Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom AI बबल फूटा तो टेक शेयरों में गिरावट, छंटनी की आशंका.

AI Bubble: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को आधुनिक दौर की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांतियों में गिना जा रहा है. जिस तरह इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया था उसी तरह एआई को भी भविष्य की दिशा तय करने वाली तकनीक माना जा रहा है. आज लगभग हर बड़ी और छोटी टेक कंपनी किसी न किसी रूप में एआई से जुड़ना चाहती है. निवेशकों का उत्साह भी चरम पर है और अरबों डॉलर इस क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं.

लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे कुछ चिंताजनक संकेत भी दिखाई दे रहे हैं. कई बड़ी कंपनियां स्वीकार कर चुकी हैं कि एआई पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है जबकि उससे मिलने वाली कमाई अभी उस गति से नहीं बढ़ रही. यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञों को 1990 के दशक के डॉट-कॉम बबल की याद आने लगी है.

आखिर क्या होता है बबल?

आर्थिक दुनिया में बबल उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी कंपनी, सेक्टर या संपत्ति की कीमत उसकी वास्तविक क्षमता से कहीं अधिक बढ़ जाती है. निवेशकों की उम्मीदें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कीमतें वास्तविकता से कट जाती हैं. जब लोगों को एहसास होता है कि मूल्यांकन वास्तविक नहीं है तो अचानक गिरावट शुरू हो जाती है और बबल फूट जाता है.

डॉट-कॉम बबल क्या था?

1990 के दशक के मध्य में इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ. उस समय निवेशकों को विश्वास था कि इंटरनेट भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है. इसी उम्मीद में इंटरनेट आधारित कंपनियों में भारी निवेश होने लगा. कई ऐसी कंपनियां भी अरबों डॉलर की वैल्यू हासिल करने लगीं जिनके पास न तो मजबूत बिजनेस मॉडल था और न ही कमाई का कोई स्पष्ट रास्ता. केवल इंटरनेट से जुड़ा होना ही निवेश आकर्षित करने के लिए काफी था. इस दौरान टेक शेयरों में इतनी तेजी आई कि अमेरिकी शेयर बाजार का नैस्डैक इंडेक्स कुछ ही वर्षों में कई गुना बढ़ गया.

डॉट-कॉम बबल कैसे बना?

उस समय इंटरनेट एक नई और रोमांचक तकनीक थी. निवेशकों को लगा कि ऑनलाइन दुनिया में उतरने वाली हर कंपनी सफल होगी. कम ब्याज दरों और बाजार में उपलब्ध पूंजी ने इस उत्साह को और बढ़ावा दिया. स्टार्टअप्स को बिना ज्यादा सवाल किए फंडिंग मिल रही थी. कंपनियां मुनाफे की बजाय केवल ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रही थीं. विज्ञापन और विस्तार पर भारी खर्च किया जा रहा था, जबकि वास्तविक आय बेहद कम थी. घाटे में चल रही कंपनियां भी शेयर बाजार में उतरकर बड़ी रकम जुटाने में सफल हो रही थीं.

जब फूटा इंटरनेट का बुलबुला

साल 2000 के आसपास निवेशकों को महसूस होने लगा कि कई इंटरनेट कंपनियों की कीमतें वास्तविकता से बहुत दूर हैं. इसके बाद बाजार में भारी गिरावट शुरू हुई. कुछ ही वर्षों में नैस्डैक इंडेक्स अपने उच्च स्तर से लगभग 80 प्रतिशत तक टूट गया. निवेशकों के खरबों डॉलर डूब गए और कई चर्चित इंटरनेट कंपनियां पूरी तरह बंद हो गईं. हालांकि जिन कंपनियों के पास मजबूत बिजनेस मॉडल था वे समय के साथ इस संकट से बाहर निकलने में सफल रहीं.

भारत पर कितना पड़ा था असर?

डॉट-कॉम संकट का प्रभाव भारत में अमेरिका जितना गंभीर नहीं था. उस समय भारतीय बाजार में इंटरनेट कंपनियों का प्रभाव सीमित था. फिर भी वैश्विक निवेशकों की घबराहट का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया और कई निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा. हालांकि इससे देश में कोई बड़ी आर्थिक मंदी नहीं आई.

एआई और डॉट-कॉम बबल की तुलना क्यों की जा रही है?

आज एआई को लेकर जो उत्साह दिखाई दे रहा है वह कई मामलों में डॉट-कॉम युग से मिलता-जुलता नजर आता है. विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ संकेत ऐसे हैं जो संभावित जोखिम की ओर इशारा कर रहे हैं.

कमाई से ज्यादा उम्मीदों पर आधारित वैल्यूएशन

कई एआई स्टार्टअप्स की बाजार कीमत उनकी वास्तविक आय की तुलना में बेहद अधिक है. निवेशक इस डर से पैसा लगा रहे हैं कि कहीं वे अगली बड़ी तकनीकी लहर से पीछे न रह जाएं. यही मानसिकता डॉट-कॉम दौर में भी देखने को मिली थी.

हर जगह AI का इस्तेमाल

जिस तरह 1990 के दशक में कंपनियां अपने नाम के साथ .com जोड़कर निवेशकों को आकर्षित करती थीं, आज कई कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को एआई आधारित बताकर बाजार का ध्यान खींच रही हैं. कई मामलों में एआई की वास्तविक भूमिका सीमित होने के बावजूद उसका प्रचार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च

एआई को चलाने के लिए अत्याधुनिक चिप्स, विशाल डेटा सेंटर और भारी कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत होती है. दुनिया भर की कंपनियां इन संसाधनों पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या भविष्य में होने वाली कमाई इस निवेश को सही साबित कर पाएगी? यही चिंता विश्लेषकों को परेशान कर रही है.

अगर एआई बबल फूट गया तो क्या होगा?

यदि एआई क्षेत्र में निवेश और मूल्यांकन वास्तविकता से बहुत आगे निकल जाते हैं और बाजार का भरोसा टूटता है तो सबसे पहले टेक कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है. निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता है और स्टार्टअप्स के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो जाएगा.

इसके अलावा, तकनीकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी की आशंका भी बढ़ सकती है. जिन कंपनियों ने केवल उम्मीदों के आधार पर विस्तार किया है वे आर्थिक दबाव में आ सकती हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं होगा कि एआई तकनीक खत्म हो जाएगी.

क्या एआई का भविष्य खतरे में है?

इतिहास बताता है कि बबल फूटने के बाद भी मजबूत तकनीकें जीवित रहती हैं. डॉट-कॉम संकट के बाद हजारों कंपनियां गायब हो गईं लेकिन इंटरनेट पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा. इसी तरह अगर एआई क्षेत्र में कोई बड़ा सुधार या गिरावट आती है तो कमजोर कंपनियां बाहर हो सकती हैं, लेकिन वास्तविक उपयोगिता वाली तकनीकें और मजबूत बिजनेस मॉडल लंबे समय तक टिके रहेंगे.

संभव है कि आने वाले वर्षों में एआई उद्योग एक बड़े परीक्षण से गुजरे लेकिन यह भी उतना ही संभव है कि इस प्रक्रिया के बाद केवल वही कंपनियां बचें जो वास्तव में लोगों और उद्योगों के लिए मूल्य पैदा कर रही हैं.

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