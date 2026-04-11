iPhone से इन मामलों में आगे है Samsung! खरीदने से पहले जरूर पता होनी चाहिए ये बातें

सबसे पहले बात करें फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की तो इस मामले में सैमसंग काफी समय से लीड कर रहा है. कंपनी ने 2019 में ही अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया था और तब से इस सेगमेंट में लगातार नए इनोवेशन कर रही है. दूसरी तरफ, Apple ने अभी तक फोल्डेबल कैटेगरी में कदम नहीं रखा है हालांकि खबरें जरूर हैं कि कंपनी इस पर काम कर रही है. फिलहाल अगर आपको फोल्ड होने वाला फोन चाहिए तो सैमसंग ही विकल्प बनता है.