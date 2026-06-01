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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAlert! इंटरनेट पर घूम रही हैं नकली वेबसाइट्स, सरकार ने जारी की पहचान करने की खास ट्रिक

Alert! इंटरनेट पर घूम रही हैं नकली वेबसाइट्स, सरकार ने जारी की पहचान करने की खास ट्रिक

Fake Websites: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने छात्रों और आम नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 01 Jun 2026 01:42 PM (IST)
Fake Websites: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने छात्रों और आम नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी है.

ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब साइबर अपराधी लोगों को निशाना बनाने के लिए फर्जी वेबसाइटों का सहारा ले रहे हैं. हाल ही में सरकार ने ऐसी नकली वेबसाइटों को लेकर अलर्ट जारी किया है जो देखने में बिल्कुल असली पोर्टल जैसी लगती हैं लेकिन उनका मकसद लोगों की निजी जानकारी चुराना होता है. इन वेबसाइटों के जरिए ठग आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ई-मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और यहां तक कि ओटीपी जैसी संवेदनशील जानकारियां भी हासिल कर लेते हैं.

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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने छात्रों और आम नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी है. डिजिटल इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, DigiLocker और CISCE के नाम का इस्तेमाल कर बनाई गई एक फर्जी वेबसाइट digilocker.cisceboard.org सामने आई है. यह वेबसाइट दिखने में असली DigiLocker पोर्टल जैसी प्रतीत होती है जिससे लोग आसानी से भ्रमित हो सकते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति इस वेबसाइट पर अपनी जानकारी दर्ज करता है उसकी निजी डिटेल्स साइबर ठगों तक पहुंच सकती हैं.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने छात्रों और आम नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी है. डिजिटल इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, DigiLocker और CISCE के नाम का इस्तेमाल कर बनाई गई एक फर्जी वेबसाइट digilocker.cisceboard.org सामने आई है. यह वेबसाइट दिखने में असली DigiLocker पोर्टल जैसी प्रतीत होती है जिससे लोग आसानी से भ्रमित हो सकते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति इस वेबसाइट पर अपनी जानकारी दर्ज करता है उसकी निजी डिटेल्स साइबर ठगों तक पहुंच सकती हैं.
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दरअसल, फर्जी वेबसाइटों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे असली वेबसाइटों की हूबहू नकल लगें. यही वजह है कि कई बार सामान्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए दोनों के बीच अंतर समझना मुश्किल हो जाता है. हालांकि कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देकर ऐसे धोखों से बचा जा सकता है.
दरअसल, फर्जी वेबसाइटों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे असली वेबसाइटों की हूबहू नकल लगें. यही वजह है कि कई बार सामान्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए दोनों के बीच अंतर समझना मुश्किल हो जाता है. हालांकि कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देकर ऐसे धोखों से बचा जा सकता है.
Published at : 01 Jun 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Fake Websites Cyber Fraud TECH NEWS HINDI

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