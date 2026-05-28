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Keystroke Dynamics: Typing Speed से भी हो सकती है आपकी डिजिटल पहचान, Keyboard ही खोल देता है कई राज
Keystroke Dynamics: आर्टिफिशियल इंटेलिजें काफीआगे निकल चुका है. अब सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि इंसान के टाइप करने का तरीका भी उसकी पहचान बनता जा रहा है. इसे ही कीस्ट्रोक डायनामिक्स कहा जाता है.
आज की दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है. पढ़ाई से लेकर नौकरी तक, लगभग हर काम अब ऑनलाइन होने लगा है, लेकिन इस डिजिटल सुविधा के साथ एक बड़ा सवाल भी लगातार खड़ा हो रहा है कि आखिर ऑनलाइन टेस्ट या एग्जाम में यह कैसे पता चले कि स्क्रीन के सामने वही असली व्यक्ति बैठा है या कोई दूसरा उसकी जगह टेस्ट दे रहा है. अब तक ऑनलाइन परीक्षा में चीटिंग रोकने के लिए कैमरा, माइक्रोफोन और स्क्रीन मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इससे भी आगे निकल चुका है. अब सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि इंसान के टाइप करने का तरीका भी उसकी पहचान बनता जा रहा है. इसे ही कीस्ट्रोक डायनामिक्स कहा जाता है.
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Published at : 28 May 2026 06:37 PM (IST)
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