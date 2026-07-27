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PC पर Google Maps दिखा रहा गलत लोकेशन, जानिए क्यों हो रही यह बड़ी गड़बड़ी?
Google Maps: जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) एक IP Address उपलब्ध कराता है.
अगर आप स्मार्टफोन पर Google Maps इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके फोन में मौजूद GPS की मदद से आपकी सटीक लोकेशन पता कर लेता है. लेकिन डेस्कटॉप या लैपटॉप जैसे ज्यादातर कंप्यूटरों में GPS नहीं होता है. ऐसे में Google Maps को आपकी लोकेशन का अनुमान लगाने के लिए IP Address, Wi-Fi नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलने वाले दूसरा डेटा का सहारा लेना पड़ता है. यही कारण है कि कई बार PC पर Google Maps आपकी असली जगह से अलग लोकेशन दिखाने लगता है.
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Published at : 27 Jul 2026 09:43 AM (IST)
Tags :GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI
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Hirdesh Kumar Singh
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