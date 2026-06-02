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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWiFi Speed Boost Tips: घर पर लगा Wi-FI बहुत स्लो है? अपने राउटर में तुरंत बदलिए ये 4 सेटिंग्स

WiFi Speed Boost Tips: घर पर लगा Wi-FI बहुत स्लो है? अपने राउटर में तुरंत बदलिए ये 4 सेटिंग्स

आजकल ज्यादा राउटर 2.4GHz और 5GHz दोनों बैंड के साथ आते हैं. 2.4GHz की रेंज ज्यादा होती है लेकिन स्पीड कम मिलती है, जबकि 5GHz बैंड तेज स्पीड देता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 02 Jun 2026 06:50 PM (IST)
आजकल ज्यादा राउटर 2.4GHz और 5GHz दोनों बैंड के साथ आते हैं. 2.4GHz की रेंज ज्यादा होती है लेकिन स्पीड कम मिलती है, जबकि 5GHz बैंड तेज स्पीड देता है.

WiFi Speed Boost Tips: इंटरनेट हमारी रोजाना की जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है. ऑफिस का काम हो, ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो कॉलिंग या फिर ओटीटी पर फिल्में देखना हर काम तेज इंटरनेट पर निर्भर करता है.

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लेकिन कई बार महंगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन होने के बावजूद वाई-फाई की स्पीड उम्मीद के अनुसार नहीं मिलती है. ऐसे में लोग इंटरनेट कंपनी को दोष देने लगते हैं, जबकि कई बार समस्या राउटर की कुछ सेटिंग में छिपी होती है. अगर आपका वाई-फाई भी बार-बार स्लो हो जाता है, तो राउटर की ये चार सेटिंग आपके काफी काम आ सकती है.
लेकिन कई बार महंगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन होने के बावजूद वाई-फाई की स्पीड उम्मीद के अनुसार नहीं मिलती है. ऐसे में लोग इंटरनेट कंपनी को दोष देने लगते हैं, जबकि कई बार समस्या राउटर की कुछ सेटिंग में छिपी होती है. अगर आपका वाई-फाई भी बार-बार स्लो हो जाता है, तो राउटर की ये चार सेटिंग आपके काफी काम आ सकती है.
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आजकल ज्यादा राउटर 2.4GHz और 5GHz दोनों बैंड के साथ आते हैं. 2.4GHz की रेंज ज्यादा होती है लेकिन स्पीड कम मिलती है, जबकि 5GHz बैंड तेज स्पीड देता है. अगर आप राउटर के आसपास बैठकर काम करते हैं या वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग करते हैं तो 5GHz बैंड का इस्तेमाल करना सही माना जाता है. जरूरत पड़ने पर दोनों नेटवर्क को अलग-अलग नाम देकर सही बैंड चुना जा सकता है.
आजकल ज्यादा राउटर 2.4GHz और 5GHz दोनों बैंड के साथ आते हैं. 2.4GHz की रेंज ज्यादा होती है लेकिन स्पीड कम मिलती है, जबकि 5GHz बैंड तेज स्पीड देता है. अगर आप राउटर के आसपास बैठकर काम करते हैं या वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग करते हैं तो 5GHz बैंड का इस्तेमाल करना सही माना जाता है. जरूरत पड़ने पर दोनों नेटवर्क को अलग-अलग नाम देकर सही बैंड चुना जा सकता है.
Published at : 02 Jun 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
Slow Wifi Fix WiFi Speed Boost Tips Router Settings Guide Improve WiFi Performance

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