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WhatsApp का नया धमाका! अब बिना नंबर बताए बनाएं Username, जानिए कैसे मिलेगा ये सीक्रेट फीचर
Whatsapp Username: नए अपडेट के बाद यूजर्स अपने अकाउंट के लिए एक अलग यूजरनेम बना पाएंगे.
WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए फीचर्स ला रहा है ताकि चैटिंग का अनुभव पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाया जा सके. अब कंपनी एक नया Username फीचर रोल आउट कर रही है जिसकी मदद से लोग बिना मोबाइल नंबर बताए भी एक-दूसरे से बातचीत कर सकेंगे. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा जो अपनी प्राइवेसी बनाए रखना चाहते हैं.
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Published at : 27 May 2026 02:47 PM (IST)
Tags :WhatsApp TECH NEWS HINDI
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