USB Port गंदा हो गया? ऐसे करें साफ नहीं तो खराब हो जाएगा फोन

आपको बता दें कि USB या चार्जिंग पोर्ट की सफाई के लिए कभी भी WD-40 या किसी दूसरे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल न करें. ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है और बाद में आपका पोर्ट जल्दी खराब हो सकता है. इसी तरह घरेलू क्लीनिंग स्प्रे, ब्लीच या किसी भी तरह के लिक्विड का इस्तेमाल करने से बचें. ये शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं और डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं.