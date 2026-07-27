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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीUSB Port गंदा हो गया? ऐसे करें साफ नहीं तो खराब हो जाएगा फोन

USB Port गंदा हो गया? ऐसे करें साफ नहीं तो खराब हो जाएगा फोन

Tech Tips: समय के साथ USB पोर्ट में धूल, मिट्टी और कपड़ों के रेशे जमा हो जाते हैं जिससे चार्जिंग या डेटा ट्रांसफर में दिक्कत आने लगती है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 27 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Tech Tips: समय के साथ USB पोर्ट में धूल, मिट्टी और कपड़ों के रेशे जमा हो जाते हैं जिससे चार्जिंग या डेटा ट्रांसफर में दिक्कत आने लगती है.

टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज कई सारे काम मिनटों में हो जाते हैं. मार्केट में आज ऐसे-ऐसे डिवाइस मौजूद हैं जो आपके घर से लेकर ऑफिस तक के काम को आसान बनाने का काम करते हैं. इसी कड़ी में बता दें कि USB पोर्ट हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक अहम हिस्सा माना जाता है. लेकिन अक्सर देखा गया है कि यूएसबी पोर्ट गंदो हो जाता है और जब लोग उसकी सफाई करते हैं तो कुछ जरूरी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं.

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बता दें कि समय के साथ USB पोर्ट में धूल, मिट्टी और कपड़ों के रेशे जमा हो जाते हैं जिससे चार्जिंग या डेटा ट्रांसफर में दिक्कत आने लगती है. लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से यूएसबी पोर्ट को साफ करते हैं तो आपका डिवाइस लंबे समय तक आसानी से काम करता रहेगा.
बता दें कि समय के साथ USB पोर्ट में धूल, मिट्टी और कपड़ों के रेशे जमा हो जाते हैं जिससे चार्जिंग या डेटा ट्रांसफर में दिक्कत आने लगती है. लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से यूएसबी पोर्ट को साफ करते हैं तो आपका डिवाइस लंबे समय तक आसानी से काम करता रहेगा.
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दरअसल, यूएसबी पोर्ट को साफ करते समय कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. सफाई शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम है डिवाइस को पूरी तरह बंद कर दें. अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का USB पोर्ट साफ कर रहे हैं तो उसे बिजली के प्लग से भी निकाल दें. इससे किसी तरह के नुकसान का खतरा कम हो जाता है.
दरअसल, यूएसबी पोर्ट को साफ करते समय कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. सफाई शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम है डिवाइस को पूरी तरह बंद कर दें. अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का USB पोर्ट साफ कर रहे हैं तो उसे बिजली के प्लग से भी निकाल दें. इससे किसी तरह के नुकसान का खतरा कम हो जाता है.
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इसके बाद लकड़ी या प्लास्टिक की टूथपिक का इस्तेमाल करें. इसे बहुत सावधानी से USB पोर्ट के अंदर घुमाकर धूल या फंसे हुए रेशों को बाहर निकालें. ध्यान रखें कि ज्यादा जोर न लगाएं क्योंकि इससे पोर्ट के अंदर मौजूद छोटे-छोटे कनेक्टर पिन खराब हो सकते हैं.
इसके बाद लकड़ी या प्लास्टिक की टूथपिक का इस्तेमाल करें. इसे बहुत सावधानी से USB पोर्ट के अंदर घुमाकर धूल या फंसे हुए रेशों को बाहर निकालें. ध्यान रखें कि ज्यादा जोर न लगाएं क्योंकि इससे पोर्ट के अंदर मौजूद छोटे-छोटे कनेक्टर पिन खराब हो सकते हैं.
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इसके अलावा अगर आपके पास कंप्रेस्ड एयर का कैन है तो उसकी मदद से भी पोर्ट के अंदर जमी धूल को बाहर निकाला जा सकता है. हालांकि, एयर स्प्रे को लगातार लंबे समय तक न दबाएं नहीं तो अंदर के पार्ट्स खराब हो सकते हैं. छोटे-छोटे स्प्रे ही करें ताकि अंदर के कनेक्टर सुरक्षित रहें.
इसके अलावा अगर आपके पास कंप्रेस्ड एयर का कैन है तो उसकी मदद से भी पोर्ट के अंदर जमी धूल को बाहर निकाला जा सकता है. हालांकि, एयर स्प्रे को लगातार लंबे समय तक न दबाएं नहीं तो अंदर के पार्ट्स खराब हो सकते हैं. छोटे-छोटे स्प्रे ही करें ताकि अंदर के कनेक्टर सुरक्षित रहें.
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जानकारी के लिए बता दें कि आपको हर कुछ दिनों में USB पोर्ट को नहीं साफ करना चाहिए. आपको तब ही इसको साफ करना चाहिए जब पोर्ट के अंदर धूल या रेशे साफ दिखाई दें या फिर चार्जिंग और कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्या आने लगे.
जानकारी के लिए बता दें कि आपको हर कुछ दिनों में USB पोर्ट को नहीं साफ करना चाहिए. आपको तब ही इसको साफ करना चाहिए जब पोर्ट के अंदर धूल या रेशे साफ दिखाई दें या फिर चार्जिंग और कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्या आने लगे.
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अगर स्मार्टफोन चार्ज होने में दिक्कत कर रहा है, लैपटॉप किसी USB डिवाइस को पहचान नहीं रहा या कीबोर्ड और माउस का कनेक्शन कमजोर हो रहा है तो ये USB पोर्ट में गंदगी जमा होने से भी हो सकता है.
अगर स्मार्टफोन चार्ज होने में दिक्कत कर रहा है, लैपटॉप किसी USB डिवाइस को पहचान नहीं रहा या कीबोर्ड और माउस का कनेक्शन कमजोर हो रहा है तो ये USB पोर्ट में गंदगी जमा होने से भी हो सकता है.
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आपको बता दें कि USB या चार्जिंग पोर्ट की सफाई के लिए कभी भी WD-40 या किसी दूसरे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल न करें. ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है और बाद में आपका पोर्ट जल्दी खराब हो सकता है. इसी तरह घरेलू क्लीनिंग स्प्रे, ब्लीच या किसी भी तरह के लिक्विड का इस्तेमाल करने से बचें. ये शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं और डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
आपको बता दें कि USB या चार्जिंग पोर्ट की सफाई के लिए कभी भी WD-40 या किसी दूसरे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल न करें. ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है और बाद में आपका पोर्ट जल्दी खराब हो सकता है. इसी तरह घरेलू क्लीनिंग स्प्रे, ब्लीच या किसी भी तरह के लिक्विड का इस्तेमाल करने से बचें. ये शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं और डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
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अगर आप पोर्ट को साफ करने के लिए कॉटन बड (Q-Tip) का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी गलत तरीका है क्योंकि इससे रुई के छोटे-छोटे रेशे पोर्ट के अंदर फंस सकते हैं जिससे कनेक्टर सही तरीके से काम नहीं करते. इसके अलावा पेपर क्लिप, सेफ्टी पिन या किसी भी धातु की नुकीली चीज से USB पोर्ट साफ करने की गलती बिलकुल नहीं करनी चाहिए.
अगर आप पोर्ट को साफ करने के लिए कॉटन बड (Q-Tip) का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी गलत तरीका है क्योंकि इससे रुई के छोटे-छोटे रेशे पोर्ट के अंदर फंस सकते हैं जिससे कनेक्टर सही तरीके से काम नहीं करते. इसके अलावा पेपर क्लिप, सेफ्टी पिन या किसी भी धातु की नुकीली चीज से USB पोर्ट साफ करने की गलती बिलकुल नहीं करनी चाहिए.
Published at : 27 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI USB Port

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