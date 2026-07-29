WhatsApp का अपडेट! Status पोस्ट करने के बाद भी बदल सकेंगे Caption

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह सुविधा अभी चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है।

WhatsApp Update: व्हाट्सऐप आज के समय में काफी ज्यादा इस्तेमाल करने वाला मैसेजिंग ऐप बन चुका है. यहां लोग चैटिंग से लेकर वीडियो कॉल और कई फीचर्स का लाभ उठाते हैं. इसी कड़ी में अब व्हाट्सऐप में एक बड़ा अपडेट आने वाला है जिसकी मदद से आप व्हाट्सऐप पर स्टेटस लगाने के बाद भी उसका कैप्शन बदल सकेंगें. जी हां, दरअसल, व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर कुछ बड़े अपडेट्स पेश करती रहती है. ये अपडेट भी कंपनी ने यूजर्स की सुविधा को देखते हुए ही पेश किया है.

आ गया नया फीचर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सऐप का ये नया फीचर यूजर्स के ऐप चलाने के अनुभव को और बेहतर करने का काम करेगा. इसका मतलब है कि अब अगर स्टेटस शेयर करते समय कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए या बाद में टेक्स्ट बदलने का मन करे तो पूरे स्टेटस को डिलीट करके दोबारा पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जानकारी के लिए बता दे कि फिलहाल ये सुविधा चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध कराई गई है और आने वाले समय में इसे सभी यूजर्स तक पहुंचाया जा सकता है.





बिना स्टेटस हटाए बदल सकेंगे Caption

आपको बता दें कि अब तक अगर किसी यूजर से स्टेटस पोस्ट करते समय स्पेलिंग की गलती हो जाती थी या वह कैप्शन बदलना चाहता था तो उसे स्टेटस को डिलीट करने दोबारा ही स्टेटस को पोस्ट करना पड़ता था.

लेकिन अब नए फीचर के आने के बाद ऐसा करने की यूजर्स को जरूरत नहीं पड़ेगी. यूजर फोटो या वीडियो स्टेटस को उसी तरह रहने देंगे और केवल उसके साथ लिखा गया कैप्शन बदल सकेंगे. इससे समय की बचत होगी और दोबारा स्टेटस पोस्ट करने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी.

किसे मिला नया फीचर?

रिपोर्ट के मुताबिक, ये फीचर WhatsApp Beta for Android के 2.26.30.1 वर्जन में कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया गया है. फिलहाल ये फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है और इसे तभी पूरी तरह से रोलआउट किया जाएगा जब तक इसमें सभी कमियां दूर हो जाएंगी. माना जा रहा है कि अगर टेस्टिंग सफल होती है तो आने वाले कुछ हफ्तों में इस फीचर को यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है.

महज इतने समय के लिए मिलेगा एडिट का ऑप्शन

WhatsApp इस फीचर को यूजर्स के लिए रोलआउट तो करने जा रही है लेकिन इसके साथ कंपनी टाइम लीमिट भी तय कर रही है. जानकारी के अनुसार, यूजर्स को स्टेटस लगाने के 15 मिनट तक ही उसमें बदलाव करने का ऑप्शन मिलेगा. 15 मिनट के बाद यूजर्स अपने स्टेटस में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे. ये नियम WhatsApp के दूसरे एडिट फीचर्स की तरह ही टाइम लिमिट पर बेस्ड है.

इन तरीकों से एडिट कर सकेंगे कैप्शन





जानकारी के मुताबिक, WhatsApp के इस फीचर को इस्तेमाल करना भी काफी आसान होगा. माना जा रहा है कि इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को दो ऑप्शन मिलेंगे.

पहले तरीके में यूजर्स Shared Status की लिस्ट में जाकर स्टेटस के मेन्यू से Edit Caption का ऑप्शन चुन सकेंगे. इसके जरिए बिना स्टेटस खोले ही कैप्शन में जो बदलना हो बदल सकेंगे.

वहीं, दूसरे तरीके में यूजर को कैप्शन के पास दिखाई देने वाले छोटे Pencil (पेंसिल) आइकन से एडिट का काम हो जाएगा. इस आइकन पर टैप करते ही कैप्शन एडिट करने का ऑप्शन खुल जाएगा और यूजर अपनी जरूरत के अनुसार टेक्स्ट बदल सकेंगे.

यूजर्स को क्या होगा फायदा

बताते चलें कि व्हाट्सऐप के इस फीचर के आने के बाद यूजर्स को काफी फायदा होने वाला है. पहले यूजर्स को स्टेटस लगाने के बाद उसमें कोई कमी को ठीक करने के लिए पूरे स्टेटस को डिलीट करना पड़ता था जिसमें काफी समय लगता था. लेकिन अब इस फीचर के बाद यूजर्स को आसानी से स्टेटस पोस्ट के बाद भी उसमें बदलाव करने का ऑप्शन मिलेगा जिससे समय की भी बचत होगी और यूजर एक्सपीरिएंस भी बेहतर होगा.

कब तक मिलेगा ये फीचर

दरअसल, अभी ये फीचर लिमिटेड संख्या में Android बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है. फिलहाल WhatsApp की ओर से अभी तक इस फीचर के रोलआउट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की गई है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि टेस्टिंग पूरी होने के बाद आने वाले हफ्तों में इसे सभी Android यूजर्स के लिए भी चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:

सोशल मीडिया पर कैसे लगते हैं विज्ञापन? जानें प्रोसेस और टेक्नोलॉजी