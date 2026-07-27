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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीPC पर Google Maps दिखा रहा गलत लोकेशन, जानिए क्यों हो रही यह बड़ी गड़बड़ी?

PC पर Google Maps दिखा रहा गलत लोकेशन, जानिए क्यों हो रही यह बड़ी गड़बड़ी?

Google Maps: जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) एक IP Address उपलब्ध कराता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 27 Jul 2026 09:43 AM (IST)
Google Maps: जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) एक IP Address उपलब्ध कराता है.

अगर आप स्मार्टफोन पर Google Maps इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके फोन में मौजूद GPS की मदद से आपकी सटीक लोकेशन पता कर लेता है. लेकिन डेस्कटॉप या लैपटॉप जैसे ज्यादातर कंप्यूटरों में GPS नहीं होता है. ऐसे में Google Maps को आपकी लोकेशन का अनुमान लगाने के लिए IP Address, Wi-Fi नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलने वाले दूसरा डेटा का सहारा लेना पड़ता है. यही कारण है कि कई बार PC पर Google Maps आपकी असली जगह से अलग लोकेशन दिखाने लगता है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) एक IP Address उपलब्ध कराता है. इसी के आधार पर आपकी लोकेशन का अनुमान लगाया जाता है. हालांकि, IP बेस्ड लोकेशन हमेशा सटीक नहीं होती है. कई बार ये सिर्फ शहर या पिनकोड तक ही सही जानकारी दे पाती है. इसके अलावा, जिन डेटाबेस से ये जानकारी ली जाती है उनमें भी गलतियां हो सकती हैं. यही वजह है कि Google Maps कभी-कभी गलत प्लेस दिखा देता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) एक IP Address उपलब्ध कराता है. इसी के आधार पर आपकी लोकेशन का अनुमान लगाया जाता है. हालांकि, IP बेस्ड लोकेशन हमेशा सटीक नहीं होती है. कई बार ये सिर्फ शहर या पिनकोड तक ही सही जानकारी दे पाती है. इसके अलावा, जिन डेटाबेस से ये जानकारी ली जाती है उनमें भी गलतियां हो सकती हैं. यही वजह है कि Google Maps कभी-कभी गलत प्लेस दिखा देता है.
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इसके अलावा सिर्फ IP Address ही नहीं बल्कि Windows और वेब ब्राउजर भी Wi-Fi, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स और GPS जैसी जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी लोकेशन का बेहतर अनुमान लगाया जा सके. अगर इनमें से किसी भी सोर्स की जानकारी गलत या पुरानी हो तो Google Maps की लोकेशन भी गलत दिखाई दे सकती है.
इसके अलावा सिर्फ IP Address ही नहीं बल्कि Windows और वेब ब्राउजर भी Wi-Fi, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स और GPS जैसी जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी लोकेशन का बेहतर अनुमान लगाया जा सके. अगर इनमें से किसी भी सोर्स की जानकारी गलत या पुरानी हो तो Google Maps की लोकेशन भी गलत दिखाई दे सकती है.
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आज के समय में कई कंपनियां यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी और लोकेशन के आधार पर उनकी डिजिटल प्रोफाइल तैयार करती हैं. इससे विज्ञापनों को ज्यादा पर्सनल बनाया जाता है. अगर आपकी सटीक लोकेशन उपलब्ध नहीं होती तो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करना थोड़ा कठिन हो जाता है. इसलिए कई लोग अपनी प्राइवेसी बनाए रखने के लिए सटीक लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते.
आज के समय में कई कंपनियां यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी और लोकेशन के आधार पर उनकी डिजिटल प्रोफाइल तैयार करती हैं. इससे विज्ञापनों को ज्यादा पर्सनल बनाया जाता है. अगर आपकी सटीक लोकेशन उपलब्ध नहीं होती तो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करना थोड़ा कठिन हो जाता है. इसलिए कई लोग अपनी प्राइवेसी बनाए रखने के लिए सटीक लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते.
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अगर आप किसी नए शहर में हैं, किसी होटल, रेस्टोरेंट या दुकान का रास्ता ढूंढ़ रहे हैं या ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तब सही लोकेशन बहुत जरूरी हो जाती है. PC पर भी सटीक लोकेशन होने से आप पहले से रूट प्लान कर सकते हैं और ट्रैवल की बेहतर तैयारी कर सकते हैं.
अगर आप किसी नए शहर में हैं, किसी होटल, रेस्टोरेंट या दुकान का रास्ता ढूंढ़ रहे हैं या ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तब सही लोकेशन बहुत जरूरी हो जाती है. PC पर भी सटीक लोकेशन होने से आप पहले से रूट प्लान कर सकते हैं और ट्रैवल की बेहतर तैयारी कर सकते हैं.
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अगर Google Maps गलत लोकेशन दिखा रहा है तो सबसे पहले Windows की Settings में जाकर Privacy & Location पर जाएं और इसके बाद Location में जाकर Location Services ऑन करें. इसके बाद आप ये भी तय कर सकते हैं कि कौन-कौन से ऐप्स आपकी लोकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. कई बार सिर्फ ये सेटिंग ऑन करने से ही समस्या दूर हो जाती है.
अगर Google Maps गलत लोकेशन दिखा रहा है तो सबसे पहले Windows की Settings में जाकर Privacy & Location पर जाएं और इसके बाद Location में जाकर Location Services ऑन करें. इसके बाद आप ये भी तय कर सकते हैं कि कौन-कौन से ऐप्स आपकी लोकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. कई बार सिर्फ ये सेटिंग ऑन करने से ही समस्या दूर हो जाती है.
Published at : 27 Jul 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
GOOGLE MAPS TECH NEWS HINDI

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