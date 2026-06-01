चाकू आर-पार, फिर भी सुरक्षित! कमाल का है सॉलिड-स्टेट पावर बैंक, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी

पारंपरिक बैटरियों में यदि किसी कारण से छेद हो जाए तो अंदर मौजूद ज्वलनशील पदार्थ आग पकड़ सकते हैं. लेकिन सॉलिड-स्टेट बैटरियों में ज्वलनशील तरल पदार्थ नहीं होता. यही वजह है कि बैटरी को नुकसान पहुंचने या उसमें छेद होने पर भी आग लगने और विस्फोट का खतरा काफी कम रहता है. यही कारण है कि कई कंपनियां इस तकनीक को इलेक्ट्रिक वाहनों, स्मार्टफोन और पोर्टेबल चार्जिंग डिवाइसों में इस्तेमाल करने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं.