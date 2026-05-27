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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp का नया धमाका! अब बिना नंबर बताए बनाएं Username, जानिए कैसे मिलेगा ये सीक्रेट फीचर

WhatsApp का नया धमाका! अब बिना नंबर बताए बनाएं Username, जानिए कैसे मिलेगा ये सीक्रेट फीचर

Whatsapp Username: नए अपडेट के बाद यूजर्स अपने अकाउंट के लिए एक अलग यूजरनेम बना पाएंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 May 2026 02:47 PM (IST)
Whatsapp Username: नए अपडेट के बाद यूजर्स अपने अकाउंट के लिए एक अलग यूजरनेम बना पाएंगे.

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए फीचर्स ला रहा है ताकि चैटिंग का अनुभव पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाया जा सके. अब कंपनी एक नया Username फीचर रोल आउट कर रही है जिसकी मदद से लोग बिना मोबाइल नंबर बताए भी एक-दूसरे से बातचीत कर सकेंगे. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा जो अपनी प्राइवेसी बनाए रखना चाहते हैं.

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नए अपडेट के बाद यूजर्स अपने अकाउंट के लिए एक अलग यूजरनेम बना पाएंगे. इसका फायदा यह होगा कि किसी अनजान व्यक्ति से बात करते समय मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
नए अपडेट के बाद यूजर्स अपने अकाउंट के लिए एक अलग यूजरनेम बना पाएंगे. इसका फायदा यह होगा कि किसी अनजान व्यक्ति से बात करते समय मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
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सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपके यूजरनेम के जरिए आपसे संपर्क कर सकेगा. हालांकि, आपका फोन नंबर अकाउंट से जुड़ा रहेगा ताकि लॉगिन और रिकवरी जैसी जरूरी सुविधाएं जारी रहें लेकिन यह नंबर दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देगा.
सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपके यूजरनेम के जरिए आपसे संपर्क कर सकेगा. हालांकि, आपका फोन नंबर अकाउंट से जुड़ा रहेगा ताकि लॉगिन और रिकवरी जैसी जरूरी सुविधाएं जारी रहें लेकिन यह नंबर दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देगा.
Published at : 27 May 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI

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