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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीइन गलतियों से कम हो जाती है फोन की चार्जिंग स्पीड! एक सेटिंग बदलते मिलेगी सुपरफास्ट स्पीड

इन गलतियों से कम हो जाती है फोन की चार्जिंग स्पीड! एक सेटिंग बदलते मिलेगी सुपरफास्ट स्पीड

Tech Tips: सबसे पहले ये चेक करें कि आप फोन के साथ मिलने वाले ओरिजिनल चार्जर और USB केबल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 28 Jul 2026 05:24 PM (IST)
Tech Tips: सबसे पहले ये चेक करें कि आप फोन के साथ मिलने वाले ओरिजिनल चार्जर और USB केबल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं.

स्मार्टफोन ने एक तरफ लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम किया है तो दूसरी तरफ लोग अब स्मार्टफोन से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहने लगे हैं. कई बार देखा गया है कि कुछ समय बाद आपके स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड कम हो जाती है. बता दें कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. इसके साथ ही आपकी कुछ गलतियों से भी फोन की चार्जिंग स्पीड कम हो जाती है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे ऐसे तरीके के बारे में जिसकी मदद से आपको भी सुपरफास्ट चार्जिंग स्पीड मिलने लगेगी.

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आपको बता दें कि सबसे पहले ये चेक करें कि आप फोन के साथ मिलने वाले ओरिजिनल चार्जर और USB केबल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं. अगर आपके पास ओरिजिनल चार्जर नहीं है तो उसी वॉट वाला प्रमाणित चार्जर खरीदें. कम पावर वाला चार्जर इस्तेमाल करने पर फोन धीरे-धीरे चार्ज होता है.
आपको बता दें कि सबसे पहले ये चेक करें कि आप फोन के साथ मिलने वाले ओरिजिनल चार्जर और USB केबल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं. अगर आपके पास ओरिजिनल चार्जर नहीं है तो उसी वॉट वाला प्रमाणित चार्जर खरीदें. कम पावर वाला चार्जर इस्तेमाल करने पर फोन धीरे-धीरे चार्ज होता है.
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इसके अलावा कई Android स्मार्टफोन में Fast Charging, Super Fast Charging या Turbo Charging का ऑप्शन मिलता है. कभी-कभी ये फीचर गलती से बंद हो जाता है. इसे ऑन करने के लिए Settings में जाएं और इसके बाद Battery या Battery & Device Care ऑप्शन खोलें. अब Charging Settings में जाकर Fast Charging या Super Fast Charging को Enable करें. अगर ये ऑप्शन बंद होगा तो फोन नॉर्मल स्पीड से ही चार्ज होगा.
इसके अलावा कई Android स्मार्टफोन में Fast Charging, Super Fast Charging या Turbo Charging का ऑप्शन मिलता है. कभी-कभी ये फीचर गलती से बंद हो जाता है. इसे ऑन करने के लिए Settings में जाएं और इसके बाद Battery या Battery & Device Care ऑप्शन खोलें. अब Charging Settings में जाकर Fast Charging या Super Fast Charging को Enable करें. अगर ये ऑप्शन बंद होगा तो फोन नॉर्मल स्पीड से ही चार्ज होगा.
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बता दें कि चार्जिंग करते समय अगर फोन बैकग्राउंड में ज्यादा बैटरी खर्च कर रहा है तो चार्जिंग स्पीड कम हो जाती है. ऐसे में Battery Saver या Power Saving Mode ऑन करने से बैकग्राउंड एक्टिविटी कम हो जाती हैं और बैटरी तेजी से चार्ज होने लगती है.
बता दें कि चार्जिंग करते समय अगर फोन बैकग्राउंड में ज्यादा बैटरी खर्च कर रहा है तो चार्जिंग स्पीड कम हो जाती है. ऐसे में Battery Saver या Power Saving Mode ऑन करने से बैकग्राउंड एक्टिविटी कम हो जाती हैं और बैटरी तेजी से चार्ज होने लगती है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत से लोग चार्जिंग के दौरान वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं या सोशल मीडिया चलाते रहते हैं. इससे बैटरी चार्ज होने के साथ-साथ खर्च भी होती रहती है. इसकी वजह से फोन पर एक्सट्रा लोड पड़ता है और फोन की चार्जिंग स्पीड कम होने के साथ ही फोन तेजी से गर्म भी होने लगता है. ऐसे में अगर आप फोन को जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल न करें.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत से लोग चार्जिंग के दौरान वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं या सोशल मीडिया चलाते रहते हैं. इससे बैटरी चार्ज होने के साथ-साथ खर्च भी होती रहती है. इसकी वजह से फोन पर एक्सट्रा लोड पड़ता है और फोन की चार्जिंग स्पीड कम होने के साथ ही फोन तेजी से गर्म भी होने लगता है. ऐसे में अगर आप फोन को जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल न करें.
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इसके साथ ही अगर आपको बहुत कम समय में फोन चार्ज करना है तो Airplane Mode ऑन करना भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इससे मोबाइल नेटवर्क, Wi-Fi, Bluetooth और कई दूसरी सर्विस भी बंद हो जाती हैं जिससे बैटरी की खपत घटती है और चार्जिंग भी तेज हो जाती है.
इसके साथ ही अगर आपको बहुत कम समय में फोन चार्ज करना है तो Airplane Mode ऑन करना भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इससे मोबाइल नेटवर्क, Wi-Fi, Bluetooth और कई दूसरी सर्विस भी बंद हो जाती हैं जिससे बैटरी की खपत घटती है और चार्जिंग भी तेज हो जाती है.
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कई ऐप्स बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं. ये इंटरनेट, लोकेशन और प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं जिससे बैटरी खर्च होती रहती है. इसके लिए आप Settings में जाकर Background Activity या Battery Usage सेक्शन से बेकार ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी को कम कर सकते हैं.
कई ऐप्स बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं. ये इंटरनेट, लोकेशन और प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं जिससे बैटरी खर्च होती रहती है. इसके लिए आप Settings में जाकर Background Activity या Battery Usage सेक्शन से बेकार ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी को कम कर सकते हैं.
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इसके अलावा चार्जिंग के दौरान स्क्रीन ऑन रहने और ज्यादा ब्राइटनेस होने से भी बैटरी की खपत बढ़ जाती है. ऐसे में अगर फोन का इस्तेमाल करना जरूरी हो तो Brightness कम रखें और Auto Brightness का इस्तेमाल करें.
इसके अलावा चार्जिंग के दौरान स्क्रीन ऑन रहने और ज्यादा ब्राइटनेस होने से भी बैटरी की खपत बढ़ जाती है. ऐसे में अगर फोन का इस्तेमाल करना जरूरी हो तो Brightness कम रखें और Auto Brightness का इस्तेमाल करें.
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अगर चार्जिंग के समय फोन बहुत गर्म हो जाता है तो सेफ्टी के कारणों से कई स्मार्टफोन अपने आप चार्जिंग स्पीड कम कर देते हैं. इसलिए मोटे कवर को कुछ समय के लिए हटा सकते हैं. फोन को ठंडी और हवादार जगह पर चार्ज करें. धूप या गर्म जगह पर चार्जिंग से बचें.
अगर चार्जिंग के समय फोन बहुत गर्म हो जाता है तो सेफ्टी के कारणों से कई स्मार्टफोन अपने आप चार्जिंग स्पीड कम कर देते हैं. इसलिए मोटे कवर को कुछ समय के लिए हटा सकते हैं. फोन को ठंडी और हवादार जगह पर चार्ज करें. धूप या गर्म जगह पर चार्जिंग से बचें.
Published at : 28 Jul 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Smartphone Tech Tips TECH NEWS HINDI

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