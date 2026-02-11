हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीक्या रात को Wi-Fi और मोबाइल डेटा को बंद रखना चाहिए? साइंस की सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे

क्या रात को Wi-Fi और मोबाइल डेटा को बंद रखना चाहिए? साइंस की सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे

WiFi and Mobile Data: आज के डिजिटल दौर में Wi-Fi और मोबाइल इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. घर हो या ऑफिस, राउटर 24 घंटे चालू रहता है और स्मार्टफोन भी हर वक्त नेटवर्क से जुड़े रहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 11 Feb 2026 09:40 AM (IST)
WiFi and Mobile Data: आज के डिजिटल दौर में Wi-Fi और मोबाइल इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. घर हो या ऑफिस, राउटर 24 घंटे चालू रहता है और स्मार्टफोन भी हर वक्त नेटवर्क से जुड़े रहते हैं.

आज के डिजिटल दौर में Wi-Fi और मोबाइल इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. घर हो या ऑफिस, राउटर 24 घंटे चालू रहता है और स्मार्टफोन भी हर वक्त नेटवर्क से जुड़े रहते हैं. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या रात के समय Wi-Fi या मोबाइल डेटा चालू रखना सेहत के लिए ठीक है या फिर इसे बंद कर देना बेहतर होता है. कई बार सोशल मीडिया पर डराने वाली बातें भी सामने आती हैं लेकिन हकीकत जानने के लिए जरूरी है कि हम साइंस और रिसर्च को समझें.

1/5
Wi-Fi राउटर और मोबाइल नेटवर्क से निकलने वाली तरंगों को EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है. ये नॉन-आयोनाइजिंग रेडिएशन की श्रेणी में आती हैं मतलब इनमें इतनी ऊर्जा नहीं होती कि ये शरीर के DNA को नुकसान पहुंचा सकें. वैज्ञानिकों का कहना है कि आम घरों में इस्तेमाल होने वाला Wi-Fi सिग्नल तय सुरक्षा मानकों के भीतर ही होता है. हालांकि लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने को लेकर अब भी रिसर्च चल रही है लेकिन फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि इससे गंभीर बीमारियां होती हैं.
Wi-Fi राउटर और मोबाइल नेटवर्क से निकलने वाली तरंगों को EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है. ये नॉन-आयोनाइजिंग रेडिएशन की श्रेणी में आती हैं मतलब इनमें इतनी ऊर्जा नहीं होती कि ये शरीर के DNA को नुकसान पहुंचा सकें. वैज्ञानिकों का कहना है कि आम घरों में इस्तेमाल होने वाला Wi-Fi सिग्नल तय सुरक्षा मानकों के भीतर ही होता है. हालांकि लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने को लेकर अब भी रिसर्च चल रही है लेकिन फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि इससे गंभीर बीमारियां होती हैं.
2/5
कुछ अध्ययनों में यह संकेत मिला है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नेटवर्क से निकलने वाली तरंगें नींद को थोड़ा प्रभावित कर सकती हैं. खासकर मेलाटोनिन हार्मोन, जो नींद के लिए जरूरी होता है, उस पर हल्का असर पड़ने की बात कही गई है. लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि Wi-Fi सिग्नल से ज्यादा नुकसान स्क्रीन टाइम और देर रात तक फोन इस्तेमाल करने की आदत से होता है. लगातार नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एक्टिविटी दिमाग को एक्टिव बनाए रखती है जिससे नींद में खलल पड़ता है.
कुछ अध्ययनों में यह संकेत मिला है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नेटवर्क से निकलने वाली तरंगें नींद को थोड़ा प्रभावित कर सकती हैं. खासकर मेलाटोनिन हार्मोन, जो नींद के लिए जरूरी होता है, उस पर हल्का असर पड़ने की बात कही गई है. लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि Wi-Fi सिग्नल से ज्यादा नुकसान स्क्रीन टाइम और देर रात तक फोन इस्तेमाल करने की आदत से होता है. लगातार नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एक्टिविटी दिमाग को एक्टिव बनाए रखती है जिससे नींद में खलल पड़ता है.
Published at : 11 Feb 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
WiFi Mobile Data TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
राजस्थान
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
इंडिया
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
राजस्थान
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
इंडिया
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
बॉलीवुड
The Manipur Diaries Trailer Out: मोनालिसा की 'द डायरी आफ मणिपुर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, महाकुंभ वायरल गर्ल की एक्टिंग छू लेगी दिल
मोनालिसा की 'द डायरी आफ मणिपुर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, महाकुंभ वायरल गर्ल की एक्टिंग छू लेगी दिल
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा, ये रही टॉप 10 की लिस्ट
बांग्लादेश चुनाव: कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा, ये रही टॉप 10 की लिस्ट
जनरल नॉलेज
पैसेंजर प्लेन में जान बचाने के लिए क्यों नहीं होते पैराशूट, फाइटर जेट वाला फॉर्मूला यहां क्यों हो जाता है फेल?
पैसेंजर प्लेन में जान बचाने के लिए क्यों नहीं होते पैराशूट, फाइटर जेट वाला फॉर्मूला यहां क्यों हो जाता है फेल?
यूटिलिटी
बैंक से लेकर होटल बिल तक... अब हर बार नहीं दिखाना होगा PAN, जानें क्या होने जा रहा बदलाव?
बैंक से लेकर होटल बिल तक... अब हर बार नहीं दिखाना होगा PAN, जानें क्या होने जा रहा बदलाव?
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget