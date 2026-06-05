साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज मार्क बाउचर ने मौजूदा समय की अपनी पसंदीदा टेस्ट वर्ल्ड इलेवन और 15 सदस्यीय स्क्वॉड का चयन किया है. बाउचर ने इस टीम में भारत के तीन खिलाड़ियों को भी शामिल किया है. हालांकि कप्तानी के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस को चुना है, जिन्होंने हाल के वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में अपनी टीम को बड़ी उपलब्धियां दिलाई हैं. बाउचर ने अपनी टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को जगह दी है, जो वर्तमान में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी चुनी हुई टीम में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा साफ तौर पर दिखाई देता है.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के लिए चुनी गई इस टीम में भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है. खास बात यह है कि तीनों भारतीय खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी अंतिम प्लेइंग इलेवन में जगह दी है. 15 सदस्यीय स्क्वॉड में सबसे ज्यादा छह खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से हैं. वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के तीन-तीन खिलाड़ियों को चुना गया है. इसके अलावा इंग्लैंड के दो और न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी को भी टीम में शामिल किया गया है.

बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड इलेवन में ऑस्ट्रेलिया के चार खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, विकेटकीपर एलेक्स कैरी, कप्तान पैट कमिंस और अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन का नाम शामिल है. वहीं विस्तारित 15 सदस्यीय स्क्वॉड में तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को भी जगह दी गई है. दक्षिण अफ्रीका की ओर से केवल कागिसो रबाडा को प्लेइंग इलेवन में चुना गया है, जबकि एडेन मार्करम और मार्को यानसेन को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

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इंग्लैंड से बेन स्टोक्स और जो रूट को जगह मिली है, जबकि न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन भी बाउचर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट इलेवन का हिस्सा हैं. बाउचर का मानना है कि ये सभी खिलाड़ी मौजूदा समय में टेस्ट क्रिकेट में अपनी-अपनी टीमों के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

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मार्क बाउचर की करंट बेस्ट टेस्ट इलेवन और स्क्वॉड

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, केनन विलियमसन, जो रूट, स्वीट स्मिथ, बेन स्टोक्स, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), कगिसो रबाड़ा, जसप्रीत बुमराह, नाथन लिओन, एडेन मार्करम, मार्को यानसेन, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड