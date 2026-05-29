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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAc Blast Reason: दिल्ली में फिर AC Blast, गर्मी में किस वजह से फटता है एसी, ऐसे करें देखभाल?

Ac Blast Reason: दिल्ली में फिर AC Blast, गर्मी में किस वजह से फटता है एसी, ऐसे करें देखभाल?

गर्मियों के महीनों कई लोग एसी को लगातार घंटों तक चलाते रहते हैं. जब एसी लंबे समय तक बिना रुके चलता है तो कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और मशीन ओवरहीट होने लगती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 29 May 2026 02:57 PM (IST)
गर्मियों के महीनों कई लोग एसी को लगातार घंटों तक चलाते रहते हैं. जब एसी लंबे समय तक बिना रुके चलता है तो कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और मशीन ओवरहीट होने लगती है.

Ac Blast Reason: दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे मौसम में एसी लोगों की जरूरत बन चुका है. लगातार सामने आ रहे हैं एसी ब्लास्ट के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हाल ही में दिल्ली के हौज खास इलाके में एक घर में एक ब्लास्ट के बाद आग लग गई, जिसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत हो गई. शुरुआती जांच में एसी के इनडोर यूनिट में धमाका होने की बात सामने आई है. इससे पहले विवेक विहार में भी एसी में आग से कई लोगों की जान जा चुकी है.

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दरअसल, गर्मियों के महीनों में कई लोग एसी को लगातार घंटों तक चलाते रहते हैं. जब एसी लंबे समय तक बिना रुके चलता है तो कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और मशीन ओवरहीट होने लगती है. इससे अंदर का तापमान बढ़ जाता है और ब्लास्ट या आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है. एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि एसी को बीच-बीच में कुछ समय के लिए बंद भी करना चाहिए.
दरअसल, गर्मियों के महीनों में कई लोग एसी को लगातार घंटों तक चलाते रहते हैं. जब एसी लंबे समय तक बिना रुके चलता है तो कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और मशीन ओवरहीट होने लगती है. इससे अंदर का तापमान बढ़ जाता है और ब्लास्ट या आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है. एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि एसी को बीच-बीच में कुछ समय के लिए बंद भी करना चाहिए.
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ब्लास्ट के पीछे खराब वायरिंग और बिजली में उतार-चढ़ाव भी बहुत जरूरी कारण माने जाते हैं. पुरानी या ढीली वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ज्यादा रहता है. कई अचानक हाई वोल्टेज आने पर कंप्रेसर और दूसरे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स खराब हो सकते हैं. कई बार यही स्थिति आग लगने की वजह बन जाती है, इसलिए एसी के साथ स्टेबलाइजर लगाने की सलाह दी जाती है. ‌
ब्लास्ट के पीछे खराब वायरिंग और बिजली में उतार-चढ़ाव भी बहुत जरूरी कारण माने जाते हैं. पुरानी या ढीली वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ज्यादा रहता है. कई अचानक हाई वोल्टेज आने पर कंप्रेसर और दूसरे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स खराब हो सकते हैं. कई बार यही स्थिति आग लगने की वजह बन जाती है, इसलिए एसी के साथ स्टेबलाइजर लगाने की सलाह दी जाती है. ‌
Published at : 29 May 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Ac Blast Reason Delhi Ac Blast Air Conditioner Explosion AC Overheating Problem

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