फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कार्रवाई के दौरान मेहसाणा में ऐसे आम मिले जिन्हें जूस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था. जांच में कई आमों में सड़न, फफूंद और कीड़ों के निशान पाए गए, जिसके बाद हेल्थ एक्सपर्ट ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.