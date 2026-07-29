IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटउम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर? देखें वीडियो 

उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर? देखें वीडियो 

Vaibhav Sooryavanshi: सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसी के पैर छूते दिख रहे हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 29 Jul 2026 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे, जहां उन्होंने शानदार बल्लेबाज के दम पर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता था. वैभव ने 3 मैचों में 50.33 की औसत और 196.10 के स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए थे. अब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही किसी के पैर छूते दिख रहे हैं. 

इस वीडियो से एक चीज तो साफ हो जाती है कि वैभव के संस्कार उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े हैं. जिम्बाब्वे सीरीज के बाद वैभव नागपुर पहुंचे. यहां डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही उन्होंने सबका दिल जीत लिया. 

वैभव सूर्यवंशी ने किसके पैर छुए?

दरअसल वैभव ने बाहर आते ही अपनी बुआ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. उनके आसपास काफी भीड़ थी. लेकिन इसके बाद भी वैभव अपने संस्कार नहीं भूले. वैभव की उम्र तो अपने तय वक्त से बढ़ रही है, लेकिन उनका कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में कोई भी शख्स अपने संस्कार भूल जाता है. 

बताते चलें कि आईपीएल के दौरान भी वैभव को कई सीनियर खिलाड़ियों को पैर छूते हुए देखा जा चुका है. टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने एमएस धोनी सहित कई सीनियर खिलाड़ियों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था. उस वक्त भी सूर्यवंशी का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. 

वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

वैभव ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 6 टी20 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 6 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 32.16 की औसत और 189.21 के स्ट्राइक रेट से 193 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 81 रनों का रहा. वैभव ने 04 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 के जरिए अतंर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. इंग्लैंड के खिलाफ पहली सीरीज में वह ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके थे. लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका बल्ला जमकर चला. 

 

यह भी पढ़ें: 'अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई

Published at : 29 Jul 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Airport INDIAN CRICKET TEAM Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर? देखें वीडियो 
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर?
क्रिकेट
'अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई
'अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई
क्रिकेट
SL के खिलाफ पहले Test में भारत की प्लेइंग 11, अश्विन ने चुने ये खिलाड़ी
SL के खिलाफ पहले Test में भारत की प्लेइंग 11, अश्विन ने चुने ये खिलाड़ी
क्रिकेट
इंग्लैंड क्रिकेट में चीटिंग से हड़कंप, जानिए क्या है ‘क्लिकगेट’ का मामला?
इंग्लैंड क्रिकेट में चीटिंग से हड़कंप, जानिए क्या है ‘क्लिकगेट’ का मामला?
Advertisement

वीडियोज

Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं
सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारा इतिहास पढ़ लेना किसी का बाप भी...', आरक्षण हटाओ आंदोलन पर मोदी सरकार के मंत्री का पहला बयान
'हमारा इतिहास पढ़ लेना किसी का बाप भी...', आरक्षण हटाओ आंदोलन पर मोदी सरकार के मंत्री का पहला बयान
दिल्ली NCR
'ज्यादा बच्चे पैदा करें या नहीं?' रेखा गुप्ता की इस योजना पर केजरीवाल का तंज
'ज्यादा बच्चे पैदा करें या नहीं?' रेखा गुप्ता की इस योजना पर केजरीवाल का तंज
विश्व
‘भारतीय सेना आकर हमें...’, PoK से किसने भेजा भारत को तगड़ा मैसेज?
‘भारतीय सेना आकर हमें...’, PoK से किसने भेजा भारत को तगड़ा मैसेज?
क्रिकेट
इंग्लैंड क्रिकेट में चीटिंग से हड़कंप, जानिए क्या है ‘क्लिकगेट’ का मामला?
इंग्लैंड क्रिकेट में चीटिंग से हड़कंप, जानिए क्या है ‘क्लिकगेट’ का मामला?
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
इंडिया
अचानक संसद क्यों पहुंचे NSA अजीत डोभाल, क्या है बड़ी वजह?
अचानक संसद क्यों पहुंचे NSA अजीत डोभाल, क्या है बड़ी वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
शिक्षा
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है? यहां मिल रही स्कॉलरशिप
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है? यहां मिल रही स्कॉलरशिप
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
ABP NEWS
Lok Sabha Viral Video: प्रियंका गांधी की 'गौमूत्र' वाली बात पर सदन में गूंजीं हंसी, विपक्ष भी मुस्कुराया!
Lok Sabha Viral Video: प्रियंका गांधी की 'गौमूत्र' वाली बात पर सदन में गूंजीं हंसी, विपक्ष भी मुस्कुराया!
Embed widget