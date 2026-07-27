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USB Port गंदा हो गया? ऐसे करें साफ नहीं तो खराब हो जाएगा फोन
Tech Tips: समय के साथ USB पोर्ट में धूल, मिट्टी और कपड़ों के रेशे जमा हो जाते हैं जिससे चार्जिंग या डेटा ट्रांसफर में दिक्कत आने लगती है.
टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज कई सारे काम मिनटों में हो जाते हैं. मार्केट में आज ऐसे-ऐसे डिवाइस मौजूद हैं जो आपके घर से लेकर ऑफिस तक के काम को आसान बनाने का काम करते हैं. इसी कड़ी में बता दें कि USB पोर्ट हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक अहम हिस्सा माना जाता है. लेकिन अक्सर देखा गया है कि यूएसबी पोर्ट गंदो हो जाता है और जब लोग उसकी सफाई करते हैं तो कुछ जरूरी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Tags :Tech Tips TECH NEWS HINDI USB Port
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion