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Ac Blast Reason: दिल्ली में फिर AC Blast, गर्मी में किस वजह से फटता है एसी, ऐसे करें देखभाल?
गर्मियों के महीनों कई लोग एसी को लगातार घंटों तक चलाते रहते हैं. जब एसी लंबे समय तक बिना रुके चलता है तो कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और मशीन ओवरहीट होने लगती है.
Ac Blast Reason: दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे मौसम में एसी लोगों की जरूरत बन चुका है. लगातार सामने आ रहे हैं एसी ब्लास्ट के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हाल ही में दिल्ली के हौज खास इलाके में एक घर में एक ब्लास्ट के बाद आग लग गई, जिसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत हो गई. शुरुआती जांच में एसी के इनडोर यूनिट में धमाका होने की बात सामने आई है. इससे पहले विवेक विहार में भी एसी में आग से कई लोगों की जान जा चुकी है.
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Published at : 29 May 2026 02:57 PM (IST)
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