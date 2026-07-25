Jio का नया Freedom Plan लॉन्च! कीमत इतनी कम कि देखकर रह जाएंगे हैरान, जानिए क्या हैं बेनिफिट्स

Airtel भी अपने यूजर्स को ब्रॉडबैंड प्लान ऑफर करता है. बता दें कि कंपनी का सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान 499 रुपये में आता है. इस प्लान में यूजर्स को 40mbps की इंटरनेट स्पीड मिल जाती है. इसके अलावा यूजर्स को इस प्लान में टेलीफोन कॉलिंग की भी सुविधा मिलती है. बता दें कि अनलिमिटेड इंटरनेट खत्म होने के बाद इसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है.