Jio Vs Airtel: ₹3999 का रिचार्ज कराने से पहले जानिए कौन दे रहा सबसे ज्यादा फायदा

Jio का यह प्लान 365 दिनों की वैधता के साथ आता है जिससे पूरे साल बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है यानी सालभर में कुल करीब 912GB से ज्यादा डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा भी देती है. 5G नेटवर्क वाले क्षेत्रों में मौजूद यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का लाभ भी मिलता है.