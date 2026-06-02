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Jio Vs Airtel: ₹3999 का रिचार्ज कराने से पहले जानिए कौन दे रहा सबसे ज्यादा फायदा
Jio Vs Airtel: Jio का यह प्लान 365 दिनों की वैधता के साथ आता है जिससे पूरे साल बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती.
अगर आप पूरे साल के लिए एक बार में रिचार्ज कराने की सोच रहे हैं और Jio तथा Airtel के 3999 रुपये वाले प्लान के बीच फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों प्लान्स की तुलना समझना जरूरी है. दिलचस्प बात यह है कि दोनों कंपनियां एक ही कीमत पर सालभर की वैलिडिटी देती हैं लेकिन इनके साथ मिलने वाले फायदे काफी अलग हैं. कहीं एंटरटेनमेंट और AI फीचर्स पर ज्यादा जोर है, तो कहीं सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी टूल्स को प्राथमिकता दी गई है. ऐसे में आपकी जरूरत के हिसाब से सही प्लान चुनना आसान हो सकता है.
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Published at : 02 Jun 2026 04:39 PM (IST)
Tags :Airtel Reliance Jio TECH NEWS HINDI
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