क्या रात को Wi-Fi और मोबाइल डेटा को बंद रखना चाहिए? साइंस की सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे

Wi-Fi राउटर और मोबाइल नेटवर्क से निकलने वाली तरंगों को EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है. ये नॉन-आयोनाइजिंग रेडिएशन की श्रेणी में आती हैं मतलब इनमें इतनी ऊर्जा नहीं होती कि ये शरीर के DNA को नुकसान पहुंचा सकें. वैज्ञानिकों का कहना है कि आम घरों में इस्तेमाल होने वाला Wi-Fi सिग्नल तय सुरक्षा मानकों के भीतर ही होता है. हालांकि लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने को लेकर अब भी रिसर्च चल रही है लेकिन फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि इससे गंभीर बीमारियां होती हैं.