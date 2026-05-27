WhatsApp का नया धमाका! अब बिना नंबर बताए बनाएं Username, जानिए कैसे मिलेगा ये सीक्रेट फीचर

सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपके यूजरनेम के जरिए आपसे संपर्क कर सकेगा. हालांकि, आपका फोन नंबर अकाउंट से जुड़ा रहेगा ताकि लॉगिन और रिकवरी जैसी जरूरी सुविधाएं जारी रहें लेकिन यह नंबर दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देगा.