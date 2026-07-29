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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमारा इतिहास पढ़ लेना किसी का बाप भी...', आरक्षण हटाओ आंदोलन पर मोदी सरकार के मंत्री का पहला बयान

'हमारा इतिहास पढ़ लेना किसी का बाप भी...', आरक्षण हटाओ आंदोलन पर मोदी सरकार के मंत्री का पहला बयान

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि CJP आंदोलन की आड़ में आरक्षण हटाओ की नफरती मुहिम शुरू कर दी गई है. उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी NDA सरकार बेतुकी मांगों का कतई समर्थन नहीं करती.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 29 Jul 2026 01:08 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि CJP आंदोलन की आड़ में आरक्षण हटाओ की नफरती मुहिम शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री ऐसे बेवकूफों और उनकी बेतुकी मांगों को कतई समर्थन नहीं करते. 

रामदास अठावले ने बुधवार (29 जुलाई) को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पिछले कुछ दिनों से CJP आंदोलन की आड़ में विरोधियों ने सरकार को बदनाम करने का एक नया पैंतरा ढूंढ लिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'आरक्षण हटाओ' की एक भ्रामक और नफरती मुहिम शुरू की गई है, जहां कुछ लोग जानबूझकर आरक्षण को केवल गरीबी हटाने का माध्यम बताकर दुष्प्रचार कर रहे हैं. 

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पर्दे के पीछे छिपकर वार करने वाले ऐसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी NDA सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे बेवकूफों और उनकी बेतुकी मांगों का कतई समर्थन नहीं करते. इसके उलट, मोदी जी खुद भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी के विचारों को पूरी निष्ठा के साथ आगे ले जा रहे हैं.

सीजेपी के बाद अब आरएचए
अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को मिली सफलता के बाद अब ऑनलाइन कई ऐसी ही मुद्दे आधारित मुहिम शुरू हो गई है. इन्ही में से एक 'रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन' जो जाति-आधारित आरक्षण के खिलाफ है, सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहा है. रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के इंस्टाग्राम पर 56 लाख से अधिक फॉओलर्स हो गए हैं.

बता दें कि यह ग्रुप खुद को गैर-राजनीतिक बताता है और जाति-आधारित आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहा है. पिछले सप्ताह जब पूरे देश में सीजेपी के नेतृत्व में छात्र विरोध-प्रदर्शन हो रहे थे, तब आरक्षण हटाओ आंदोलन ऑनलाइन लोकप्रियता हासिल कर रहा था.

क्या बोले अठावले
केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा कि कुछ अराजक तत्व देश के खिलाफ साजिश रचकर हमारे युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कान खोलकर सुन लें किसी का बाप भी हमारे आरक्षण के अधिकार को हिला नहीं सकता. उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी ने हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश की, तो उससे कैसे लड़ना है, यह हमें सिखाने की जरूरत नहीं है. 

रामदास अठावले ने साफ किया कि आरक्षण के खिलाफ कई पीढ़ियों से हम लड़ते आए हैं, जाकर हमारा इतिहास पढ़ लेना. चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, बाबासाहेब का दिया हुआ यह अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 29 Jul 2026 12:14 PM (IST)
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RAMDAS ATHAWALE Breaking News Abp News RESERVATION CJP Protest
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