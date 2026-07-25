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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone यूजर्स के लिए WhatsApp का बड़ा अपडेट! ऐसे दिखेंगे आपके मैसेज

iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp का बड़ा अपडेट! ऐसे दिखेंगे आपके मैसेज

WhatsApp: व्हाट्सऐप में iOS ऐप में नए डिजाइन वाले मैसेज बबल्स की टेस्टिंग कर रहा है. इस बदलाव के तहत चैट बबल्स पहले के मुकाबले ज्यादा गोल और स्मूद दिखाई देंगे.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 25 Jul 2026 04:00 PM (IST)
WhatsApp: व्हाट्सऐप में iOS ऐप में नए डिजाइन वाले मैसेज बबल्स की टेस्टिंग कर रहा है. इस बदलाव के तहत चैट बबल्स पहले के मुकाबले ज्यादा गोल और स्मूद दिखाई देंगे.

व्हाट्सऐप अपने यूजर्स को समय-समय पर नए अपडेट्स देता रहता है जिससे यूजर का एक्सपीरिएंस बेहतर हो सके. इसी कड़ी में अब व्हाट्सऐप ने iPhone यूजर्स के लिए एक नया अपडेट पेश किया है जिसकी मदद से अब यूजर्स का चैटिंग एक्सपीरिएंस और बेहतर हो जाएगा.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सऐप में iOS ऐप में नए डिजाइन वाले मैसेज बबल्स की टेस्टिंग कर रहा है. इस बदलाव के तहत चैट बबल्स पहले के मुकाबले ज्यादा गोल और स्मूद दिखाई देंगे. इतना ही नहीं, फोटो, वीडियो और GIF जैसे मीडिया कंटेंट को भी अब पुराने बॉर्डर वाले बबल्स के बिना दिखाया जा सकता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सऐप में iOS ऐप में नए डिजाइन वाले मैसेज बबल्स की टेस्टिंग कर रहा है. इस बदलाव के तहत चैट बबल्स पहले के मुकाबले ज्यादा गोल और स्मूद दिखाई देंगे. इतना ही नहीं, फोटो, वीडियो और GIF जैसे मीडिया कंटेंट को भी अब पुराने बॉर्डर वाले बबल्स के बिना दिखाया जा सकता है.
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WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, ये नया इंटरफेस फिलहाल कुछ चुनिंदा iPhone बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है जो TestFlight के लेटेस्ट बिल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जिन यूजर्स के पास App Store का स्टेबल वर्जन है, उन्हें भी ये नया डिजाइन देखने को मिल सकता है.
WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, ये नया इंटरफेस फिलहाल कुछ चुनिंदा iPhone बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है जो TestFlight के लेटेस्ट बिल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जिन यूजर्स के पास App Store का स्टेबल वर्जन है, उन्हें भी ये नया डिजाइन देखने को मिल सकता है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नए अपडेट के बाद चैट बबल्स का डिजाइन पहले की तुलना में ज्यादा राउंडेड होगा. इसके नए इंटरफेस में और ज्यादा स्मूद और सॉफ्ट लुक दिया गया है. देखने में ये डिजाइन Apple के iMessage से काफी मिलता-जुलता माना जा रहा है. साथ ही, ये Apple के नए Liquid Glass डिजाइन लैंग्वेज के साथ भी बेहतर तालमेल बैठाता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नए अपडेट के बाद चैट बबल्स का डिजाइन पहले की तुलना में ज्यादा राउंडेड होगा. इसके नए इंटरफेस में और ज्यादा स्मूद और सॉफ्ट लुक दिया गया है. देखने में ये डिजाइन Apple के iMessage से काफी मिलता-जुलता माना जा रहा है. साथ ही, ये Apple के नए Liquid Glass डिजाइन लैंग्वेज के साथ भी बेहतर तालमेल बैठाता है.
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बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp अब चैट में भेजी गई फोटो, वीडियो और GIF को पुराने बॉर्डर वाले बबल्स के अंदर नहीं दिखाएगा. अब फाइलें बिना बॉर्डर वाले डिजाइन में दिखाई देंगी जो इसको यूनिक लुक देता है.
बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp अब चैट में भेजी गई फोटो, वीडियो और GIF को पुराने बॉर्डर वाले बबल्स के अंदर नहीं दिखाएगा. अब फाइलें बिना बॉर्डर वाले डिजाइन में दिखाई देंगी जो इसको यूनिक लुक देता है.
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फिलहाल कंपनी ने इस नए डिजाइन का ऑफिशियल लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है. हालांकि, बीटा टेस्टिंग शुरू होने के बाद माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये नया अपडेट सभी आईफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.
फिलहाल कंपनी ने इस नए डिजाइन का ऑफिशियल लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है. हालांकि, बीटा टेस्टिंग शुरू होने के बाद माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये नया अपडेट सभी आईफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.
Published at : 25 Jul 2026 04:00 PM (IST)
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