कीस्ट्रोक डायनामिक्स एक ऐसी AI तकनीक है, जो इंसान के टाइपिंग पैटर्न को पहचानती है. यह इस बात पर ध्यान नहीं देती कि व्यक्ति क्या लिख रहा है, बल्कि इस पर नजर रखती है कि वह कैसे लिख रहा है. इस तकनीक में कई चीजें रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कौन कितनी देर तक कोई बटन दबाता है. एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक पहुंचने में कितना समय लगता है. टाइपिंग की स्पीड कितनी है. कितनी बार गलती होती है. कितनी बार बैकस्पेस दबाया जाता है. टाइपिंग में रुकावट या हिचकिचाहट कितनी है. यही सारी चीजें मिलकर इंसान की एक डिजिटल पहचान बना देती हैं.