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Google Maps में कैसे बदलें अपने घर की लोकेशन? ये है आसान तरीका
Google Maps में सही Home Location सेव करके रखने से यूजर्स को कई सारे फायदे मिलते हैं.
अक्सर देखा गया है जब लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें Home और Work लोकेशन सेव कर देते हैं. ये फीचर गूगल मैप्स यूजर्स को उनके लोकेशन सेव करने के लिए देता है. इससे हर बार घर का पता टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती और एक टैप में नेविगेशन शुरू हो जाता है. लेकिन अगर आपने नया घर शिफ्ट किया है या पहले गलत पता सेव हो गया था तो उसे कैसे बदला जाए इसके बारे में ज्यादातर यूजर्स को नहीं पता होता है. आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप गूगल मैप्स पर अपने घर की लोकेशन को बदल सकते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 01:25 PM (IST)
Tags :GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion