आज हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वह एन्क्रिप्शन (Encryption) पर आधारित है. इसका मतलब है कि आपका बैंक पासवर्ड, वॉट्सऐप मैसेज और ऑनलाइन डेटा एक “डिजिटल ताले” में बंद रहता है. इस लोक को सामान्य कंप्यूटर खोल नहीं सकते. लेकिन, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक 'गूगल' (Google) ने अपने ब्लॉग के जरिए एक ऐसी चेतावनी दी है, जिसने दुनियाभर के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है. लेकिन Google ने बताया कि आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग इस सुरक्षा सिस्टम को पूरी तरह से चकनाचूर कर सकती है.