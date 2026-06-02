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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीScam से बचाएगा WhatsApp का नया फीचर, यूजर्स को मिलेगा वॉर्निंग अलर्ट

Scam से बचाएगा WhatsApp का नया फीचर, यूजर्स को मिलेगा वॉर्निंग अलर्ट

WhatsApp Scam Alert Feature: स्कैम से बचाने के लिए व्हाट्सऐप पर जल्द ही एक नया फीचर आने वाला है. यह संदिग्ध मैसेज आने पर यूजर को वॉर्निंग अलर्ट दिखाएगा.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Jun 2026 03:56 PM (IST)
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WhatsApp Scam Alert Feature: लोगों को स्कैम करने के लिए साइबर अपराधी किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करने से पीछे नहीं रहते. व्हाट्सऐप चूंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्लेटफॉर्म्स में से एक है, इसलिए इस पर स्कैमर की नजरें ज्यादा रहती हैं. डिजिटल अरेस्ट, फर्जी जॉब ऑफर और इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर फिशिंग लिंक भेजना, फर्जी सरकारी योजनाओं के लाभ आदि के लालच समेत स्कैमर अलग-अलग तरीके अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं. लगातार बढ़ती ऐसी घटनाओं को देखते हुए कंपनी WhatsApp Scam Alert नाम से एक नए फीचर पर काम कर रही है. इसकी मदद से यूजर को संदिग्ध मैसेज का पता लग जाएगा और वह स्कैम से बच सकेगा. 

कैसे काम करेगा स्कैम अलर्ट फीचर?

रिपोर्ट्स के अनुसार, व्हाट्सऐप के एंड्रॉयड वर्जन के लिए इस फीचर को तैयार किया जा रहा है. यह अनजान कॉन्टैक्ट से आने वाले फ्रॉड मैसेज को डिटेक्ट कर यूजर को वॉर्निंग अलर्ट दिखाएगा. इसके साथ यूजर को मैसेज भेजने वाले को ब्लॉक और रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन होगा. अगर यूजर को लगता है कि यह मैसेज सेफ है तो वह बिना कुछ किए चैट कंटिन्यू कर सकता है. वॉइस ट्रांसक्रिप्ट की तरह यह फीचर पूरी तरह यूजर के डिवाइस पर ही काम करेगा. इसका मतलब है कि मैसेज को एनालाइज करने के लिए मेटा के सर्वर पर नहीं भेजा जाएगा. मैसेज को डिटेक्ट करने और अलर्ट देने की पूरी प्रोसेसर ऑन-डिवाइस होगी. इससे एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा. 

ऑप्शनल होगा स्कैम अलर्ट फीचर

बताया जा रहा है कि यह फीचर पूरी तरह ऑप्शनल होगा. यह बाई डिफॉल्ट ऑफ रहेगा. अगर कोई इसे यूज करना चाहता है तो ऐप सेटिंग में जाकर इसे इनेबल करना पड़ेगा. अभी इस फीचर पर काम चल रहा है और अगले कुछ दिनों में इसे बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा. टेस्टिंग पूरी होने के बाद व्हाट्सऐप इसे चरणबद्ध तरीके से सभी यूजर्स के लिए लॉन्च करेगी.

पेड सब्सक्रिप्शन भी हो रहा है रोलआउट 

WhatsApp लगातार नए फीचर्स लाती रहती है और इसी कड़ी में कंपनी WhatsApp Plus को भी रोलआउट कर रही है. यह पेड सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें पैसे देने पर यूजर्स को कुछ एडिशनल फीचर्स और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है. यूरोप में इसकी कीमत लगभग 280 रुपये रखी गई है. भारत में अभी इसे लॉन्च नहीं किया है. जल्द ही इसे भारतीय यूजर्स के लिए भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 02 Jun 2026 03:56 PM (IST)
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