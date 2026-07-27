PC पर Google Maps दिखा रहा गलत लोकेशन, जानिए क्यों हो रही यह बड़ी गड़बड़ी?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) एक IP Address उपलब्ध कराता है. इसी के आधार पर आपकी लोकेशन का अनुमान लगाया जाता है. हालांकि, IP बेस्ड लोकेशन हमेशा सटीक नहीं होती है. कई बार ये सिर्फ शहर या पिनकोड तक ही सही जानकारी दे पाती है. इसके अलावा, जिन डेटाबेस से ये जानकारी ली जाती है उनमें भी गलतियां हो सकती हैं. यही वजह है कि Google Maps कभी-कभी गलत प्लेस दिखा देता है.