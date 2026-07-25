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Jio का नया Freedom Plan लॉन्च! कीमत इतनी कम कि देखकर रह जाएंगे हैरान, जानिए क्या हैं बेनिफिट्स
Reliance Jio Freedom Plan: कंपनी ने इस प्लान को JioFiber और Jio AirFiber दोनों यूजर्स के लिए पेश किया है. यूजर्स इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और MyJio App के जरिए खरीद सकते हैं.
रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए समय-समय पर नए प्लान्स पेश करती रहती है. इसी कड़ी में अब कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक नया ब्रॉडबैंड प्लान पेश किया है जिसका नाम जियो फ्रीडम प्लान है. इसके अलावा इस प्लान की कीमत भी काफी कम रखी गई है. आइए जानते हैं कि इस प्लान में आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 11:48 AM (IST)
Tags :Reliance Jio TECH NEWS HINDI
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Hirdesh Kumar Singh
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