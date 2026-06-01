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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या 5G की वजह से जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है फोन? मिनटों में दूर करें यह समस्या

क्या 5G की वजह से जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है फोन? मिनटों में दूर करें यह समस्या

5G Smartphone Battery: 5G तकनीक तेज इंटरनेट स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है लेकिन इसके लिए फोन को अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 01 Jun 2026 10:19 AM (IST)
5G Smartphone Battery: 5G तकनीक तेज इंटरनेट स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है लेकिन इसके लिए फोन को अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है.

अगर आपको लगता है कि 5G चालू करने के बाद आपके स्मार्टफोन की बैटरी पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से खत्म होने लगी है तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा. कई यूजर्स ने यह अनुभव किया है कि खासकर यात्रा के दौरान या कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में फोन की बैटरी सामान्य से अधिक खर्च होती है. हालांकि, कुछ आसान सेटिंग्स और सावधानियों की मदद से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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5G तकनीक तेज इंटरनेट स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है लेकिन इसके लिए फोन को अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है. तेज डेटा ट्रांसफर और लगातार नेटवर्क से जुड़े रहने के प्रोसेस के कारण बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. यही वजह है कि कई मामलों में 5G पर बैटरी की खपत 4G के मुकाबले ज्यादा दिखाई देती है.
5G तकनीक तेज इंटरनेट स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है लेकिन इसके लिए फोन को अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है. तेज डेटा ट्रांसफर और लगातार नेटवर्क से जुड़े रहने के प्रोसेस के कारण बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. यही वजह है कि कई मामलों में 5G पर बैटरी की खपत 4G के मुकाबले ज्यादा दिखाई देती है.
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हालांकि, आज के अधिकांश नए स्मार्टफोन आधुनिक प्रोसेसर के साथ आते हैं जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय भी ऊर्जा की बचत कर सकें. इसके अलावा, कंपनियां अब बड़े बैटरी पैक वाले फोन लॉन्च कर रही हैं ताकि यूजर्स को बेहतर बैकअप मिल सके.
हालांकि, आज के अधिकांश नए स्मार्टफोन आधुनिक प्रोसेसर के साथ आते हैं जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय भी ऊर्जा की बचत कर सकें. इसके अलावा, कंपनियां अब बड़े बैटरी पैक वाले फोन लॉन्च कर रही हैं ताकि यूजर्स को बेहतर बैकअप मिल सके.
Published at : 01 Jun 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
5G Tech Tips Smartphone Battery TECH NEWS HINDI

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