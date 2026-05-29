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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकहां डायवर्जन है और कहां ट्रैफिक जाम, Google Maps को ये सब कैसे पता चलता है? जानिए टेक्नोलॉजी

कहां डायवर्जन है और कहां ट्रैफिक जाम, Google Maps को ये सब कैसे पता चलता है? जानिए टेक्नोलॉजी

क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गूगल मैप्स को यह सब जानकारी मिलती कहां से हैं. यह कैसे समझ जाता है कि किसी सड़क पर गाड़ियां धीरे चल रही है या कहीं डायवर्जन लगा हुआ है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 29 May 2026 09:32 AM (IST)
क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गूगल मैप्स को यह सब जानकारी मिलती कहां से हैं. यह कैसे समझ जाता है कि किसी सड़क पर गाड़ियां धीरे चल रही है या कहीं डायवर्जन लगा हुआ है.

Google Maps technology: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन यूजर होगा, जिसने कभी गूगल मैप्स का इस्तेमाल न किया हो. कहीं नई जगह जाना हो, ट्रैफिक से बचना हो या फिर सबसे तेज रास्ता ढूंढना हो लोग सबसे पहले गूगल मैप्स ही खोलते हैं. यही वजह है कि यह अब लोगों की रोजाना की लाइफ का बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है. खास बात यह है कि गूगल मैप्स सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखता, बल्कि यह भी बताता है कि किस रोड पर भारी ट्रैफिक है, जाम कहां लगा हुआ है और किस रास्ते से जल्दी पहुंचा जा सकता है.

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लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गूगल मैप्स को यह सब जानकारी मिलती कहां से हैं. यह कैसे समझ जाता है कि किसी सड़क पर गाड़ियां धीरे चल रही है या कहीं डायवर्जन लगा हुआ है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कहां डायवर्जन है और कहां ट्रैफिक जाम गूगल मैप्स को यह सब कैसे पता चलता है.
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गूगल मैप्स को यह सब जानकारी मिलती कहां से हैं. यह कैसे समझ जाता है कि किसी सड़क पर गाड़ियां धीरे चल रही है या कहीं डायवर्जन लगा हुआ है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कहां डायवर्जन है और कहां ट्रैफिक जाम गूगल मैप्स को यह सब कैसे पता चलता है.
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गूगल मैप्स एक इंटरनेट बेस्ड नेविगेशन सर्विस है, जिसकी मदद से लोग किसी भी जगह की लोकेशन, रास्ता और वहां तक पहुंचने का अनुमानित समय जान सकते हैं. यह ऐप ड्राइविंग, पैदल चलने, बाइक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग-अलग रूट भी दिखता है.
गूगल मैप्स एक इंटरनेट बेस्ड नेविगेशन सर्विस है, जिसकी मदद से लोग किसी भी जगह की लोकेशन, रास्ता और वहां तक पहुंचने का अनुमानित समय जान सकते हैं. यह ऐप ड्राइविंग, पैदल चलने, बाइक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग-अलग रूट भी दिखता है.
Published at : 29 May 2026 09:32 AM (IST)
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Google Maps Traffic Google Maps Technology Traffic Jam Detection Live Traffic Update

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