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क्या 5G की वजह से जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है फोन? मिनटों में दूर करें यह समस्या
5G Smartphone Battery: 5G तकनीक तेज इंटरनेट स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है लेकिन इसके लिए फोन को अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है.
अगर आपको लगता है कि 5G चालू करने के बाद आपके स्मार्टफोन की बैटरी पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से खत्म होने लगी है तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा. कई यूजर्स ने यह अनुभव किया है कि खासकर यात्रा के दौरान या कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में फोन की बैटरी सामान्य से अधिक खर्च होती है. हालांकि, कुछ आसान सेटिंग्स और सावधानियों की मदद से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
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Published at : 01 Jun 2026 10:19 AM (IST)
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