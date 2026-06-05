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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAI Next Big Technology: भविष्य में कितने खतरनाक साबित होंगे क्वांटम कंप्यूटर, एन्क्रिप्टेड सिस्टम को कैसे कर लेंगे हैक?

AI Next Big Technology: भविष्य में कितने खतरनाक साबित होंगे क्वांटम कंप्यूटर, एन्क्रिप्टेड सिस्टम को कैसे कर लेंगे हैक?

AI Next Big Technology: क्वांटम कंप्यूटर आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया बदल सकते हैं. ये मौजूदा सुरक्षा सिस्टम को तोड़ने की ताकत रखते हैं. जाने कैसे यह तकनीक फायदेमंद भी है और चुनौती भी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Jun 2026 09:55 AM (IST)
AI Next Big Technology: क्वांटम कंप्यूटर आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया बदल सकते हैं. ये मौजूदा सुरक्षा सिस्टम को तोड़ने की ताकत रखते हैं. जाने कैसे यह तकनीक फायदेमंद भी है और चुनौती भी.

क्वांटम कंप्यूटिंग आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती तकनीकों में से एक मानी जा रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अब पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी है. Google जैसी बड़ी टेक कंपनियों का मानना है कि साल 2029 के बाद यह तकनीक इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि आज के सुपरकंप्यूटर भी इसके सामने कमजोर पड़ जाएंगे. लेकिन इसी के साथ एक गंभीर चेतावनी भी सामने आई है, जो पूरी इंटरनेट और साइबर सुरक्षा व्यवस्था को बदल सकती है.

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आज हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वह एन्क्रिप्शन (Encryption) पर आधारित है. इसका मतलब है कि आपका बैंक पासवर्ड, वॉट्सऐप मैसेज और ऑनलाइन डेटा एक “डिजिटल ताले” में बंद रहता है. इस लोक को सामान्य कंप्यूटर खोल नहीं सकते. लेकिन, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक 'गूगल' (Google) ने अपने ब्लॉग के जरिए एक ऐसी चेतावनी दी है, जिसने दुनियाभर के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है. लेकिन Google ने बताया कि आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग इस सुरक्षा सिस्टम को पूरी तरह से चकनाचूर कर सकती है.
आज हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वह एन्क्रिप्शन (Encryption) पर आधारित है. इसका मतलब है कि आपका बैंक पासवर्ड, वॉट्सऐप मैसेज और ऑनलाइन डेटा एक “डिजिटल ताले” में बंद रहता है. इस लोक को सामान्य कंप्यूटर खोल नहीं सकते. लेकिन, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक 'गूगल' (Google) ने अपने ब्लॉग के जरिए एक ऐसी चेतावनी दी है, जिसने दुनियाभर के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है. लेकिन Google ने बताया कि आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग इस सुरक्षा सिस्टम को पूरी तरह से चकनाचूर कर सकती है.
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क्वांटम कंप्यूटर को समझने के लिए पहले सामान्य कंप्यूटर को समझना जरूरी है. आज के कंप्यूटर “बिट्स” (0 और 1) पर काम करते हैं. लेकिन क्वांटम कंप्यूटर “क्यूबिट्स” पर काम करते हैं, जो एक साथ 0 और 1 दोनों स्थिति में रह सकते हैं. इसी वजह से ये एक ही समय में कई रास्तों पर काम करके बहुत तेजी से सही जवाब निकाल सकते हैं. यही क्षमता इन्हें सुपरकंप्यूटर से भी कई गुना तेज बनाती है.
क्वांटम कंप्यूटर को समझने के लिए पहले सामान्य कंप्यूटर को समझना जरूरी है. आज के कंप्यूटर “बिट्स” (0 और 1) पर काम करते हैं. लेकिन क्वांटम कंप्यूटर “क्यूबिट्स” पर काम करते हैं, जो एक साथ 0 और 1 दोनों स्थिति में रह सकते हैं. इसी वजह से ये एक ही समय में कई रास्तों पर काम करके बहुत तेजी से सही जवाब निकाल सकते हैं. यही क्षमता इन्हें सुपरकंप्यूटर से भी कई गुना तेज बनाती है.
Published at : 05 Jun 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Quantum Computing Digital Security AI Next Big Technology Cyber Security Risk

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