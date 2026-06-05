यूएस-ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर चल रही बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई से मिलने की इच्छा जताई है. ट्रंप ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर से मिलना उनके लिए 'सम्मान की बात होगी, अगर इससे ईरान के साथ संघर्ष खत्म करने में मदद मिलती है. उन्होंने खामेनेई की तारीफ भी की.

ईरानी सुप्रीम लीडर पर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका के ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' में मुज्तबा खामेनेई के पिता अयातुल्ला खामेनेई, उनकी पत्नी और उनके बच्चों की मौत हो गई, इसलिए उनके अंदर सहानुभूति है और वह उनसे मिलना नहीं चाहेंगे? ट्रंप ने जवाब में कहा, 'मैं कहूंगा कि वह मुझको पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वह एक प्रोफेशनल हैं. कुछ सर्किल में उनका बहुत मान-सम्मान है. कभी-कभी कुछ लोग उनके बारे में बुरा कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग मेरे बारे में भी बुरा कहते हैं. यह बिल्कुल झूठ है.'

ईरान डील पर क्या कहा?

यूएस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि वह बातचीत और समझौते के लिए तैयार हैं, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद और तनाव बना हुआ है. हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि मौजूदा बातचीत के जरिए संघर्ष को खत्म करने की दिशा में प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन साथ ही नई मांगों और असहमति के कारण समझौते पर अनिश्चितता बनी हुई है.

'जल्द खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट'

ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते के प्रमुख बिंदु यह हैं कि तेहरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट जल्द खुल जाएगा. ट्रंप ने कहा, 'जी हां, यह तुरंत खुलेगा, और हमने लगभग सभी बारूदी सुरंगों को हटा दिया है. हमारे पास सबसे आधुनिक बारूदी सुरंग हटाने वाली मशीनें हैं. ये पानी के अंदर चलने वाली मशीनें हैं.'

'किसी न किसी तरह जीतेंगे'

उन्होंने ईरान के साथ डील को लेकर आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है. हम किसी न किसी तरह जीतेंगे. हम कागजों पर जीतेंगे या सैन्य रूप से. किसी न किसी तरह. यह सैन्य रूप से होगा या कागजों पर.'

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ईरान ने ट्रंप पर लगाया ये आरोप?

उधर, ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सलाहकार मोहसेन रेजाई ने कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए तैयार किए जा रहे MoU के मौजूदा मसौदे में अब भी कई ऐसे बिंदु हैं, जिन्हें स्पष्ट किया जाना बाकी है. इसके बिना अंतिम सहमति तक पहुंचना मुश्किल होगा. रेजाई ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप ईरान पर अपनी शर्तें स्वीकार करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि तेहरान की शर्तों को गोलमोल स्थिति में रखा जा रहा है.

उनके मुताबिक, ईरान चाहता है कि समझौते के सभी प्रावधान और दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की जाएं, जिससे कि भविष्य में किसी तरह की विवाद की गुंजाइश न रहे.

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