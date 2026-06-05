हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए

मार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए

मार्क बाउचर ने अपनी टेस्ट वर्ल्ड XI में तीन भारतीय खिलाड़ियों को चुना और पैट कमिंस को कप्तान बनाया. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 05 Jun 2026 07:36 AM (IST)
Preferred Sources

साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज मार्क बाउचर ने मौजूदा समय की अपनी पसंदीदा टेस्ट वर्ल्ड इलेवन और 15 सदस्यीय स्क्वॉड का चयन किया है. बाउचर ने इस टीम में भारत के तीन खिलाड़ियों को भी शामिल किया है. हालांकि कप्तानी के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस को चुना है, जिन्होंने हाल के वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में अपनी टीम को बड़ी उपलब्धियां दिलाई हैं. बाउचर ने अपनी टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को जगह दी है, जो वर्तमान में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी चुनी हुई टीम में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा साफ तौर पर दिखाई देता है.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के लिए चुनी गई इस टीम में भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है. खास बात यह है कि तीनों भारतीय खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी अंतिम प्लेइंग इलेवन में जगह दी है. 15 सदस्यीय स्क्वॉड में सबसे ज्यादा छह खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से हैं. वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के तीन-तीन खिलाड़ियों को चुना गया है. इसके अलावा इंग्लैंड के दो और न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी को भी टीम में शामिल किया गया है.

बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड इलेवन में ऑस्ट्रेलिया के चार खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, विकेटकीपर एलेक्स कैरी, कप्तान पैट कमिंस और अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन का नाम शामिल है. वहीं विस्तारित 15 सदस्यीय स्क्वॉड में तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को भी जगह दी गई है. दक्षिण अफ्रीका की ओर से केवल कागिसो रबाडा को प्लेइंग इलेवन में चुना गया है, जबकि एडेन मार्करम और मार्को यानसेन को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

यह भी पढ़ें- सूर्यकुमार यादव की छुट्टी, श्रेयस अय्यर होंगे अगले टी20 कप्तान; BCCI ने कर लिया फैसला!

इंग्लैंड से बेन स्टोक्स और जो रूट को जगह मिली है, जबकि न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन भी बाउचर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट इलेवन का हिस्सा हैं. बाउचर का मानना है कि ये सभी खिलाड़ी मौजूदा समय में टेस्ट क्रिकेट में अपनी-अपनी टीमों के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- ROKO के संन्यास के बाद टीम इंडिया बेदम, आंकड़ों ने खोली शुभमन गिल की कप्तानी की पोल

मार्क बाउचर की करंट बेस्ट टेस्ट इलेवन और स्क्वॉड

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, केनन विलियमसन, जो रूट, स्वीट स्मिथ, बेन स्टोक्स, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), कगिसो रबाड़ा, जसप्रीत बुमराह, नाथन लिओन, एडेन मार्करम, मार्को यानसेन, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड 

Published at : 05 Jun 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Pat Cummins Mark Boucher JASPRIT BUMRAH World Test XI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
मार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए
मार्क बाउचर की टेस्ट वर्ल्ड XI में 3 भारतीय, कोहली-रोहित किसी को जगह नहीं, कप्तान किसे बनाया जानिए
क्रिकेट
'विराट कोहली वो जिंदगी नहीं चाहते, जैसी वो भारत में जीते हैं...' उनके साथ खेल चुके खिलाड़ी का बयान वायरल, जानिए क्या कुछ कहा
'विराट कोहली वो जिंदगी नहीं चाहते, जैसी वो भारत में जीते हैं...' उनके साथ खेल चुके खिलाड़ी का बयान वायरल
क्रिकेट
VIRAT KOHLI INJURY IPL 2026: विराट कोहली को IPL फाइनल में लगी थी गंभीर चोट! बड़ा खुलासा होने से मचा हड़कंप
विराट कोहली को IPL फाइनल में लगी थी गंभीर चोट! बड़ा खुलासा होने से मचा हड़कंप
क्रिकेट
JASPREET BUMRAH: जसप्रीत बुमराह का शर्मनाक प्रदर्शन, 4.5 करोड़ रुपये का पड़ा एक विकेट, जानिए आईपीएल का रिपोर्ट कार्ड
IPL 2026. जसप्रीत बुमराह का शर्मनाक प्रदर्शन, 4.5 करोड़ रुपये का पड़ा एक विकेट, जानिए आईपीएल का रिपोर्ट कार्ड
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Aaj Ka Mausam: 19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
19 राज्यों में आंधी-बारिश, 80 KMPH की रफ्तार से तूफानी हवाएं, देश में मानसून की एंट्री के बाद IMD की नई चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
54 साल के हुए योगी आदित्यनाथ: 22 की उम्र में संन्यास, फिर महंत से मुख्यमंत्री तक का सफर, ऐसे हैं अजय सिंह बिष्ट
54 साल के हुए योगी आदित्यनाथ: 22 की उम्र में संन्यास, फिर महंत से मुख्यमंत्री तक का सफर
स्पोर्ट्स
JASPREET BUMRAH: जसप्रीत बुमराह का शर्मनाक प्रदर्शन, 4.5 करोड़ रुपये का पड़ा एक विकेट, जानिए आईपीएल का रिपोर्ट कार्ड
IPL 2026. जसप्रीत बुमराह का शर्मनाक प्रदर्शन, 4.5 करोड़ रुपये का पड़ा एक विकेट, जानिए आईपीएल का रिपोर्ट कार्ड
महाराष्ट्र
Maharashtra News: पाकिस्तान से आए मैसेज, डिलीट हुई चैट्स, महाराष्ट्र ATS ने जब्त किए कई मोबाइल फोन
पाकिस्तान से आए मैसेज, डिलीट हुई चैट्स, महाराष्ट्र ATS ने जब्त किए कई मोबाइल फोन
बॉलीवुड
Don 3 Row: 'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
जनरल नॉलेज
Black Hole: ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?
ब्लैक होल के नजदीक चला जाए सूरज तो क्या होगा, जानें पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा असर?
टेक्नोलॉजी
सिर्फ डिजाइन देखकर Smartwatch लेना पड़ सकता है भारी, खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान
सिर्फ डिजाइन देखकर Smartwatch लेना पड़ सकता है भारी, खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान
नौकरी
UP Recruitment 2026: यूपी में निकली एक्साइज कॉन्स्टेबल की बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार 24 जून तक करें अप्लाई
यूपी में निकली एक्साइज कॉन्स्टेबल की बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार 24 जून तक करें अप्लाई
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget