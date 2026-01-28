एक्सप्लोरर
16 से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया बंद? इस राज्य में Instagram-WhatsApp-Snapchat पर लग सकता है ताला
Social Media Ban: भारत का छोटा लेकिन चर्चित राज्य गोवा अब एक बड़े फैसले पर विचार कर रहा है.
भारत का छोटा लेकिन चर्चित राज्य गोवा अब एक बड़े फैसले पर विचार कर रहा है. यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने का प्रस्ताव सामने आया है. यह कदम ऑस्ट्रेलिया में लागू नियमों से प्रेरित बताया जा रहा है जहां नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त नियंत्रण किया गया है.
