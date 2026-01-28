16 से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया बंद? इस राज्य में Instagram-WhatsApp-Snapchat पर लग सकता है ताला

गोवा के पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खांटे ने बताया कि राज्य का IT विभाग ऑस्ट्रेलिया के Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act का अध्ययन कर रहा है. इस कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाना या चलाना प्रतिबंधित है. सरकार यह समझने की कोशिश कर रही है कि ऐसा मॉडल गोवा में किस हद तक लागू किया जा सकता है.