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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीJio का नया Freedom Plan लॉन्च! कीमत इतनी कम कि देखकर रह जाएंगे हैरान, जानिए क्या हैं बेनिफिट्स

Jio का नया Freedom Plan लॉन्च! कीमत इतनी कम कि देखकर रह जाएंगे हैरान, जानिए क्या हैं बेनिफिट्स

Reliance Jio Freedom Plan: कंपनी ने इस प्लान को JioFiber और Jio AirFiber दोनों यूजर्स के लिए पेश किया है. यूजर्स इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और MyJio App के जरिए खरीद सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 25 Jul 2026 11:48 AM (IST)
Reliance Jio Freedom Plan: कंपनी ने इस प्लान को JioFiber और Jio AirFiber दोनों यूजर्स के लिए पेश किया है. यूजर्स इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और MyJio App के जरिए खरीद सकते हैं.

रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए समय-समय पर नए प्लान्स पेश करती रहती है. इसी कड़ी में अब कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक नया ब्रॉडबैंड प्लान पेश किया है जिसका नाम जियो फ्रीडम प्लान है. इसके अलावा इस प्लान की कीमत भी काफी कम रखी गई है. आइए जानते हैं कि इस प्लान में आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने इस प्लान को JioFiber और Jio AirFiber दोनों यूजर्स के लिए पेश किया है. यूजर्स इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और MyJio App के जरिए खरीद सकते हैं. इसके अलावा बता दें कि इस प्लान की वैलिडिटी 15 महीनों की है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने इस प्लान को JioFiber और Jio AirFiber दोनों यूजर्स के लिए पेश किया है. यूजर्स इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और MyJio App के जरिए खरीद सकते हैं. इसके अलावा बता दें कि इस प्लान की वैलिडिटी 15 महीनों की है.
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बता दें कि कंपनी ने इस नए प्लान की कीमत 10 हजार रुपये रखी है. हालांकि, इस प्लान में यूजर्स को कई सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. इसीलिए आज कल ये प्लान काफी चर्चा में है. बताते चलें कि कंपनी ने इस प्लान में यूजर्स को 100Mbps तक की डाउनलोड और अपलोड स्पीड उपलब्ध कराई है.
बता दें कि कंपनी ने इस नए प्लान की कीमत 10 हजार रुपये रखी है. हालांकि, इस प्लान में यूजर्स को कई सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. इसीलिए आज कल ये प्लान काफी चर्चा में है. बताते चलें कि कंपनी ने इस प्लान में यूजर्स को 100Mbps तक की डाउनलोड और अपलोड स्पीड उपलब्ध कराई है.
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इसके अलावा Jio Freedom Plan में यूजर्स को पूरी वैलिडिटी के दौरान अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा का लाभ मिलता है. साथ ही इस प्लान में यूजर्स को 1000 से ज्यादा टीवी चैनल्स का एक्सेस भी दिया जा रहा है.
इसके अलावा Jio Freedom Plan में यूजर्स को पूरी वैलिडिटी के दौरान अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा का लाभ मिलता है. साथ ही इस प्लान में यूजर्स को 1000 से ज्यादा टीवी चैनल्स का एक्सेस भी दिया जा रहा है.
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इन चैनल्स को देखने के लिए यूजर्स JioTV ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी एक ही प्लान में इंटरनेट के साथ टीवी एंटरटेनमेंट का भी फायदा मिलेगा. इसके साथ ही इस प्लान में यूजर्स को कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी दिया जा रहा है जिसमें JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, Sun NXT, Hoichoi, Discovery+, TimesPlay और ShemarooMe शामिल है.
इन चैनल्स को देखने के लिए यूजर्स JioTV ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी एक ही प्लान में इंटरनेट के साथ टीवी एंटरटेनमेंट का भी फायदा मिलेगा. इसके साथ ही इस प्लान में यूजर्स को कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी दिया जा रहा है जिसमें JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, Sun NXT, Hoichoi, Discovery+, TimesPlay और ShemarooMe शामिल है.
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जानकारी के लिए बता दें कि Jio के इस Freedom Plan में यूजर्स को फ्री में सेट-टॉप बॉक्स दिया जाएगा. बता दें कि अगर आप घर में ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, गेमिंग करते हैं या कई डिवाइस पर हाई-स्पीड कनेक्शन चाहते हैं तो Jio Freedom Plan आपके लिए एक प्रीमियम ऑप्शन साबित हो सकता है.
जानकारी के लिए बता दें कि Jio के इस Freedom Plan में यूजर्स को फ्री में सेट-टॉप बॉक्स दिया जाएगा. बता दें कि अगर आप घर में ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, गेमिंग करते हैं या कई डिवाइस पर हाई-स्पीड कनेक्शन चाहते हैं तो Jio Freedom Plan आपके लिए एक प्रीमियम ऑप्शन साबित हो सकता है.
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Airtel भी अपने यूजर्स को ब्रॉडबैंड प्लान ऑफर करता है. बता दें कि कंपनी का सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान 499 रुपये में आता है. इस प्लान में यूजर्स को 40mbps की इंटरनेट स्पीड मिल जाती है. इसके अलावा यूजर्स को इस प्लान में टेलीफोन कॉलिंग की भी सुविधा मिलती है. बता दें कि अनलिमिटेड इंटरनेट खत्म होने के बाद इसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है.
Airtel भी अपने यूजर्स को ब्रॉडबैंड प्लान ऑफर करता है. बता दें कि कंपनी का सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान 499 रुपये में आता है. इस प्लान में यूजर्स को 40mbps की इंटरनेट स्पीड मिल जाती है. इसके अलावा यूजर्स को इस प्लान में टेलीफोन कॉलिंग की भी सुविधा मिलती है. बता दें कि अनलिमिटेड इंटरनेट खत्म होने के बाद इसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है.
Published at : 25 Jul 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Reliance Jio TECH NEWS HINDI

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