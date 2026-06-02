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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद मान गए अन्नामलाई? इस्तीफे की खबर को उनकी टीम ने किया खारिज

क्या अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद मान गए अन्नामलाई? इस्तीफे की खबर को उनकी टीम ने किया खारिज

Is K Annamalai Left BJP? के अन्नामलाई ने मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की है. उन्होंने साथ ही पांच पन्नों का इस्तीफा सौंपा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 02 Jun 2026 05:27 PM (IST)
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BJP Tamil Nadu Ex President K Annamalai Left Party: तमिलनाडु के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की है. इस मुलाकात के बाद ये खबर आयी कि उन्होंने अपनी इस्तीफा दे दिया है. लेकिन उनकी टीम ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है. के अन्नामलाई ने गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है, साथ ही एक किताब भी उन्हें दी है.

इससे पहले यह खबर थी कि यह पूर्व आईपीएस अधिकारी एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की योजना बना रहे हैं. इसका दृष्टिकोण उनके सहयोगियों के अनुसार धर्मनिरपेक्ष और तमिल प्रथम ही होगा. ऐसा कहा जा रहा था कि इस संगठन को अगले सात से आठ महीने में शुरू किया जा सकता है. यह संगठन तमिलनाडु में बीजेपी और द्रविड़ पार्टियों के खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश करेगा.

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किस तरह की पार्टी बनाना चाहते हैं अन्नामलाई? 

अन्नामलाई के करीबियों का कहना है कि वह ऐसी पार्टी की कल्पना करते हैं, जो तमिल पहचान को राष्ट्रीय दृष्टीकोण से जोड़ता हो. साथ ही विरोधी पार्टियों का विरोध करते समय मुद्दों पर आधारित हो. माना जा रहा है कि अन्नामलाई और बीजेपी में मतभेद पिछले कुछ महीनों से जारी है. अन्नामलाई हाल ही के चुनाव में उम्मीदवारों को चयन को लेकर नाखुश थे. अन्नामलाई का इस अलगाव को लेकर तर्क है कि बीजेपी को गठबंधन पर निर्भर रहने की बजाय राज्य में एक स्वतंत्र संगठनात्म आधार बनाने पर ध्यान देना चाहिए.

केंद्र सरकार की इस नीति कर चुके हैं विरोध

अन्नामलाई के भविष्य को लेकर अटकलें तब और तेज हो गईं, जब उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार के CBSE कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषा अनिवार्य नीति को लागू करने के फैसले की आलोचना की. इस कदम को तमिलनाडु के माता-पिता और स्टूडेंट्स के लिए चिंता का विषय बताया.

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Published at : 02 Jun 2026 05:00 PM (IST)
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