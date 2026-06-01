Alert! इंटरनेट पर घूम रही हैं नकली वेबसाइट्स, सरकार ने जारी की पहचान करने की खास ट्रिक

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने छात्रों और आम नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी है. डिजिटल इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, DigiLocker और CISCE के नाम का इस्तेमाल कर बनाई गई एक फर्जी वेबसाइट digilocker.cisceboard.org सामने आई है. यह वेबसाइट दिखने में असली DigiLocker पोर्टल जैसी प्रतीत होती है जिससे लोग आसानी से भ्रमित हो सकते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति इस वेबसाइट पर अपनी जानकारी दर्ज करता है उसकी निजी डिटेल्स साइबर ठगों तक पहुंच सकती हैं.