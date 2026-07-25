iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp का बड़ा अपडेट! ऐसे दिखेंगे आपके मैसेज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नए अपडेट के बाद चैट बबल्स का डिजाइन पहले की तुलना में ज्यादा राउंडेड होगा. इसके नए इंटरफेस में और ज्यादा स्मूद और सॉफ्ट लुक दिया गया है. देखने में ये डिजाइन Apple के iMessage से काफी मिलता-जुलता माना जा रहा है. साथ ही, ये Apple के नए Liquid Glass डिजाइन लैंग्वेज के साथ भी बेहतर तालमेल बैठाता है.