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Smartphone Battery Issue: अचानक 25% से 5% पर आ गई मोबाइल की बैटरी? जानें इसके पीछे की वजह
Smartphone Battery Issue: अगर आपके फोन की बैटरी अचानक 25% से 5% पर आ जाती है, तो जानिए इसके पीछे की तकनीकी वजह, बैटरी हेल्थ, कैलिब्रेशन और ऐसे आसान उपाय जिनसे इस समस्या से बचा जा सकता है.
फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से अक्सर सभी के फोन कि बैटरी जल्दी खर्च हो जाती है, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मोबाइल की बैटरी 25% दिखा रही थी, और कुछ ही मिनटों में अचानक 5% पर आ गई? ऐसे में उनके मन में तरह तरह के सवाल आते है और वे परेशान होने लगते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह समस्या आज लाखों स्मार्टफोन यूजर्स के साथ हो रही है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion