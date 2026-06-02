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WiFi Speed Boost Tips: घर पर लगा Wi-FI बहुत स्लो है? अपने राउटर में तुरंत बदलिए ये 4 सेटिंग्स
आजकल ज्यादा राउटर 2.4GHz और 5GHz दोनों बैंड के साथ आते हैं. 2.4GHz की रेंज ज्यादा होती है लेकिन स्पीड कम मिलती है, जबकि 5GHz बैंड तेज स्पीड देता है.
WiFi Speed Boost Tips: इंटरनेट हमारी रोजाना की जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है. ऑफिस का काम हो, ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो कॉलिंग या फिर ओटीटी पर फिल्में देखना हर काम तेज इंटरनेट पर निर्भर करता है.
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Published at : 02 Jun 2026 06:50 PM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
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