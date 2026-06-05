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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपुराना फोन बेचने से पहले कर लें ये एक जरूरी काम, वरना हो सकती है बहुत बड़ी मुश्किल

पुराना फोन बेचने से पहले कर लें ये एक जरूरी काम, वरना हो सकती है बहुत बड़ी मुश्किल

Old Phone Selling Tips: अगर आप पुराना फोन बेच रहे हैं तो इसके डेटा का बैकअप लेना जरूरी है. अगर डेटा गलत हाथों में पड़ जाए तो नुकसान हो सकता है. इसलिए फोन को फैक्ट्री रिसेट कर दें.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 08:24 AM (IST)
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  • यह सभी निजी डेटा हटाकर फोन को नए जैसा बनाएगा।

Old Phone Selling Tips: फोन अपग्रेड करने के बाद पुराने फोन को बेचना आम बात है. कई लोग एक्सचेंज ऑफर के समय ही नया फोन लेने के साथ ही पुराने फोन को बेच देते हैं. नए फोन की एक्साइटमेंट अपनी जगह है, लेकिन पुराने फोन को बेचने से पहले कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है. लोग पुराने फोन से मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड निकालने जैसे काम तो कर लेते हैं, लेकिन एक जरूरी काम कई बार भूल जाते हैं. यह काम न करने पर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

पुराने फोन बेचने से पहले करें ये काम

डेटा बैकअप- आजकल फोन में पर्सनल और फाइनेंस समेत सारा जरूरी डेटा स्टोर होता है. इसलिए फाइल मैनेजर, क्लाउड और गूगल ड्राइव आदि सारी जगहों पर स्टोर डेटा का बैकअप ले लें. इससे डेटा डिलीट होने का खतरा नहीं रहेगा.

सारे अकाउंट कर दें लॉगआउट- फोन में सोशल मीडिया, बैंकिंग और दूसरी कई सर्विसेस के अकाउंट लॉग-इन होते हैं. फोन बेचने से पहले इन सारे अकाउंट्स से लॉग-आउट कर दें. इससे जब आप नए फोन में ऐप्स इंस्टॉल कर लॉग-इन करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी.

फोन की साफ-सफाई- अगर आप किसी मार्केट में जाकर फोन को बेचना चाहते हैं तो अच्छी कीमत के लिए इसका साफ होना जरूरी है. अगर फोन पर स्क्रैचेज लगे हैं या चार्जिंग पोर्ट और स्क्रीन गार्ड आदि के नीचे धूल-मिट्टी जमी है तो फोन ज्यादा पुराना दिखता है और आपको मनचाही कीमत नहीं मिलेगी. इसलिए फोन और उसकी एक्सेसरीज को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही इसे बेचने के लिए लेकर जाएं.

यह है सबसे जरूरी काम 

ज्यादातर लोग ऊपर बताए सारे काम कर लेते हैं, लेकिन फोन को फैक्ट्री रिेसेट करना भूल जाते हैं. अगर गलती से आपका कोई डेटा, फाइल्स या फोटो आदि फोन में छूट गई है तो वह इस तरीके से डिलीट हो जाएगी और दूसरे लोगों के हाथ नहीं लगेगी. कई बार फोन के हर फोल्डर से डेटा और फाइल्स डिलीट कर पाना मुश्किल हो जाता है. ऐसी स्थिति में फैक्ट्री रिसेट का फीचर काम आता है. हालांकि, यह ध्यान रखें कि डेटा का बैकअप पहले ले लें. फैक्ट्री रिसेट होने के बाद फोन में कोई डेटा और फाइल सेव नहीं रहती और यह एकदम नए जैसा हो जाता है. इससे फोन में स्टोर टेंपरेरी फाइल्स, कैश्ड डेटा समेत सब कुछ उड़ जाता है. फोन की स्टोरेज खाली हो जाती है, जिससे फोन की परफॉर्मेंस और स्पीड में भी काफी सुधार नजर आने लगता है.

ये भी पढ़ें- सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते समय भूलकर भी न दिखाएं ये चीज, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 05 Jun 2026 08:24 AM (IST)
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Phone Tips TECH NEWS
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