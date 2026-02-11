एक्सप्लोरर
क्या रात को Wi-Fi और मोबाइल डेटा को बंद रखना चाहिए? साइंस की सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे
WiFi and Mobile Data: आज के डिजिटल दौर में Wi-Fi और मोबाइल इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. घर हो या ऑफिस, राउटर 24 घंटे चालू रहता है और स्मार्टफोन भी हर वक्त नेटवर्क से जुड़े रहते हैं.
आज के डिजिटल दौर में Wi-Fi और मोबाइल इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. घर हो या ऑफिस, राउटर 24 घंटे चालू रहता है और स्मार्टफोन भी हर वक्त नेटवर्क से जुड़े रहते हैं. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या रात के समय Wi-Fi या मोबाइल डेटा चालू रखना सेहत के लिए ठीक है या फिर इसे बंद कर देना बेहतर होता है. कई बार सोशल मीडिया पर डराने वाली बातें भी सामने आती हैं लेकिन हकीकत जानने के लिए जरूरी है कि हम साइंस और रिसर्च को समझें.
1/5
2/5
Published at : 11 Feb 2026 09:40 AM (IST)
Tags :WiFi Mobile Data TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
क्या रात को Wi-Fi और मोबाइल डेटा को बंद रखना चाहिए? साइंस की सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे
टेक्नोलॉजी
6 Photos
iPhone की स्क्रीन पर टाइम हमेशा 9:41 ही क्यों होता है? Apple छुपा रहा है ये दिलचस्प राज
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सावधान! कहीं आपकी निजी जानकारी पर किसी और की नजर तो नहीं? ऐसे करें Google अकाउंट की जांच
टेक्नोलॉजी
5 Photos
रातभर फोन चार्ज करना पड़ सकता है भारी! 100% चार्जिंग क्यों होती है डिवाइस के लिए खरतरनाक?
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Whatsapp पर भूलकर भी नहीं भेजने चाहिए ये मैसेज, नहीं तो तुरंत आ जाएंगे पुलिस की रडार में
टेक्नोलॉजी
5 Photos
UPI का जलवा दुनिया भर में! भारत ही नहीं, इन देशों में भी सेकंडों में होता है पेमेंट, लिस्ट देख कर चौंक जाएंगे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
QR कोड स्कैन किया और अकाउंट हो गया साफ? एक छोटी सी गलती से उड़ रहे हैं हजारों रुपये, जानिए स्कैमर्स का खतरनाक खेल
टेक्नोलॉजी
5 Photos
YouTube पर नहीं दिखेंगे Ads! ये तरीका है कमाल का, 99% लोगों को नहीं पता ये जुगाड़
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
राजस्थान
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
इंडिया
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
क्या रात को Wi-Fi और मोबाइल डेटा को बंद रखना चाहिए? साइंस की सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे
टेक्नोलॉजी
6 Photos
iPhone की स्क्रीन पर टाइम हमेशा 9:41 ही क्यों होता है? Apple छुपा रहा है ये दिलचस्प राज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion