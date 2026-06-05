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Rotten Mangoes: सावधान! मार्केट में बिक रहा सड़े और कीड़ों वाले आम का जूस, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
Fungus-Covered Mangoes: आम का सीजन आते ही इससे बनने वाली तमाम चीजें मार्केट में मिलने लगती है. हालांकि, इस दौरान खराब आमों का यूज भी बढ़ जाता है. चलिए इसके नुकसान बताते हैं.
आम का मौसम आते ही घरों में आमरस, शेक और ताजे जूस की खुशबू फैलने लगती है. लेकिन गुजरात में सड़े, फफूंद लगे और कीड़ों से इंफेक्शन आमों की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद लोगों के मन में चिंता बढ़ गई है. सवाल यह है कि अगर ऐसे आमों से बना जूस पी लिया जाए तो क्या हो सकता है.
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Published at : 05 Jun 2026 08:24 AM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
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