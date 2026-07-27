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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGoogle Maps में कैसे बदलें अपने घर की लोकेशन? ये है आसान तरीका

Google Maps में कैसे बदलें अपने घर की लोकेशन? ये है आसान तरीका

Google Maps में सही Home Location सेव करके रखने से यूजर्स को कई सारे फायदे मिलते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 27 Jul 2026 01:25 PM (IST)
Google Maps में सही Home Location सेव करके रखने से यूजर्स को कई सारे फायदे मिलते हैं.

अक्सर देखा गया है जब लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें Home और Work लोकेशन सेव कर देते हैं. ये फीचर गूगल मैप्स यूजर्स को उनके लोकेशन सेव करने के लिए देता है. इससे हर बार घर का पता टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती और एक टैप में नेविगेशन शुरू हो जाता है. लेकिन अगर आपने नया घर शिफ्ट किया है या पहले गलत पता सेव हो गया था तो उसे कैसे बदला जाए इसके बारे में ज्यादातर यूजर्स को नहीं पता होता है. आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप गूगल मैप्स पर अपने घर की लोकेशन को बदल सकते हैं.

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दरअसल, Google Maps में सही Home Location सेव करके रखने से यूजर्स को कई सारे फायदे मिलते हैं. इससे रोजाना आने-जाने का समय देखने, ट्रैफिक अपडेट पाने और घर तक सबसे तेज रास्ता खोजने में काफी मदद मिलती है. लेकिन अगर गूगल मैप्स में गलत लोकेशन सेव होगी तो आपको गलत डॉयरेक्शन मिलती रहेगी. इसीलिए अगर आपने भी कोई लोकेशन चेंज की है तो गूगल मैप्स में भी उसे चेंज करके सेव कर सकते हैं.
दरअसल, Google Maps में सही Home Location सेव करके रखने से यूजर्स को कई सारे फायदे मिलते हैं. इससे रोजाना आने-जाने का समय देखने, ट्रैफिक अपडेट पाने और घर तक सबसे तेज रास्ता खोजने में काफी मदद मिलती है. लेकिन अगर गूगल मैप्स में गलत लोकेशन सेव होगी तो आपको गलत डॉयरेक्शन मिलती रहेगी. इसीलिए अगर आपने भी कोई लोकेशन चेंज की है तो गूगल मैप्स में भी उसे चेंज करके सेव कर सकते हैं.
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अब अगर आप Android या iPhone पर Google Maps इस्तेमाल करते हैं तो इन आसान स्टेप्स की मदद से गूगल मैप्स पर लोकेशन को चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले Google Maps ऐप ओपन करें और नीचे या ऊपर दिखाई देने वाली अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें. इसके बाद अब Your Profile या Your Places सेक्शन में जाएं. यहां Home का ऑप्शन दिखाई देगा.
अब अगर आप Android या iPhone पर Google Maps इस्तेमाल करते हैं तो इन आसान स्टेप्स की मदद से गूगल मैप्स पर लोकेशन को चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले Google Maps ऐप ओपन करें और नीचे या ऊपर दिखाई देने वाली अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें. इसके बाद अब Your Profile या Your Places सेक्शन में जाएं. यहां Home का ऑप्शन दिखाई देगा.
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अगर पहले से कोई पता सेव है तो उसके सामने दिए गए Edit आइकन पर टैप करें. अब नया पता टाइप करें या मैप पर सही लोकेशन चुनें. सही एड्रेस चुनते ही वह अपने आप सेव हो जाएगा. इसके बाद जब भी आप Home सर्च करेंगे तो Google Maps आपको नए सेव लोकेशन का डॉयरेक्शन दिखाने लगेगा.
अगर पहले से कोई पता सेव है तो उसके सामने दिए गए Edit आइकन पर टैप करें. अब नया पता टाइप करें या मैप पर सही लोकेशन चुनें. सही एड्रेस चुनते ही वह अपने आप सेव हो जाएगा. इसके बाद जब भी आप Home सर्च करेंगे तो Google Maps आपको नए सेव लोकेशन का डॉयरेक्शन दिखाने लगेगा.
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वहीं, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर Google Maps इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी Home Location बदलना काफी आसान है. इसके लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर में Google Maps खोलें और उसी Google अकाउंट से लॉग इन करें जिसमें Home Location सेव है.
वहीं, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर Google Maps इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी Home Location बदलना काफी आसान है. इसके लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर में Google Maps खोलें और उसी Google अकाउंट से लॉग इन करें जिसमें Home Location सेव है.
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इसके बाद बाईं ओर मौजूद मेन्यू से Saved या Your Places पर क्लिक करें. अब Labeled टैब में जाएं और Home के सामने दिए गए Edit ऑप्शन पर क्लिक करें. नया पता दर्ज करें और सेव कर दें. इसके बाद आपने जो बदलाव किए हैं वो आपके सभी डिवाइस पर उसी Google अकाउंट के साथ सिंक हो जाएगा.
इसके बाद बाईं ओर मौजूद मेन्यू से Saved या Your Places पर क्लिक करें. अब Labeled टैब में जाएं और Home के सामने दिए गए Edit ऑप्शन पर क्लिक करें. नया पता दर्ज करें और सेव कर दें. इसके बाद आपने जो बदलाव किए हैं वो आपके सभी डिवाइस पर उसी Google अकाउंट के साथ सिंक हो जाएगा.
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अब अगर आपको पुराना सेव पता को हटाना है तो उसका भी तरीका काफी आसान है. इसके लिए Home के सामने मौजूद Remove या Delete ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद आप चाहें तो नया पता दोबारा जोड़ सकते हैं. बता दें कि गूगल मैप्स पर होम लोकेशन को बदलते समय कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए.
अब अगर आपको पुराना सेव पता को हटाना है तो उसका भी तरीका काफी आसान है. इसके लिए Home के सामने मौजूद Remove या Delete ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद आप चाहें तो नया पता दोबारा जोड़ सकते हैं. बता दें कि गूगल मैप्स पर होम लोकेशन को बदलते समय कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए.
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हमेशा सही Google अकाउंट में लॉग इन रहें. ऐड्रेस टाइप करने के बजाय Google जो पता सजेस्ट करता है उसे चुनें जिससे लोकेशन ज्यादा सटीक रहे. अगर नया घर किसी नई कॉलोनी में है तो मैप पर पिन लगाकर भी सही जगह चुन सकते हैं. चेंज करने के बाद एक बार Home सर्च करके चेक कर लें कि सही पता सेव हुआ है या नहीं.
हमेशा सही Google अकाउंट में लॉग इन रहें. ऐड्रेस टाइप करने के बजाय Google जो पता सजेस्ट करता है उसे चुनें जिससे लोकेशन ज्यादा सटीक रहे. अगर नया घर किसी नई कॉलोनी में है तो मैप पर पिन लगाकर भी सही जगह चुन सकते हैं. चेंज करने के बाद एक बार Home सर्च करके चेक कर लें कि सही पता सेव हुआ है या नहीं.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Google Maps में Home Location केवल आपके Google अकाउंट में सेव रहती है. जब तक आप इसे किसी के साथ शेयर नहीं करते तब तक ये जानकारी प्राइवेट रहती है. हालांकि, अगर आपका फोन किसी और के पास जाता है तो सेफ्टी के लिए स्क्रीन लॉक और Google अकाउंट की सेफ्टी सेटिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Google Maps में Home Location केवल आपके Google अकाउंट में सेव रहती है. जब तक आप इसे किसी के साथ शेयर नहीं करते तब तक ये जानकारी प्राइवेट रहती है. हालांकि, अगर आपका फोन किसी और के पास जाता है तो सेफ्टी के लिए स्क्रीन लॉक और Google अकाउंट की सेफ्टी सेटिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए.
Published at : 27 Jul 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI

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