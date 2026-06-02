आजकल ज्यादा राउटर 2.4GHz और 5GHz दोनों बैंड के साथ आते हैं. 2.4GHz की रेंज ज्यादा होती है लेकिन स्पीड कम मिलती है, जबकि 5GHz बैंड तेज स्पीड देता है. अगर आप राउटर के आसपास बैठकर काम करते हैं या वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग करते हैं तो 5GHz बैंड का इस्तेमाल करना सही माना जाता है. जरूरत पड़ने पर दोनों नेटवर्क को अलग-अलग नाम देकर सही बैंड चुना जा सकता है.