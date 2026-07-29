उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर?

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे, जहां उन्होंने शानदार बल्लेबाज के दम पर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता था. वैभव ने 3 मैचों में 50.33 की औसत और 196.10 के स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए थे. अब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही किसी के पैर छूते दिख रहे हैं.

इस वीडियो से एक चीज तो साफ हो जाती है कि वैभव के संस्कार उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े हैं. जिम्बाब्वे सीरीज के बाद वैभव नागपुर पहुंचे. यहां डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही उन्होंने सबका दिल जीत लिया.

वैभव सूर्यवंशी ने किसके पैर छुए?

दरअसल वैभव ने बाहर आते ही अपनी बुआ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. उनके आसपास काफी भीड़ थी. लेकिन इसके बाद भी वैभव अपने संस्कार नहीं भूले. वैभव की उम्र तो अपने तय वक्त से बढ़ रही है, लेकिन उनका कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में कोई भी शख्स अपने संस्कार भूल जाता है.

Look at the way Vaibhav Suryavanshi touched his aunt's feet at Nagpur Airport after returning to India as the Player of the Series against Zimbabwe. ❤️



A nice gesture from Vaibhav. pic.twitter.com/JSbL1sdl5J — Sonu (@Cricket_live247) July 28, 2026

बताते चलें कि आईपीएल के दौरान भी वैभव को कई सीनियर खिलाड़ियों को पैर छूते हुए देखा जा चुका है. टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने एमएस धोनी सहित कई सीनियर खिलाड़ियों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था. उस वक्त भी सूर्यवंशी का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था.

वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय करियर

वैभव ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 6 टी20 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 6 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 32.16 की औसत और 189.21 के स्ट्राइक रेट से 193 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 81 रनों का रहा. वैभव ने 04 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 के जरिए अतंर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. इंग्लैंड के खिलाफ पहली सीरीज में वह ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके थे. लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका बल्ला जमकर चला.

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