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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFlood Safety Gadgets: बाढ़ से बचाएंगे से कमाल के गैजेट, आज ही खरीदें ऑनलाइन

Flood Safety Gadgets: बाढ़ से बचाएंगे से कमाल के गैजेट, आज ही खरीदें ऑनलाइन

Flood Safety Gadgets: बारिश और बाढ़ के समय घर व जरूरी सामान को सुरक्षित रखने के लिए वॉटर लीक डिटेक्टर, वाटरप्रूफ बैग और पोर्टेबल वाटर पंप जैसे काम के गैजेट्स के बारे में जानें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 29 Jul 2026 01:34 PM (IST)
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Flood Safety Gadgets: देश भर में बारिश ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, यही कारण है कि देश में कई शहरों और गांवों में बाढ़ जैसे हालत बन रहे हैं. एक तरफ घरों में पानी घुसने से लेकर बिजली कट जाने तक की परेशानी, तो वहीं दूसरी तरफ घर का सारा समान बरबाद हो जाता है और कई बार  तो जान का खतरा भी बन जाता है. ऐसे में आपको जानकर राहत मिलेगा कि अगर आपके पास थोड़ी जानकारी और सही तैयारी होगी, तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं. बता दें कि आजकल बाजार में कुछ ऐसे स्मार्ट गैजेट आ गए हैं, जो पानी भरने की चेतावनी पहले ही दे देते हैं जिससे आपको अपने घर के समान को सुरक्षित करने का समय मिल जाता है और आप अपने आप को भारी नुकसान से बचा सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि आपको एस बात कि सही जानकारी हो, आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ काम के गैजेट के बारे में, जिन्हें आप आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं. 

पानी का पता लगाने वाला अलार्म 

सबसे पहला और सबसे जरूरी गैजेट है वॉटर लीक डिटेक्टर. यह एक छोटा सा डिवाइस होता है, जिसे आप बेसमेंट, बाथरूम, रसोई या घर के उस हिस्से में रख सकते हैं जहां पानी भरने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है.  जैसे ही इस डिवाइस के नीचे लगे पिन पानी को छूते हैं, तो यह तुरंत तेज आवाज में अलार्म बजा देता है. कई स्मार्ट मॉडल तो सीधे आपके मोबाइल फोन पर भी नोटिफिकेशन भेज देते हैं, ताकि आप अगर घर से बाहर भी रहें तो आपको जानकारी मिल सके की आपके घर में पानी घुस रहा है. यह डिवाइस वायरलेस होता है और बैटरी से चलता है, इसलिए इसे लगाना बहुत आसान है. छोटी सी लीकेज हो या बड़ी बाढ़, यह गैजेट शुरुआत में ही आपको अलर्ट कर देता है, जिससे आप समय रहते सामान हटा सकते हैं और भारी  नुकसान होने से बचा सकें.  

यह भी पढ़ेंः इन गलतियों से कम हो जाती है फोन की चार्जिंग स्पीड! एक सेटिंग बदलते मिलेगी सुपरफास्ट स्पीड

पानी से बचाने वाले बैग और वाटरप्रूफ पाउच

बाढ़ के समय सबसे ज्यादा चिंता जरूरी दस्तावेज, स्मार्ट डिवाइस और कीमती सामान की होती है. ऐसे में आपको बता दें कि इस परेशानी से बचने के लिए बाजार में वाटरप्रूफ पाउच और वाटरप्रूफ बैग आसानी से मिल जाते हैं. इनमें आप आधार कार्ड, पासबुक, पैसे और फोन जैसी चीजें रख सकते हैं, ताकि पानी भर जाने पर भी ये चीजें खराब न हो. साथ ही, फ्लोटिंग बैग भी मिलते हैं, जो पानी भरने पर भी डुबते नहीं हैं, बल्कि पानी कि स्तर पर तैरते हैं, इसके इस्तेमाल से आप बाढ़ जैसी इमरजेंसी में जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं. इससे आपका जरूरी समान गिला होने से बचेगा.  

अगर घर या दुकान में पानी भर ही जाए, तो उसे जल्दी निकालने के लिए पोर्टेबल वाटर पंप बहुत काम आता है. यह छोटा और हल्का पंप बिजली और बैटरी से चलता है और कुछ ही मिनटों में पानी बाहर निकाल देता है. साथ ही इसे कहीं भी ले जाना आसान है और इसकी खास बात है कि यह आम पंप से सस्ता भी पड़ता होता है. 

यह भी पढ़ेंः USB 2.0 या USB 3.0? खरीदने से पहले जान लें दोनों में अंतर वरना होगा नुकसान

Published at : 29 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Technical News Flood Safety Gadgets Flood Protection Devices
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