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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीSmart Home Gadgets: घर को बना देंगे स्मार्ट, ये गैजेट्स बढ़ाएंगे आपकी डेली लाइफ का आराम और सुविधा

Smart Home Gadgets: घर को बना देंगे स्मार्ट, ये गैजेट्स बढ़ाएंगे आपकी डेली लाइफ का आराम और सुविधा

Smart Home Gadgets:चाहे घर की सुरक्षा बढ़ानी हो, सफाई आसान करनी हो या रोजमर्रा के कामों को बिना ज्यादा मेहनत के करना हो, स्मार्ट गैजेट्स लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना रहे हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 May 2026 08:15 AM (IST)
Smart Home Gadgets:चाहे घर की सुरक्षा बढ़ानी हो, सफाई आसान करनी हो या रोजमर्रा के कामों को बिना ज्यादा मेहनत के करना हो, स्मार्ट गैजेट्स लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना रहे हैं.

अब घर भी तेजी से स्मार्ट बनते जा रहे हैं. पहले जिन चीजों को सिर्फ फिल्मों या बड़े अमीर घरों में देखा जाता था, अब वही स्मार्ट होम गैजेट्स आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं. चाहे घर की सुरक्षा बढ़ानी हो, सफाई आसान करनी हो या रोजमर्रा के कामों को बिना ज्यादा मेहनत के करना हो, स्मार्ट गैजेट्स लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना रहे हैं. अब इन गैजेट्स को यूज करने के लिए किसी टेक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती है. ज्यादातर डिवाइसेज मोबाइल ऐप, Alexa या Google Assistant के जरिए आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं. कई गैजेट्स तो कुछ ही मिनटों में इंस्टॉल भी हो जाते हैं. अगर आप भी धीरे-धीरे अपने घर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो सच में आपकी डेली लाइफ को ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बना सकते हैं.

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स्मार्ट स्पीकर्स आज सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले स्मार्ट होम गैजेट्स में शामिल हो चुके हैं. Alexa और Google Assistant वाले स्मार्ट स्पीकर्स आपकी आवाज सुनकर कई काम कर सकते हैं. इनकी मदद से आप गाने चला सकते हैं. अलार्म और रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. मौसम की जानकारी ले सकते हैं. स्मार्ट लाइट्स या टीवी कंट्रोल कर सकते हैं. शॉपिंग लिस्ट बना सकते हैं और अब अच्छे स्मार्ट स्पीकर्स कम कीमत में भी मिलने लगे हैं, इसलिए भारत में इनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है.
स्मार्ट स्पीकर्स आज सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले स्मार्ट होम गैजेट्स में शामिल हो चुके हैं. Alexa और Google Assistant वाले स्मार्ट स्पीकर्स आपकी आवाज सुनकर कई काम कर सकते हैं. इनकी मदद से आप गाने चला सकते हैं. अलार्म और रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. मौसम की जानकारी ले सकते हैं. स्मार्ट लाइट्स या टीवी कंट्रोल कर सकते हैं. शॉपिंग लिस्ट बना सकते हैं और अब अच्छे स्मार्ट स्पीकर्स कम कीमत में भी मिलने लगे हैं, इसलिए भारत में इनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है.
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आजकल स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. अगर आप घर से बाहर रहते हैं या यात्रा करते हैं, तो ये कैमरे आपके घर पर नजर बनाए रखने में मदद करते हैं. इन कैमरों का यूज करके आप मोबाइल से लाइव वीडियो देख सकते हैं. साथ ही इनमें Motion Detection फीचर, Night Vision सपोर्ट, Two-Way Audio यानी बात करने की सुविधा और Cloud Storage सपोर्ट जैसी खासियत होती हैं. कुछ एडवांस कैमरे इंसान और जानवर की मूवमेंट में फर्क भी पहचान लेते हैं. Indoor कैमरे घर के कमरों के लिए सही होते हैं, जबकि Outdoor कैमरे गेट और पार्किंग जैसी जगहों के लिए ज्यादा उपयोगी हैं.
आजकल स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. अगर आप घर से बाहर रहते हैं या यात्रा करते हैं, तो ये कैमरे आपके घर पर नजर बनाए रखने में मदद करते हैं. इन कैमरों का यूज करके आप मोबाइल से लाइव वीडियो देख सकते हैं. साथ ही इनमें Motion Detection फीचर, Night Vision सपोर्ट, Two-Way Audio यानी बात करने की सुविधा और Cloud Storage सपोर्ट जैसी खासियत होती हैं. कुछ एडवांस कैमरे इंसान और जानवर की मूवमेंट में फर्क भी पहचान लेते हैं. Indoor कैमरे घर के कमरों के लिए सही होते हैं, जबकि Outdoor कैमरे गेट और पार्किंग जैसी जगहों के लिए ज्यादा उपयोगी हैं.
Published at : 29 May 2026 08:15 AM (IST)
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