दरअसल, गर्मियों के महीनों में कई लोग एसी को लगातार घंटों तक चलाते रहते हैं. जब एसी लंबे समय तक बिना रुके चलता है तो कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और मशीन ओवरहीट होने लगती है. इससे अंदर का तापमान बढ़ जाता है और ब्लास्ट या आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है. एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि एसी को बीच-बीच में कुछ समय के लिए बंद भी करना चाहिए.