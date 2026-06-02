Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रेडमार्क शब्दों के विज्ञापन में उपयोग पर निगरानी बढ़ सकती है।

Google Keyword Bidding: दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद डिजिटल विज्ञापन जगत में कीवर्ड बिडिंग एक चर्चित विषय बन गया है. अदालत ने Google और Hindware से जुड़े मामले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई कंपनी अपने प्रतिस्पर्धी के ट्रेडमार्क वाले नाम पर विज्ञापन दिखाने के लिए बोली लगाती है तो यह ट्रेडमार्क उल्लंघन की श्रेणी में आ सकता है. ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर कीवर्ड बिडिंग क्या है और इस फैसले का ऑनलाइन ऐड इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ सकता है.

क्या होती है कीवर्ड बिडिंग?

कीवर्ड बिडिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें कंपनियां Google जैसे सर्च इंजन पर कुछ खास शब्दों या वाक्यांशों के लिए पेमेंट करती हैं ताकि उनका विज्ञापन सर्च रिजल्ट्स में ऊपर दिखाई दे. इस प्रोसेस में एडवटाइजर्स पहले उन शब्दों का चयन करते हैं जिनसे वे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जोड़ना चाहते हैं.

इसके बाद वे प्रति क्लिक (Cost Per Click या CPC) की अधिकतम राशि तय करते हैं. जब कोई यूजर उस कीवर्ड को सर्च करता है तो Google एक नीलामी प्रक्रिया चलाता है और सबसे प्रतिस्पर्धी बोली लगाने वाले विज्ञापनदाताओं के विज्ञापन प्रमुख स्थानों पर दिखाए जाते हैं.

विवाद की जड़ क्या है?

सामान्य तौर पर कीवर्ड बिडिंग एक वैध विज्ञापन तकनीक मानी जाती है. लेकिन विवाद तब शुरू होता है जब कोई कंपनी अपने प्रतिद्वंद्वी के ट्रेडमार्क वाले नाम पर बोली लगाती है. मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी खास ब्रांड को खोज रहा है, लेकिन उसी समय किसी दूसरी कंपनी का विज्ञापन उसके सामने आ जाए क्योंकि उसने उस ब्रांड के नाम पर बोली लगाई थी. ऐसे मामलों में मूल ब्रांड यह दावा कर सकता है कि उसकी पहचान और प्रतिष्ठा का फायदा उठाया जा रहा है. दूसरी ओर, विज्ञापन देने वाली कंपनी इसे सिर्फ एक मार्केटिंग रणनीति बता सकती है. यही कानूनी टकराव वर्षों से डिजिटल विज्ञापन उद्योग में चर्चा का विषय रहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का क्या होगा असर?

अदालत के इस फैसले के बाद भारत में ऑनलाइन विज्ञापनों की निगरानी और सख्त हो सकती है. विशेष रूप से उन मामलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जहां ट्रेडमार्क वाले शब्दों का इस्तेमाल विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि अब कंपनियां अपने ब्रांड नामों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सक्रिय हो सकती हैं और प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने में भी हिचकिचाएंगी नहीं. साथ ही Google को भी भारत में अपनी विज्ञापन नीतियों की समीक्षा करनी पड़ सकती है ताकि भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सके.

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