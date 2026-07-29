कंगना रनौत के विवादित बयान पर पप्पू यादव, 'PM Gen-Z को…'
Kangana Ranaut Gen-Z Remark: सांसद पप्पू यादव ने कंगना को सदन से निष्कासित करने की मांग की है. गिरफ्तार कर मुकदमा चलाने को कहा है. आरजेडी ने भी रिएक्शन दिया है.
बीजेपी की सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के विवादित बयान (गटर छाप कहे जाने पर…) पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने कार्रवाई की मांग की है. कंगना रनौत को सदन से निष्कासित करने के साथ-साथ गिरफ्तार करने को भी कहा है. बुधवार (28 जुलाई, 2026) को पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए यह मांग की है.
गिरफ्तार कर मुकदमा हो: पप्पू यादव
सांसद पप्पू यादव ने पोस्ट में लिखा है, "BJP की MP कंगना राणावत ने पूरी पीढ़ी को गाली दी Gutter जनरेशन कहा, हमारी बेटियों पर अनगिनत लोगों के साथ हमबिस्तर होने का आरोप लगाया. उसकी जवाबदेही कब तय होगी? उसे सदन से निष्कासित किया जाए. गिरफ्तार कर मुकदमा हो. PM Gen-Z को फ्रेंड्स कहते हैं, यह उन्हें गटर जनरेशन गद्दार कहती है."
BJP की MP कंगना राणावत ने पूरी पीढ़ी को गाली— Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) July 29, 2026
दिया Gutter जनरेशन कहा, हमारी बेटियों पर
अनगिनत लोगों के साथ हमबिस्तर होने का आरोप
लगाया।
उसकी जवाबदेही कब तय होगी? उसे सदन से
निष्कासित किया जाय।गिरफ्तार कर मुकदमा हो।
PM GenZ को फ्रेंड्स कहते हैं
यह उन्हें गटर जनरेशन गद्दार कहती है
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आरजेडी का भी कंगना रनौत पर हमला
सांसद कंगना रनौत के बयान पर आरजेडी ने भी घेरा है. आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा, "कंगना कह रही है: हिंदू Gen-Z लड़कियां बदसूरत और गटर छाप होती है. नशा करती है, अनगिनत यौन संबंध रखती है… कहीं अपना निजी अनुभव तो नहीं बयां कर रही है? क्या मोदी जी अपने इस घटिया MP के गटरछाप बातों का समर्थन करते हैं?"
कंगना कह रही है: हिंदू Gen Z लड़कियां बदसूरत और गटर छाप होती है। नशा करती है, अनगिनत यौन संबंध रखती है...।— Priyanka Bharti (@priyanka2bharti) July 28, 2026
कही अपना निजी अनुभव तो नहीं बयां कर रही है?
क्या मोदी जी अपने इस घटिया MP के गटरछाप बातों का समर्थन करते है? pic.twitter.com/JARyhqFjt9
बीजेपी सांसद ने किया कंगना का बचाव
उधर बीजेपी की सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कंगना का बचाव किया है. उन्होंने कहा, "कंगना रनौत ने बिल्कुल सही कहा है जिस तरह से सड़कों पर कॉकरोच पार्टी, कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल हैं जिस तरह से उन छात्रों को उकसाया, उन्हें भड़काया और पीएम मोदी के लिए वो अपशब्द जिन छात्रों ने दिया… उन छात्र-छात्राओं ने अपनी मां की कोख को शर्मसार किया है…"
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