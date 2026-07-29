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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकंगना रनौत के विवादित बयान पर पप्पू यादव, 'PM Gen-Z को…'

कंगना रनौत के विवादित बयान पर पप्पू यादव, 'PM Gen-Z को…'

Kangana Ranaut Gen-Z Remark: सांसद पप्पू यादव ने कंगना को सदन से निष्कासित करने की मांग की है. गिरफ्तार कर मुकदमा चलाने को कहा है. आरजेडी ने भी रिएक्शन दिया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 29 Jul 2026 01:21 PM (IST)
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बीजेपी की सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के विवादित बयान (गटर छाप कहे जाने पर…) पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने कार्रवाई की मांग की है. कंगना रनौत को सदन से निष्कासित करने के साथ-साथ गिरफ्तार करने को भी कहा है. बुधवार (28 जुलाई, 2026) को पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए यह मांग की है.  

गिरफ्तार कर मुकदमा हो: पप्पू यादव

सांसद पप्पू यादव ने पोस्ट में लिखा है, "BJP की MP कंगना राणावत ने पूरी पीढ़ी को गाली दी Gutter जनरेशन कहा, हमारी बेटियों पर अनगिनत लोगों के साथ हमबिस्तर होने का आरोप लगाया. उसकी जवाबदेही कब तय होगी? उसे सदन से निष्कासित किया जाए. गिरफ्तार कर मुकदमा हो. PM Gen-Z को फ्रेंड्स कहते हैं, यह उन्हें गटर जनरेशन गद्दार कहती है."

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आरजेडी का भी कंगना रनौत पर हमला

सांसद कंगना रनौत के बयान पर आरजेडी ने भी घेरा है. आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता  प्रियंका भारती ने कहा, "कंगना कह रही है: हिंदू Gen-Z लड़कियां बदसूरत और गटर छाप होती है. नशा करती है, अनगिनत यौन संबंध रखती है… कहीं अपना निजी अनुभव तो नहीं बयां कर रही है? क्या मोदी जी अपने इस घटिया MP के गटरछाप बातों का समर्थन करते हैं?"

बीजेपी सांसद ने किया कंगना का बचाव

उधर बीजेपी की सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कंगना का बचाव किया है. उन्होंने कहा, "कंगना रनौत ने बिल्कुल सही कहा है जिस तरह से सड़कों पर कॉकरोच पार्टी, कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल हैं जिस तरह से उन छात्रों को उकसाया, उन्हें भड़काया और पीएम मोदी के लिए वो अपशब्द जिन छात्रों ने दिया… उन छात्र-छात्राओं ने अपनी मां की कोख को शर्मसार किया है…"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 29 Jul 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Pappu Yadav BIHAR NEWS
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