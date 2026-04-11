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iPhone से इन मामलों में आगे है Samsung! खरीदने से पहले जरूर पता होनी चाहिए ये बातें
Apple Vs Samsung: फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के मामले में सैमसंग काफी समय से लीड कर रहा है. कंपनी ने 2019 में ही अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया था और तब से इस सेगमेंट में लगातार नए इनोवेशन कर रही है.
जब भी नया स्मार्टफोन खरीदने की बात आती है तो अक्सर लोग Apple के iPhone और Samsung के बीच उलझ जाते हैं. दोनों ही ब्रांड अपनी-अपनी जगह मजबूत हैं लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जहां सैमसंग इस समय iPhone से आगे नजर आता है. अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेहतर रहेगा तो इन बातों को समझना आपके फैसले को आसान बना सकता है.
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Published at : 11 Apr 2026 01:38 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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