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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMacBook Neo पर छप्परफाड़ छूट, ऐप्पल के सबसे सस्ते लैपटॉप की कीमत अब रह गई सिर्फ इतनी

MacBook Neo पर छप्परफाड़ छूट, ऐप्पल के सबसे सस्ते लैपटॉप की कीमत अब रह गई सिर्फ इतनी

MacBook Neo Discount: ऐप्पल के सबसे सस्ते लैपटॉप पर अब तक की सबसे बड़ी छूट आ गई है. मार्च में लॉन्च हुए इस लैपटॉप को अभी 40,000 रुपये से भी कम में खरीदा जा सकता है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 09:58 AM (IST)
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  • क्रोमा सेल में मैकबुक नियो पर भारी बचत का मौका।
  • मैकबुक नियो 13 इंच लिक्विड रेटिना और A18 प्रो चिप।
  • सभी ऑफर्स के बाद इसकी कीमत ₹38,440 है।

MacBook Neo Discount: अगर आप ऐप्पल के सबसे सस्ते लैपटॉप MacBook Neo को खरीदना चाह रहे हैं तो शानदार मौका आ गया है. इन दिनों क्रोमा पर एवरीथिंग ऐप्पल सेल चल रही है, जिसमें मैकबुक और आईफोन समेत कई प्रोडक्ट्स पर छूट मिल रही है. इसी सेल में MacBook Neo को हजारों रुपये की बचत के साथ खरीदा जा सकता है. बता दें कि MacBook Neo ऐप्पल की लेटेस्ट पेशकश है और इसे मार्च में ही लॉन्च किया गया था. अब इसे असली कीमत से काफी कम दामों पर खरीदने का अवसर मिल रहा है.

सबसे पहले देखें MacBook Neo के स्पेसिफिकेशंस

MacBook Neo में 13 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले लगा है. बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें 1080p का FaceTime HD कैमरा, डुअल माइक्रोफोन और डुअल साइड स्पीकर लगे हैं, जो स्पेटियल और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं. इसमें ऐप्पल का मैजिक कीबोर्ड, बड़ा मल्टीटच ट्रैकपैड और टचआईडी भी दी गई है. इसका वजन केवल 1.23 किलोग्राम है. इसकी कीमत कम रखने के लिए ऐप्पल ने इसमें iPhone 16 Pro वाला A18 Pro चिपसेट यूज किया है. 16 Pro का चिपसेट 6-कोर GPU के साथ आता है, जबकि Neo के चिपसेट में 5-कोर GPU है. ऐप्पल का दावा है कि यह इंटेल कोर अल्ट्रा 5 से वाले कई लैपटॉप की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक फास्ट परफॉर्मेंस देता है. 

MacBook Neo को 40,000 से भी कम में खरीदने का मौका

भारत में 256GB स्टोरेज वाले MacBook Neo की शुरुआती कीमत 69,900 रुपये रखी गई है, लेकिन क्रोमा से इसे 40,000 रुपये से भी कम में खरीदा जा सकता है. टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए इसका स्पेशल प्राइस 62,211 रुपये है. इस पर 12,500 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू, 7,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 4,271 रुपये के Tata Neu Coins का बेनेफिट्स मिल रहा है. इन सारे बेनेफिट्स को मिला लेने के बाद MacBook Neo की कीमत 38,440 रुपये रह जाती है. इस कीमत पर MacBook Neo खरीदना और भी शानदार डील हो जाती है.

गूगल पिक्सल 10 पर मिल रहा डिस्काउंट

अगर आप कम कीमत पर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो भी डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है. पिछले साल लॉन्च हुआ गूगल पिक्सल 10 इस समय भारी छूट के साथ अवेलेबल है. 79,999 रुपये की लॉन्चिंग कीमत वाला यह फोन अमेजन पर 66,600 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा लगभग 2,000 रुपये का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है. इस तरह आप यह फोन 65,000 रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 05 Jun 2026 09:56 AM (IST)
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