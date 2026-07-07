मोबाइल के लिए सबसे मजबूत ग्लास कौन सा होता है, जानें किसमें सबसे ज्यादा होती है सेफ्टी

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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBest Glass for Mobile : के लिए सबसे मजबूत ग्लास कौन सा होता है, जानें किसमें सबसे ज्यादा होती है सेफ्टी

Best Glass for Mobile : के लिए सबसे मजबूत ग्लास कौन सा होता है, जानें किसमें सबसे ज्यादा होती है सेफ्टी

Best Glass for Mobile Screen Protection : ऐसे में अगर फोन हाथ से गिर जाए और उसकी स्क्रीन टूट जाए, तो इसे सही कराने पर हजारों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 07 Jul 2026 09:37 PM (IST)
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Best Glass for Mobile Screen Protection : स्मार्टफोन का यूज आज हमारी डेली लाइफ की छोटी बड़ी सभी चीजों में शामिल है. ऐसे में अगर फोन हाथ से गिर जाए और उसकी स्क्रीन टूट जाए, तो इसे सही कराने पर हजारों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. यही वजह है कि ज्यादातर लोग स्क्रीन की सुरक्षा के लिए टेम्पर्ड ग्लास या दूसरे स्क्रीन प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, लेकिन बाजार में इतने सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर कौन-सा ग्लास सबसे मजबूत है और किसे खरीदना सही रहेगा. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि मोबाइल के लिए सबसे मजबूत ग्लास कौन सा होता है और किसमें सबसे ज्यादा सेफ्टी होती है. 

मोबाइल के लिए सबसे मजबूत ग्लास कौन सा होता है?

मोबाइल के लिए सबसे मजबूत ग्लास Sapphire Glass को सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है. यह एल्यूमीनियम ऑक्साइड से बनाया जाता है और इसकी मजबूती हीरे के बाद सबसे ज्यादा मानी जाती है. हालांकि इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसका यूज आमतौर पर महंगे स्मार्टफोन और प्रीमियम डिवाइस में किया जाता है.

इन ग्लास को भी माना जाता है मोबाइल के लिए मजबूत

ज्यादातर स्मार्टफोन में Gorilla Glass का यूज होता है. यह खरोंच और गिरने से स्क्रीन को अच्छी सुरक्षा देता है. अगर आपने नया स्मार्टफोन खरीदा है, तो आपने Gorilla Glass का नाम जरूर सुना होगा. कई मोबाइल कंपनियां अपनी स्क्रीन की मजबूती बताने के लिए इसका यूज करती हैं. यह ग्लास खास प्रोसेस से तैयार किया जाता है, जिससे यह गिरने पर भी बेहतर सुरक्षा देता है. इसकी मजबूती की वजह से इसे कई स्मार्टफोन्स में यूज किया जाता है. इसके अलावा DragonTrail Glass भी मजबूती और टिकाऊपन के मामले में Gorilla Glass जैसा ही माना जाता है, लेकिन इसे अलग केमिकल प्रोसेस से तैयार किया जाता है. इसके अलावा Aluminosilicate Glass भी कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्मार्टफोन में यूज किया जाता है, इसकी खासियत यह है कि यह ज्यादा तापमान को बेहतर तरीके से सहन कर सकता है.

टेम्पर्ड ग्लास खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप अपने फोन के लिए टेम्पर्ड ग्लास खरीद रहे हैं, तो सिर्फ कीमत देखकर फैसला न करें. 9H हार्डनेस रेटिंग वाला ग्लास ज्यादा मजबूत माना जाता है और यह खरोंच से बेहतर सुरक्षा देता है. इसके अलावा ग्लास में अच्छी Oleophobic Coating होनी चाहिए, जिससे स्क्रीन पर उंगलियों के निशान और तेल के दाग कम दिखाई दें. वहीं 2.5D या 3D Edge Design वाला ग्लास बेहतर कवरेज देता है. साथ ही कम से कम 99 प्रतिशत ट्रांसपेरेंसी और अच्छी टच सेंसिटिविटी वाला ग्लास चुनना भी जरूरी है. 

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2D, 2.5D, 5D और 11D में कौन बेहतर?

मार्केट में 2D, 2.5D, 3D, 5D और 11D टेम्पर्ड ग्लास आसानी से मिल जाते हैं. 2D ग्लास सिर्फ स्क्रीन को कवर करता है, जबकि 2.5D ग्लास किनारों तक सुरक्षा देता है. अगर आपके फोन में Curved Display है या आप Edge-to-Edge सुरक्षा चाहते हैं, तो 5D या 11D टेम्पर्ड ग्लास बेहतर ऑप्शन हो सकता है. 

कौन-सा स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है सबसे मजबूत?

मार्केट में Tempered Glass, TPU, PET और Nano Liquid जैसे कई स्क्रीन प्रोटेक्टर मौजूद हैं. इनमें टेम्पर्ड ग्लास सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है और यह गिरने या खरोंच लगने पर स्क्रीन की बेहतर सुरक्षा करता है. वहीं TPU हल्की खरोंच से बचाव करता है, PET हल्का और सस्ता ऑप्शन है लेकिन सुरक्षा कम देता है. Nano Liquid स्क्रीन पर कोटिंग बनाता है, लेकिन यह ज्यादा मजबूत सुरक्षा नहीं देता है.

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Published at : 07 Jul 2026 09:37 PM (IST)
Tags :
Tech Screen Guard Strongest Mobile Glass Mobile Screen Protector Gorilla Glass Vs Sapphire Glass Mobile Screen
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