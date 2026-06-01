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Alert! इंटरनेट पर घूम रही हैं नकली वेबसाइट्स, सरकार ने जारी की पहचान करने की खास ट्रिक
Fake Websites: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने छात्रों और आम नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी है.
ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब साइबर अपराधी लोगों को निशाना बनाने के लिए फर्जी वेबसाइटों का सहारा ले रहे हैं. हाल ही में सरकार ने ऐसी नकली वेबसाइटों को लेकर अलर्ट जारी किया है जो देखने में बिल्कुल असली पोर्टल जैसी लगती हैं लेकिन उनका मकसद लोगों की निजी जानकारी चुराना होता है. इन वेबसाइटों के जरिए ठग आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ई-मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और यहां तक कि ओटीपी जैसी संवेदनशील जानकारियां भी हासिल कर लेते हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 01:42 PM (IST)
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मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
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