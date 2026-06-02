Scam से बचाएगा WhatsApp का नया फीचर, यूजर्स को मिलेगा वॉर्निंग अलर्ट

WhatsApp Scam Alert Feature: लोगों को स्कैम करने के लिए साइबर अपराधी किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करने से पीछे नहीं रहते. व्हाट्सऐप चूंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्लेटफॉर्म्स में से एक है, इसलिए इस पर स्कैमर की नजरें ज्यादा रहती हैं. डिजिटल अरेस्ट, फर्जी जॉब ऑफर और इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर फिशिंग लिंक भेजना, फर्जी सरकारी योजनाओं के लाभ आदि के लालच समेत स्कैमर अलग-अलग तरीके अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं. लगातार बढ़ती ऐसी घटनाओं को देखते हुए कंपनी WhatsApp Scam Alert नाम से एक नए फीचर पर काम कर रही है. इसकी मदद से यूजर को संदिग्ध मैसेज का पता लग जाएगा और वह स्कैम से बच सकेगा.

कैसे काम करेगा स्कैम अलर्ट फीचर?

रिपोर्ट्स के अनुसार, व्हाट्सऐप के एंड्रॉयड वर्जन के लिए इस फीचर को तैयार किया जा रहा है. यह अनजान कॉन्टैक्ट से आने वाले फ्रॉड मैसेज को डिटेक्ट कर यूजर को वॉर्निंग अलर्ट दिखाएगा. इसके साथ यूजर को मैसेज भेजने वाले को ब्लॉक और रिपोर्ट करने का भी ऑप्शन होगा. अगर यूजर को लगता है कि यह मैसेज सेफ है तो वह बिना कुछ किए चैट कंटिन्यू कर सकता है. वॉइस ट्रांसक्रिप्ट की तरह यह फीचर पूरी तरह यूजर के डिवाइस पर ही काम करेगा. इसका मतलब है कि मैसेज को एनालाइज करने के लिए मेटा के सर्वर पर नहीं भेजा जाएगा. मैसेज को डिटेक्ट करने और अलर्ट देने की पूरी प्रोसेसर ऑन-डिवाइस होगी. इससे एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा.

ऑप्शनल होगा स्कैम अलर्ट फीचर

बताया जा रहा है कि यह फीचर पूरी तरह ऑप्शनल होगा. यह बाई डिफॉल्ट ऑफ रहेगा. अगर कोई इसे यूज करना चाहता है तो ऐप सेटिंग में जाकर इसे इनेबल करना पड़ेगा. अभी इस फीचर पर काम चल रहा है और अगले कुछ दिनों में इसे बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा. टेस्टिंग पूरी होने के बाद व्हाट्सऐप इसे चरणबद्ध तरीके से सभी यूजर्स के लिए लॉन्च करेगी.

पेड सब्सक्रिप्शन भी हो रहा है रोलआउट

WhatsApp लगातार नए फीचर्स लाती रहती है और इसी कड़ी में कंपनी WhatsApp Plus को भी रोलआउट कर रही है. यह पेड सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें पैसे देने पर यूजर्स को कुछ एडिशनल फीचर्स और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है. यूरोप में इसकी कीमत लगभग 280 रुपये रखी गई है. भारत में अभी इसे लॉन्च नहीं किया है. जल्द ही इसे भारतीय यूजर्स के लिए भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

दुनिया को पूरी तरह बदल देगी एआई, इंसानों के पास बचे हैं सिर्फ 3 साल, एक्सपर्ट का चौंकाने वाला अनुमान