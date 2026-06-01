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चाकू आर-पार, फिर भी सुरक्षित! कमाल का है सॉलिड-स्टेट पावर बैंक, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी
Soild State Power Bank में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों से अलग होती है.
स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य गैजेट्स के बढ़ते इस्तेमाल के साथ पावर बैंक हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं. लेकिन पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरी वाले पावर बैंकों से जुड़ी आग लगने, ओवरहीटिंग और विस्फोट जैसी घटनाएं अक्सर चिंता का कारण बनती हैं. ऐसे में अब सॉलिड-स्टेट बैटरी तकनीक चर्चा में है जिसे एनर्जी स्टोरेज का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये पावर बैंक इतने सुरक्षित हैं कि इनमें चाकू आर-पार कर देने पर भी आग लगने का खतरा बेहद कम रहता है.
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Published at : 01 Jun 2026 02:42 PM (IST)
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मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
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