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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वलेबनान में बढ़ा तनाव: इजरायली हमलों में 4 की मौत, हिजबुल्लाह ने नए सीजफायर समझौते को ठुकराया

लेबनान में बढ़ा तनाव: इजरायली हमलों में 4 की मौत, हिजबुल्लाह ने नए सीजफायर समझौते को ठुकराया

लेबनान में इजरायली हमलों में चार लोगों की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल और लेबनानी सरकार के बीच हुए नए सीजफायर समझौते को खारिज कर दिया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 08:58 AM (IST)
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लेबनान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष को रोकने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है. लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम चार लोगों की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल और लेबनानी सरकार के बीच हुए नए युद्धविराम (सीजफायर) समझौते को सिरे से खारिज कर दिया है. इस बीच दोनों पक्षों के बीच जारी लड़ाई ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिशों को और मुश्किल बना दिया है.

हिजबुल्लाह ने समझौते को बताया अपमानजनक

हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने टेलीविजन पर प्रसारित एक लिखित बयान में नए समझौते को बेतुका, अपमानजनक और बेइज्जती भरा बताया. उन्होंने कहा कि समझौते में दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ाकों को हटाने की मांग की गई है, जो उनके लिए समर्पण, हार और दुश्मन के उद्देश्यों की पूर्ति के समान है. नईम कासिम ने स्पष्ट कहा कि उनकी प्राथमिकता इजरायली आक्रमण को समाप्त करना, युद्धविराम लागू करना और लेबनान से इजरायली सेना की पूरी वापसी सुनिश्चित करना है. उन्होंने यह भी दोहराया कि हिजबुल्लाह ने लड़ाई रोकने का कोई वादा नहीं किया है. उन्होंने कहा, "जब तक हमारे गांव सुरक्षित नहीं होते, उन पर बमबारी और तबाही जारी रहती है तथा हमारे लोग मारे जाते रहेंगे, तब तक उत्तरी इजरायल भी सुरक्षित नहीं रहेगा."

इजरायली हमलों में चार लोगों की मौत

हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इजरायली हमलों में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई. वहीं संघर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का एक जवान भी क्रॉसफायर में मारा गया. दूसरी ओर दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान एक इजरायली सैनिक की भी मौत हुई है.

नईम कासिम के बयान के कुछ ही समय बाद उत्तरी इजरायल के कई सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजने लगे. इनमें श्लोमी कस्बा भी शामिल था, जहां इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कई मंत्री स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेतन्याहू सायरन बजने से कुछ समय पहले ही वहां से निकल चुके थे. इजरायली मीडिया ने भी इसकी पुष्टि की.

ड्रोन हमलों को रोकने की कोशिश

बाद में इजरायली सेना ने बताया कि सायरन उन ड्रोन को रोकने की कोशिश के दौरान बजाए गए थे, जो दक्षिणी लेबनान में तैनात सैनिकों के नजदीक गिरे. हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर ने स्वीकार किया कि लगातार जारी युद्ध के कारण उत्तरी इजरायल के शहरों और कस्बों पर भारी दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि ईरान और लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों ने क्षेत्र में एक नई सुरक्षा स्थिति पैदा कर दी है. जामिर के अनुसार इन अभियानों के कारण ईरान और हिजबुल्लाह की क्षमताओं को अभूतपूर्व स्तर तक कमजोर किया गया है.

दक्षिणी लेबनान के गांव में पहुंची सेना

राज्य संचालित मीडिया के अनुसार गुरुवार दोपहर लेबनानी सेना संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के समन्वय से दक्षिणी लेबनान के दिब्बीन गांव में पहुंची. यह कदम उस समय उठाया गया जब इजरायली सेना ने हाल के दिनों में भीषण संघर्ष वाले इस क्षेत्र को खाली कर दिया.
करीब तीन महीने पहले शुरू हुए ताजा इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के किसी इलाके से पीछे हटी है.

संघर्ष से प्रभावित हो रहे वैश्विक प्रयास

दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्सों पर इजरायली कब्जे और लगातार जारी लड़ाई के कारण ईरान युद्ध को समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के प्रयासों पर भी असर पड़ रहा है. होर्मुज जलडमरूमध्य तेल और गैस परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है. इसके प्रभावित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ा है. ईरान ने मांग की है कि कोई भी स्थायी युद्धविराम समझौता लेबनान को भी शामिल करे.

नेतन्याहू और ट्रंप के अलग-अलग संकेत

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें इस वर्ष चुनावों का सामना करना है, का कहना है कि इजरायल तब तक अपना अभियान जारी रखेगा जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह खतरा बनना बंद नहीं कर देता. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीतिक गतिरोध और युद्धविराम की विफलता को कमतर बताते हुए कहा कि मध्य पूर्व में "सीजफायर का मतलब यह है कि गोलीबारी पहले की तुलना में कुछ कम हो जाए."

Published at : 05 Jun 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
Lebanon Hezbollah ISRAEL
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