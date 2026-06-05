पुराना फोन बेचने से पहले कर लें ये एक जरूरी काम, वरना हो सकती है बहुत बड़ी मुश्किल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह सभी निजी डेटा हटाकर फोन को नए जैसा बनाएगा।

Old Phone Selling Tips: फोन अपग्रेड करने के बाद पुराने फोन को बेचना आम बात है. कई लोग एक्सचेंज ऑफर के समय ही नया फोन लेने के साथ ही पुराने फोन को बेच देते हैं. नए फोन की एक्साइटमेंट अपनी जगह है, लेकिन पुराने फोन को बेचने से पहले कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है. लोग पुराने फोन से मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड निकालने जैसे काम तो कर लेते हैं, लेकिन एक जरूरी काम कई बार भूल जाते हैं. यह काम न करने पर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

पुराने फोन बेचने से पहले करें ये काम

डेटा बैकअप- आजकल फोन में पर्सनल और फाइनेंस समेत सारा जरूरी डेटा स्टोर होता है. इसलिए फाइल मैनेजर, क्लाउड और गूगल ड्राइव आदि सारी जगहों पर स्टोर डेटा का बैकअप ले लें. इससे डेटा डिलीट होने का खतरा नहीं रहेगा.

सारे अकाउंट कर दें लॉगआउट- फोन में सोशल मीडिया, बैंकिंग और दूसरी कई सर्विसेस के अकाउंट लॉग-इन होते हैं. फोन बेचने से पहले इन सारे अकाउंट्स से लॉग-आउट कर दें. इससे जब आप नए फोन में ऐप्स इंस्टॉल कर लॉग-इन करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी.

फोन की साफ-सफाई- अगर आप किसी मार्केट में जाकर फोन को बेचना चाहते हैं तो अच्छी कीमत के लिए इसका साफ होना जरूरी है. अगर फोन पर स्क्रैचेज लगे हैं या चार्जिंग पोर्ट और स्क्रीन गार्ड आदि के नीचे धूल-मिट्टी जमी है तो फोन ज्यादा पुराना दिखता है और आपको मनचाही कीमत नहीं मिलेगी. इसलिए फोन और उसकी एक्सेसरीज को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही इसे बेचने के लिए लेकर जाएं.

यह है सबसे जरूरी काम

ज्यादातर लोग ऊपर बताए सारे काम कर लेते हैं, लेकिन फोन को फैक्ट्री रिेसेट करना भूल जाते हैं. अगर गलती से आपका कोई डेटा, फाइल्स या फोटो आदि फोन में छूट गई है तो वह इस तरीके से डिलीट हो जाएगी और दूसरे लोगों के हाथ नहीं लगेगी. कई बार फोन के हर फोल्डर से डेटा और फाइल्स डिलीट कर पाना मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में फैक्ट्री रिसेट का फीचर काम आता है. हालांकि, यह ध्यान रखें कि डेटा का बैकअप पहले ले लें. फैक्ट्री रिसेट होने के बाद फोन में कोई डेटा और फाइल सेव नहीं रहती और यह एकदम नए जैसा हो जाता है. इससे फोन में स्टोर टेंपरेरी फाइल्स, कैश्ड डेटा समेत सब कुछ उड़ जाता है. फोन की स्टोरेज खाली हो जाती है, जिससे फोन की परफॉर्मेंस और स्पीड में भी काफी सुधार नजर आने लगता है.

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