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इस देश में सबसे तेज चलता है इंटरनेट! जानिए स्पीड के मामले में भारत की क्या है रैंक
Internet Speed: इंटरनेट स्पीड की वैश्विक रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात दूसरे स्थान पर पहुंचा है जहां औसत डाउनलोड स्पीड 375.66 Mbps रही.
आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ऑनलाइन पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और सोशल मीडिया जैसी लगभग हर एक्टिविटी इंटरनेट पर निर्भर है. ऐसे में इंटरनेट की स्पीड का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. दुनिया के कई देश हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के जरिए अपने नागरिकों को बेहतरीन कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहे हैं. हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट में उन देशों की सूची सामने आई है जहां फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सबसे तेज है.
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Published at : 03 Jun 2026 04:39 PM (IST)
Tags :Internet Speed TECH NEWS HINDI
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डॉ. अरुणाभा घोष
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