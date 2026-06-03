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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीइस देश में सबसे तेज चलता है इंटरनेट! जानिए स्पीड के मामले में भारत की क्या है रैंक

इस देश में सबसे तेज चलता है इंटरनेट! जानिए स्पीड के मामले में भारत की क्या है रैंक

Internet Speed: इंटरनेट स्पीड की वैश्विक रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात दूसरे स्थान पर पहुंचा है जहां औसत डाउनलोड स्पीड 375.66 Mbps रही.

By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 03 Jun 2026 04:39 PM (IST)
Internet Speed: इंटरनेट स्पीड की वैश्विक रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात दूसरे स्थान पर पहुंचा है जहां औसत डाउनलोड स्पीड 375.66 Mbps रही.

आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ऑनलाइन पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और सोशल मीडिया जैसी लगभग हर एक्टिविटी इंटरनेट पर निर्भर है. ऐसे में इंटरनेट की स्पीड का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. दुनिया के कई देश हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के जरिए अपने नागरिकों को बेहतरीन कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहे हैं. हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट में उन देशों की सूची सामने आई है जहां फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सबसे तेज है.

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Speedtest Global Index की अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर ने एक बार फिर दुनिया के सबसे तेज फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट वाले देश का खिताब बरकरार रखा है. यहां औसत डाउनलोड स्पीड 430.31 Mbps दर्ज की गई है. वर्षों से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक नेटवर्क तकनीकों में किए गए निवेश का परिणाम है कि सिंगापुर इस क्षेत्र में लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है.
Speedtest Global Index की अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर ने एक बार फिर दुनिया के सबसे तेज फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट वाले देश का खिताब बरकरार रखा है. यहां औसत डाउनलोड स्पीड 430.31 Mbps दर्ज की गई है. वर्षों से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक नेटवर्क तकनीकों में किए गए निवेश का परिणाम है कि सिंगापुर इस क्षेत्र में लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है.
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इंटरनेट स्पीड की वैश्विक रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात दूसरे स्थान पर पहुंचा है जहां औसत डाउनलोड स्पीड 375.66 Mbps रही. वहीं फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है. देश की औसत इंटरनेट स्पीड 354.04 Mbps रिकॉर्ड की गई. हांगकांग भी इस मामले में पीछे नहीं है और 350.73 Mbps की स्पीड के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है.
इंटरनेट स्पीड की वैश्विक रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात दूसरे स्थान पर पहुंचा है जहां औसत डाउनलोड स्पीड 375.66 Mbps रही. वहीं फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है. देश की औसत इंटरनेट स्पीड 354.04 Mbps रिकॉर्ड की गई. हांगकांग भी इस मामले में पीछे नहीं है और 350.73 Mbps की स्पीड के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है.
Published at : 03 Jun 2026 04:39 PM (IST)
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