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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीJio Vs Airtel: ₹3999 का रिचार्ज कराने से पहले जानिए कौन दे रहा सबसे ज्यादा फायदा

Jio Vs Airtel: ₹3999 का रिचार्ज कराने से पहले जानिए कौन दे रहा सबसे ज्यादा फायदा

Jio Vs Airtel: Jio का यह प्लान 365 दिनों की वैधता के साथ आता है जिससे पूरे साल बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती.

By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 02 Jun 2026 04:39 PM (IST)
Jio Vs Airtel: Jio का यह प्लान 365 दिनों की वैधता के साथ आता है जिससे पूरे साल बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती.

अगर आप पूरे साल के लिए एक बार में रिचार्ज कराने की सोच रहे हैं और Jio तथा Airtel के 3999 रुपये वाले प्लान के बीच फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों प्लान्स की तुलना समझना जरूरी है. दिलचस्प बात यह है कि दोनों कंपनियां एक ही कीमत पर सालभर की वैलिडिटी देती हैं लेकिन इनके साथ मिलने वाले फायदे काफी अलग हैं. कहीं एंटरटेनमेंट और AI फीचर्स पर ज्यादा जोर है, तो कहीं सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी टूल्स को प्राथमिकता दी गई है. ऐसे में आपकी जरूरत के हिसाब से सही प्लान चुनना आसान हो सकता है.

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Jio का यह प्लान 365 दिनों की वैधता के साथ आता है जिससे पूरे साल बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है यानी सालभर में कुल करीब 912GB से ज्यादा डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा भी देती है. 5G नेटवर्क वाले क्षेत्रों में मौजूद यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का लाभ भी मिलता है.
Jio का यह प्लान 365 दिनों की वैधता के साथ आता है जिससे पूरे साल बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है यानी सालभर में कुल करीब 912GB से ज्यादा डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा भी देती है. 5G नेटवर्क वाले क्षेत्रों में मौजूद यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का लाभ भी मिलता है.
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एंटरटेनमेंट की बात करें तो इस प्लान के साथ JioTV के जरिए FanCode का एक्सेस दिया जाता है. साथ ही JioAICloud के तहत 50GB क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है. यूजर्स को 3 महीने का JioHotstar Mobile + Hollywood सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है. इसके अलावा कंपनी 18 महीने के लिए Google Gemini Pro एक्सेस उपलब्ध करा रही है जिसमें 5000GB क्लाउड स्टोरेज और कई एडवांस AI सुविधाएं शामिल हैं.
एंटरटेनमेंट की बात करें तो इस प्लान के साथ JioTV के जरिए FanCode का एक्सेस दिया जाता है. साथ ही JioAICloud के तहत 50GB क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है. यूजर्स को 3 महीने का JioHotstar Mobile + Hollywood सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है. इसके अलावा कंपनी 18 महीने के लिए Google Gemini Pro एक्सेस उपलब्ध करा रही है जिसमें 5000GB क्लाउड स्टोरेज और कई एडवांस AI सुविधाएं शामिल हैं.
Published at : 02 Jun 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
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