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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीKeystroke Dynamics: Typing Speed से भी हो सकती है आपकी डिजिटल पहचान, Keyboard ही खोल देता है कई राज

Keystroke Dynamics: Typing Speed से भी हो सकती है आपकी डिजिटल पहचान, Keyboard ही खोल देता है कई राज

Keystroke Dynamics: आर्टिफिशियल इंटेलिजें काफीआगे निकल चुका है. अब सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि इंसान के टाइप करने का तरीका भी उसकी पहचान बनता जा रहा है. इसे ही कीस्ट्रोक डायनामिक्स कहा जाता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 28 May 2026 06:37 PM (IST)
Keystroke Dynamics: आर्टिफिशियल इंटेलिजें काफीआगे निकल चुका है. अब सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि इंसान के टाइप करने का तरीका भी उसकी पहचान बनता जा रहा है. इसे ही कीस्ट्रोक डायनामिक्स कहा जाता है.

आज की दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है. पढ़ाई से लेकर नौकरी तक, लगभग हर काम अब ऑनलाइन होने लगा है, लेकिन इस डिजिटल सुविधा के साथ एक बड़ा सवाल भी लगातार खड़ा हो रहा है कि आखिर ऑनलाइन टेस्ट या एग्जाम में यह कैसे पता चले कि स्क्रीन के सामने वही असली व्यक्ति बैठा है या कोई दूसरा उसकी जगह टेस्ट दे रहा है. अब तक ऑनलाइन परीक्षा में चीटिंग रोकने के लिए कैमरा, माइक्रोफोन और स्क्रीन मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इससे भी आगे निकल चुका है. अब सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि इंसान के टाइप करने का तरीका भी उसकी पहचान बनता जा रहा है. इसे ही कीस्ट्रोक डायनामिक्स कहा जाता है.

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कीस्ट्रोक डायनामिक्स एक ऐसी AI तकनीक है, जो इंसान के टाइपिंग पैटर्न को पहचानती है. यह इस बात पर ध्यान नहीं देती कि व्यक्ति क्या लिख रहा है, बल्कि इस पर नजर रखती है कि वह कैसे लिख रहा है. इस तकनीक में कई चीजें रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कौन कितनी देर तक कोई बटन दबाता है. एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक पहुंचने में कितना समय लगता है. टाइपिंग की स्पीड कितनी है. कितनी बार गलती होती है. कितनी बार बैकस्पेस दबाया जाता है. टाइपिंग में रुकावट या हिचकिचाहट कितनी है. यही सारी चीजें मिलकर इंसान की एक डिजिटल पहचान बना देती हैं.
कीस्ट्रोक डायनामिक्स एक ऐसी AI तकनीक है, जो इंसान के टाइपिंग पैटर्न को पहचानती है. यह इस बात पर ध्यान नहीं देती कि व्यक्ति क्या लिख रहा है, बल्कि इस पर नजर रखती है कि वह कैसे लिख रहा है. इस तकनीक में कई चीजें रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कौन कितनी देर तक कोई बटन दबाता है. एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक पहुंचने में कितना समय लगता है. टाइपिंग की स्पीड कितनी है. कितनी बार गलती होती है. कितनी बार बैकस्पेस दबाया जाता है. टाइपिंग में रुकावट या हिचकिचाहट कितनी है. यही सारी चीजें मिलकर इंसान की एक डिजिटल पहचान बना देती हैं.
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जिस तरह हर व्यक्ति की आवाज और फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, उसी तरह टाइपिंग का तरीका भी अलग होता है. अगर 100 लोग एक ही लाइन टाइप करें, तब भी सभी की टाइपिंग का पैटर्न अलग निकलेगा. कुछ लोग बहुत तेजी से टाइप करते हैं, कुछ धीरे, कोई ज्यादा रुक-रुक कर लिखता है तो कोई लगातार. AI इन्हीं छोटे-छोटे फर्क को पहचान लेता है. यही वजह है कि टाइपिंग भी अब डिजिटल पहचान का हिस्सा बनती जा रही है.
जिस तरह हर व्यक्ति की आवाज और फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, उसी तरह टाइपिंग का तरीका भी अलग होता है. अगर 100 लोग एक ही लाइन टाइप करें, तब भी सभी की टाइपिंग का पैटर्न अलग निकलेगा. कुछ लोग बहुत तेजी से टाइप करते हैं, कुछ धीरे, कोई ज्यादा रुक-रुक कर लिखता है तो कोई लगातार. AI इन्हीं छोटे-छोटे फर्क को पहचान लेता है. यही वजह है कि टाइपिंग भी अब डिजिटल पहचान का हिस्सा बनती जा रही है.
Published at : 28 May 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
Typing Speed Digital Identification Keystroke Dynamics AI Techniques Typing Patterns

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