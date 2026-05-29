कहां डायवर्जन है और कहां ट्रैफिक जाम, Google Maps को ये सब कैसे पता चलता है? जानिए टेक्नोलॉजी

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गूगल मैप्स को यह सब जानकारी मिलती कहां से हैं. यह कैसे समझ जाता है कि किसी सड़क पर गाड़ियां धीरे चल रही है या कहीं डायवर्जन लगा हुआ है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कहां डायवर्जन है और कहां ट्रैफिक जाम गूगल मैप्स को यह सब कैसे पता चलता है.