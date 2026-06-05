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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थRotten Mangoes: सावधान! मार्केट में बिक रहा सड़े और कीड़ों वाले आम का जूस, हो सकती है ये गंभीर बीमारी

Rotten Mangoes: सावधान! मार्केट में बिक रहा सड़े और कीड़ों वाले आम का जूस, हो सकती है ये गंभीर बीमारी

Fungus-Covered Mangoes: आम का सीजन आते ही इससे बनने वाली तमाम चीजें मार्केट में मिलने लगती है. हालांकि, इस दौरान खराब आमों का यूज भी बढ़ जाता है. चलिए इसके नुकसान बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 05 Jun 2026 08:24 AM (IST)
Fungus-Covered Mangoes: आम का सीजन आते ही इससे बनने वाली तमाम चीजें मार्केट में मिलने लगती है. हालांकि, इस दौरान खराब आमों का यूज भी बढ़ जाता है. चलिए इसके नुकसान बताते हैं.

आम का मौसम आते ही घरों में आमरस, शेक और ताजे जूस की खुशबू फैलने लगती है. लेकिन गुजरात में सड़े, फफूंद लगे और कीड़ों से इंफेक्शन आमों की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद लोगों के मन में चिंता बढ़ गई है. सवाल यह है कि अगर ऐसे आमों से बना जूस पी लिया जाए तो क्या हो सकता है.

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फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कार्रवाई के दौरान मेहसाणा में ऐसे आम मिले जिन्हें जूस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था. जांच में कई आमों में सड़न, फफूंद और कीड़ों के निशान पाए गए, जिसके बाद हेल्थ एक्सपर्ट ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कार्रवाई के दौरान मेहसाणा में ऐसे आम मिले जिन्हें जूस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था. जांच में कई आमों में सड़न, फफूंद और कीड़ों के निशान पाए गए, जिसके बाद हेल्थ एक्सपर्ट ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
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कई लोगों को लगता है कि फल में कीड़ा होना ही सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन असली खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है. कीड़ों की मौजूदगी अक्सर इस बात का संकेत होती है कि फल खराब हो चुका है या उसे सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया.
कई लोगों को लगता है कि फल में कीड़ा होना ही सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन असली खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है. कीड़ों की मौजूदगी अक्सर इस बात का संकेत होती है कि फल खराब हो चुका है या उसे सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया.
Published at : 05 Jun 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Food Poisoning Mango Juice Rotten Mangoes

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