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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ डिजाइन देखकर Smartwatch लेना पड़ सकता है भारी, खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान

सिर्फ डिजाइन देखकर Smartwatch लेना पड़ सकता है भारी, खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान

Smartwatch Buying Guide: स्मार्टवॉच एक कमाल का गैजेट है, जो स्मार्टफोन के एक्सटेंशन की तरह काम करता है. इसे खरीदते समय कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है. ऐसा न करने पर आपको पछतावा हो सकता है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
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  • अपनी व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से ही जरूरी फीचर्स चुनें।

Smartwatch Buying Guide: अगर स्मार्टवॉच की सहूलियत की बात करें तो इसका कोई मुकाबला नहीं है. यह इतनी छोटी होती है कि कलाई पर आराम से आ जाए और एडवांस इतनी होती है कि स्टेप ट्रैकिंग से लेकर हार्ट रेट तक पर नजर रख लेती है. ज्यादातर लोग यह सोच लेते हैं कि सभी कंपनियों की स्मार्टवॉच के ज्यादातर फीचर्स समान ही होते हैं. इसलिए वो फीचर्स पर ध्यान न देकर सिर्फ डिजाइन देखकर स्मार्टवॉच खरीद लेते हैं. अगर आप स्मार्टवॉच लेने जा रहे हैं तो यह गलती नहीं करनी चाहिए. आज हम आपको बता रहे हैं कि स्मार्टवॉच खरीदते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है.

कंपैटिबिलिटी- स्मार्टवॉच को स्मार्टफोन के एक्सटेंशन के तौर पर डिजाइन किया जाता है. इसकी मदद से फोन के जरूरी फीचर्स को कलाई से ही एक्सेस किया जा सकता है. इसलिए स्मार्टवॉच का स्मार्टफोन के कंपैटिबल होना जरूरी है. इसलिए स्मार्टवॉच लेने से पहले यह देख लें कि यह आपके आईफोन या एंड्रॉयड फोन के साथ काम कर पाएगी या नहीं.

बजट- स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट की तरह स्मार्टवॉच के भी अलग-अलग फीचर्स और प्राइस वाले मॉडल मिलते हैं. अगर आप ऐप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ज्यादा कीमत खर्च करनी पड़ेगी, वहीं कई दूसरी कंपनिया कम कीमत पर वही फीचर्स ऑफर करती है. इसलिए खरीदने से पहले अवेलेबल ऑप्शंस पर नजर मार लें और अपने बजट के हिसाब से जरूरी फीचर्स पर फोकस करें.

कंफर्ट- स्मार्टवॉच का तभी फायदा है, जब आप इसे ज्यादा से ज्यादा समय तक पहन सके. इसके लिए इसका कंफर्टेबल होना जरूरी है. अगर आप डिजाइन के लालच में आकर ऐसा मॉडल ले लेते है, जिसे पहनना मुश्किल हो जाए तो इसका कोई फायदा नहीं है. कई लोगों को सिलिकॉन बैंड पसंद नहीं आते तो कोई मैश बैंड की ड्यूरैबिलिटी को लेकर परेशान रहता है. इसलिए कंफर्ट का ध्यान रखना भी जरूरी है.

फीचर्स- स्मार्टवॉच में बहुत फीचर्स मिलते हैं, लेकिन हर यूजर्स के लिए ये फीचर जरूरी नहीं होते. कंपनियां इन फीचर्स को मार्केटिंग के लिए यूज करती हैं, लेकिन ये आम यूजर के किसी काम नहीं आते. इसलिए जरूरी फीचर्स को प्रायोरिटी दें. कई लोग ऐसे होते हैं, जो फीचर-लोडेड स्मार्टवॉच खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में इन फीचर्स को यूज नहीं कर पाते. इसके अलावा ज्यादा फीचर्स का मतलब है कि आपको पूरे दिन नोटिफिकेशन और अलर्ट के झंझट में पड़े रहना होगा. इसलिए सिर्फ जरूरी फीचर्स वाले मॉडल को खरीदने की कोशिश करें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 05 Jun 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Smartwatch Tips And Tricks TECH NEWS
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