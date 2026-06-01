क्या 5G की वजह से जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है फोन? मिनटों में दूर करें यह समस्या

5G तकनीक तेज इंटरनेट स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है लेकिन इसके लिए फोन को अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है. तेज डेटा ट्रांसफर और लगातार नेटवर्क से जुड़े रहने के प्रोसेस के कारण बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. यही वजह है कि कई मामलों में 5G पर बैटरी की खपत 4G के मुकाबले ज्यादा दिखाई देती है.