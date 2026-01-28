हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी16 से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया बंद? इस राज्य में Instagram-WhatsApp-Snapchat पर लग सकता है ताला

16 से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया बंद? इस राज्य में Instagram-WhatsApp-Snapchat पर लग सकता है ताला

Social Media Ban: भारत का छोटा लेकिन चर्चित राज्य गोवा अब एक बड़े फैसले पर विचार कर रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Jan 2026 01:23 PM (IST)
Social Media Ban: भारत का छोटा लेकिन चर्चित राज्य गोवा अब एक बड़े फैसले पर विचार कर रहा है.

भारत का छोटा लेकिन चर्चित राज्य गोवा अब एक बड़े फैसले पर विचार कर रहा है. यहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने का प्रस्ताव सामने आया है. यह कदम ऑस्ट्रेलिया में लागू नियमों से प्रेरित बताया जा रहा है जहां नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त नियंत्रण किया गया है.

1/5
राज्य सरकार के मुताबिक, हाल के समय में माता-पिता की शिकायतें लगातार बढ़ी हैं. उनका कहना है कि बच्चे पढ़ाई और परिवार के साथ समय बिताने के बजाय Instagram, Facebook, WhatsApp और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जरूरत से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं. इससे न सिर्फ उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है बल्कि व्यवहार और पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ रहा है.
राज्य सरकार के मुताबिक, हाल के समय में माता-पिता की शिकायतें लगातार बढ़ी हैं. उनका कहना है कि बच्चे पढ़ाई और परिवार के साथ समय बिताने के बजाय Instagram, Facebook, WhatsApp और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जरूरत से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं. इससे न सिर्फ उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है बल्कि व्यवहार और पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ रहा है.
2/5
गोवा के पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खांटे ने बताया कि राज्य का IT विभाग ऑस्ट्रेलिया के Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act का अध्ययन कर रहा है. इस कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाना या चलाना प्रतिबंधित है. सरकार यह समझने की कोशिश कर रही है कि ऐसा मॉडल गोवा में किस हद तक लागू किया जा सकता है.
गोवा के पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खांटे ने बताया कि राज्य का IT विभाग ऑस्ट्रेलिया के Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act का अध्ययन कर रहा है. इस कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाना या चलाना प्रतिबंधित है. सरकार यह समझने की कोशिश कर रही है कि ऐसा मॉडल गोवा में किस हद तक लागू किया जा सकता है.
Published at : 28 Jan 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Social Media TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sonmarg में एवलांच के कहर से मचा हड़कंप, अलर्ट मोड पर शासन-प्रशासन | Weather News Update | Snowfall
MP News: Madhya Pradesh में मौसम का यू-टर्न, भारी बारिश के साथ गिरे ओले | Snowfall | Weather Update
CM Mamata Banerjee के बयान से तेज हुई सियासी हलचल, BJP ने लगाए गंभीर आरोप! | West Bengal | TMC
Gandhinagar: 'जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी..', Amit Shah का बड़ा बयान | Avimukteshwaranand
India-EU FTA: BMW-Mercedes होंगी सस्ती? Import Tax में बड़ा कट | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने पोस्ट कर जताया दुख
अजित पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने जताया दुख
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
शिक्षा
CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट बेहद करीब, जानें आवेदन करने के आसान स्टेप्स
CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट बेहद करीब, जानें आवेदन करने के आसान स्टेप्स
हेल्थ
Fainting On Standing: अचानक खड़े होते ही आने लगता है चक्कर, यह किस बीमारी का संकेत?
अचानक खड़े होते ही आने लगता है चक्कर, यह किस बीमारी का संकेत?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget