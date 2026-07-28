इन गलतियों से कम हो जाती है फोन की चार्जिंग स्पीड! एक सेटिंग बदलते मिलेगी सुपरफास्ट स्पीड

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत से लोग चार्जिंग के दौरान वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं या सोशल मीडिया चलाते रहते हैं. इससे बैटरी चार्ज होने के साथ-साथ खर्च भी होती रहती है. इसकी वजह से फोन पर एक्सट्रा लोड पड़ता है और फोन की चार्जिंग स्पीड कम होने के साथ ही फोन तेजी से गर्म भी होने लगता है. ऐसे में अगर आप फोन को जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल न करें.