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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपकी इन गलतियों से जल्दी खत्म हो जाती है फोन की बैटरी! जानिए किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान

आपकी इन गलतियों से जल्दी खत्म हो जाती है फोन की बैटरी! जानिए किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान

Tech Tips: फोन की स्क्रीन सबसे ज्यादा बैटरी खर्च करने वाले हिस्सों में से एक है. अगर आप हर समय ब्राइटनेस को 100 प्रतिशत पर रखते हैं तो बैटरी तेजी से खत्म होगी.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 04 Jun 2026 09:59 AM (IST)
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  • नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करते रहें।

Tech Tips: स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया, ऑनलाइन पढ़ाई और मनोरंजन तक, लगभग हर काम के लिए हम फोन पर निर्भर हैं. लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनका फोन बार-बार चार्ज करना पड़ता है या बैटरी पहले की तुलना में बहुत जल्दी खत्म होने लगी है. इसकी वजह हमेशा बैटरी की खराबी नहीं होती, बल्कि हमारी कुछ गलत आदतें भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं. आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को तेजी से कम कर सकती हैं.

स्क्रीन की ब्राइटनेस हमेशा ज्यादा रखना

फोन की स्क्रीन सबसे ज्यादा बैटरी खर्च करने वाले हिस्सों में से एक है. अगर आप हर समय ब्राइटनेस को 100 प्रतिशत पर रखते हैं तो बैटरी तेजी से खत्म होगी. बेहतर होगा कि ऑटो-ब्राइटनेस फीचर का इस्तेमाल करें या जरूरत के हिसाब से स्क्रीन की रोशनी कम रखें.

बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स

कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो फोन इस्तेमाल न करने पर भी बैकग्राउंड में एक्टिव रहते हैं. ये लगातार इंटरनेट, लोकेशन और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं जिससे बैटरी की खपत बढ़ जाती है. समय-समय पर अनावश्यक ऐप्स को बंद करना और उनकी बैकग्राउंड गतिविधियों को सीमित करना जरूरी है.

हर समय लोकेशन और ब्लूटूथ ऑन रखना

GPS, ब्लूटूथ और Wi-Fi जैसे फीचर्स लगातार चालू रहने पर बैटरी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं. यदि इनकी जरूरत नहीं है तो इन्हें बंद रखना बेहतर होता है. इससे बैटरी की बचत के साथ-साथ फोन की परफॉर्मेंस भी बेहतर बनी रहती है.

बार-बार नोटिफिकेशन आने देना

सोशल मीडिया, शॉपिंग और गेमिंग ऐप्स से आने वाली लगातार नोटिफिकेशन भी बैटरी खर्च करती हैं. हर नोटिफिकेशन के साथ स्क्रीन एक्टिव होती है और प्रोसेसर काम करता है. जिन ऐप्स की नोटिफिकेशन जरूरी नहीं हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए.

गलत तरीके से चार्जिंग करना

फोन को बार-बार 0 प्रतिशत तक डिस्चार्ज होने देना या पूरी रात चार्जिंग पर छोड़ देना बैटरी की सेहत को प्रभावित कर सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार बैटरी को सामान्यतः 20 से 80 प्रतिशत के बीच रखना बेहतर माना जाता है. साथ ही हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले चार्जर और केबल का इस्तेमाल करना चाहिए.

पुराने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल

कई लोग फोन में आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट को नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि कंपनियां अपडेट के जरिए बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस सुधार से जुड़े फीचर्स भी जारी करती हैं. इसलिए फोन को समय-समय पर अपडेट रखना जरूरी है.

बैटरी बचाने के लिए क्या करें?

अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन की बैटरी लंबे समय तक चले तो स्क्रीन ब्राइटनेस नियंत्रित रखें, अनावश्यक ऐप्स हटाएं, जरूरत न होने पर लोकेशन और ब्लूटूथ बंद रखें तथा नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करें. छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर न केवल बैटरी बैकअप बढ़ाया जा सकता है बल्कि बैटरी की उम्र भी लंबे समय तक बरकरार रखी जा सकती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 04 Jun 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Tech Tips Smartphone Battery TECH NEWS HINDI
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