IST)
Tags :Smart Glasses TECH NEWS Apple Glasses
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion