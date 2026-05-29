आजकल स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. अगर आप घर से बाहर रहते हैं या यात्रा करते हैं, तो ये कैमरे आपके घर पर नजर बनाए रखने में मदद करते हैं. इन कैमरों का यूज करके आप मोबाइल से लाइव वीडियो देख सकते हैं. साथ ही इनमें Motion Detection फीचर, Night Vision सपोर्ट, Two-Way Audio यानी बात करने की सुविधा और Cloud Storage सपोर्ट जैसी खासियत होती हैं. कुछ एडवांस कैमरे इंसान और जानवर की मूवमेंट में फर्क भी पहचान लेते हैं. Indoor कैमरे घर के कमरों के लिए सही होते हैं, जबकि Outdoor कैमरे गेट और पार्किंग जैसी जगहों के लिए ज्यादा उपयोगी हैं.