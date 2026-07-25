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iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp का बड़ा अपडेट! ऐसे दिखेंगे आपके मैसेज
WhatsApp: व्हाट्सऐप में iOS ऐप में नए डिजाइन वाले मैसेज बबल्स की टेस्टिंग कर रहा है. इस बदलाव के तहत चैट बबल्स पहले के मुकाबले ज्यादा गोल और स्मूद दिखाई देंगे.
व्हाट्सऐप अपने यूजर्स को समय-समय पर नए अपडेट्स देता रहता है जिससे यूजर का एक्सपीरिएंस बेहतर हो सके. इसी कड़ी में अब व्हाट्सऐप ने iPhone यूजर्स के लिए एक नया अपडेट पेश किया है जिसकी मदद से अब यूजर्स का चैटिंग एक्सपीरिएंस और बेहतर हो जाएगा.
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Published at : 25 Jul 2026 04:00 PM (IST)
Tags :IPhone WhatsaApp IPhone TECH NEWS HINDI
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