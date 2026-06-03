इस देश में सबसे तेज चलता है इंटरनेट! जानिए स्पीड के मामले में भारत की क्या है रैंक

Speedtest Global Index की अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर ने एक बार फिर दुनिया के सबसे तेज फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट वाले देश का खिताब बरकरार रखा है. यहां औसत डाउनलोड स्पीड 430.31 Mbps दर्ज की गई है. वर्षों से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक नेटवर्क तकनीकों में किए गए निवेश का परिणाम है कि सिंगापुर इस क्षेत्र में लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है.