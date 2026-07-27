Google Maps में कैसे बदलें अपने घर की लोकेशन? ये है आसान तरीका

दरअसल, Google Maps में सही Home Location सेव करके रखने से यूजर्स को कई सारे फायदे मिलते हैं. इससे रोजाना आने-जाने का समय देखने, ट्रैफिक अपडेट पाने और घर तक सबसे तेज रास्ता खोजने में काफी मदद मिलती है. लेकिन अगर गूगल मैप्स में गलत लोकेशन सेव होगी तो आपको गलत डॉयरेक्शन मिलती रहेगी. इसीलिए अगर आपने भी कोई लोकेशन चेंज की है तो गूगल मैप्स में भी उसे चेंज करके सेव कर सकते हैं.