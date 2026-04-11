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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone से इन मामलों में आगे है Samsung! खरीदने से पहले जरूर पता होनी चाहिए ये बातें

iPhone से इन मामलों में आगे है Samsung! खरीदने से पहले जरूर पता होनी चाहिए ये बातें

Apple Vs Samsung: फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के मामले में सैमसंग काफी समय से लीड कर रहा है. कंपनी ने 2019 में ही अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया था और तब से इस सेगमेंट में लगातार नए इनोवेशन कर रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 11 Apr 2026 01:38 PM (IST)
Apple Vs Samsung: फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के मामले में सैमसंग काफी समय से लीड कर रहा है. कंपनी ने 2019 में ही अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया था और तब से इस सेगमेंट में लगातार नए इनोवेशन कर रही है.

जब भी नया स्मार्टफोन खरीदने की बात आती है तो अक्सर लोग Apple के iPhone और Samsung के बीच उलझ जाते हैं. दोनों ही ब्रांड अपनी-अपनी जगह मजबूत हैं लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जहां सैमसंग इस समय iPhone से आगे नजर आता है. अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेहतर रहेगा तो इन बातों को समझना आपके फैसले को आसान बना सकता है.

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सबसे पहले बात करें फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की तो इस मामले में सैमसंग काफी समय से लीड कर रहा है. कंपनी ने 2019 में ही अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया था और तब से इस सेगमेंट में लगातार नए इनोवेशन कर रही है. दूसरी तरफ, Apple ने अभी तक फोल्डेबल कैटेगरी में कदम नहीं रखा है हालांकि खबरें जरूर हैं कि कंपनी इस पर काम कर रही है. फिलहाल अगर आपको फोल्ड होने वाला फोन चाहिए तो सैमसंग ही विकल्प बनता है.
सबसे पहले बात करें फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की तो इस मामले में सैमसंग काफी समय से लीड कर रहा है. कंपनी ने 2019 में ही अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया था और तब से इस सेगमेंट में लगातार नए इनोवेशन कर रही है. दूसरी तरफ, Apple ने अभी तक फोल्डेबल कैटेगरी में कदम नहीं रखा है हालांकि खबरें जरूर हैं कि कंपनी इस पर काम कर रही है. फिलहाल अगर आपको फोल्ड होने वाला फोन चाहिए तो सैमसंग ही विकल्प बनता है.
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इसके अलावा सैमसंग के प्रीमियम स्मार्टफोन्स में मिलने वाला S Pen एक बड़ा फायदा है. यह सिर्फ एक साधारण स्टायलस नहीं बल्कि एक काम का टूल है जिससे आप नोट्स लिख सकते हैं, स्केच बना सकते हैं और कई सारे काम तेजी से कर सकते हैं. iPhone में फिलहाल इस तरह की सुविधा देखने को नहीं मिलती जिससे प्रोडक्टिविटी के मामले में सैमसंग थोड़ी बढ़त ले लेता है.
इसके अलावा सैमसंग के प्रीमियम स्मार्टफोन्स में मिलने वाला S Pen एक बड़ा फायदा है. यह सिर्फ एक साधारण स्टायलस नहीं बल्कि एक काम का टूल है जिससे आप नोट्स लिख सकते हैं, स्केच बना सकते हैं और कई सारे काम तेजी से कर सकते हैं. iPhone में फिलहाल इस तरह की सुविधा देखने को नहीं मिलती जिससे प्रोडक्टिविटी के मामले में सैमसंग थोड़ी बढ़त ले लेता है.
Published at : 11 Apr 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Samsung Apple IPhone TECH NEWS HINDI Apple Vs Samsung

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