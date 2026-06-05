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AI Next Big Technology: भविष्य में कितने खतरनाक साबित होंगे क्वांटम कंप्यूटर, एन्क्रिप्टेड सिस्टम को कैसे कर लेंगे हैक?
AI Next Big Technology: क्वांटम कंप्यूटर आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया बदल सकते हैं. ये मौजूदा सुरक्षा सिस्टम को तोड़ने की ताकत रखते हैं. जाने कैसे यह तकनीक फायदेमंद भी है और चुनौती भी.
क्वांटम कंप्यूटिंग आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती तकनीकों में से एक मानी जा रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अब पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी है. Google जैसी बड़ी टेक कंपनियों का मानना है कि साल 2029 के बाद यह तकनीक इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि आज के सुपरकंप्यूटर भी इसके सामने कमजोर पड़ जाएंगे. लेकिन इसी के साथ एक गंभीर चेतावनी भी सामने आई है, जो पूरी इंटरनेट और साइबर सुरक्षा व्यवस्था को बदल सकती है.
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Published at : 05 Jun 2026 09:55 AM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
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