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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या आपकी Smartwatch बीमारी आने से पहले दे सकती है चेतावनी? जानिए कितनी भरोसेमंद है ये टेक्नोलॉजी

क्या आपकी Smartwatch बीमारी आने से पहले दे सकती है चेतावनी? जानिए कितनी भरोसेमंद है ये टेक्नोलॉजी

Smartwatch का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके शरीर के नॉर्मल पैटर्न को समझकर उसमें होने वाले बदलावों को पहचान सकती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 07 Jul 2026 05:30 PM (IST)
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  • स्मार्टवॉच शरीर के पैटर्न में बदलाव से बीमारी का शुरुआती संकेत।
  • अनियमित धड़कन, कदमों की संख्या जैसी जानकारी स्मार्टवॉच से विश्वसनीय।
  • स्मार्टवॉच की रीडिंग कभी-कभी गलत हो सकती है।
  • स्मार्टवॉच डॉक्टर का विकल्प नहीं, विशेषज्ञ सलाह ज़रूरी।

Smartwatch: आज कल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है. अब स्मार्टफोन से लेकर स्मार्टवॉच तक ऐसे डिवाइस मार्केट में मौजूद हैं जो आपके कई सारे कामों को आसान बना देते हैं. अब तो एआई की मदद से इन डिवाइसेज में कई सारे फीचर्स मिलने लगे हैं जिनकी मदद से लोग अपनी हेल्थ की भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं. ऐसे में अब एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसमें माना जा रहा है कि स्मार्टवॉच बीमारी आने से पहले ही आपको चेतावनी दे देगी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

इन चीजों पर नजर रखती है स्मार्टवॉच

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्टवॉच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके शरीर के नॉर्मल पैटर्न को समझकर उसमें होने वाले बदलावों को पहचान सकती है. अगर आपकी नॉर्मल हार्ट रेट, शरीर का तापमान या नींद का पैटर्न अचानक बदलने लगे तो ये किसी संभावित स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है.

हालांकि, ये बदलाव किस बीमारी के कारण हो रहा है, इसका सटीक जवाब स्मार्टवॉच नहीं दे सकती. ऐसे मामलों में डॉक्टर की जांच और मेडिकल टेस्ट ही आखिरी सहारा होते हैं.

हर हेल्थ डेटा पर आंख बंद करके भरोसा न करें

स्मार्टवॉच कई तरह के हेल्थ स्कोर और आंकड़े दिखाती हैं लेकिन सभी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं माना जाता है. ये मशीन कभी-कभी किसी दूसरे कारणों से भी आपको गलत रीडिंग दे सकती है. ऐसे में अगर बार-बार आपको गलत रीडिंग मिलती है तो डॉक्टर पर भरोसा करना ज्यादा सही रहता है.

इन फीचर्स पर कर सकते हैं भरोसा

आपको बता दें कि अब तक हुए कई रिसर्च बताते हैं कि स्मार्टवॉच कुछ मामलों में काफी काम की डिवाइस साबित हुई हैं. खासतौर पर Atrial Fibrillation (AFib) यानी दिल की अनियमित धड़कन की पहचान करने में इनकी सटीकता अच्छी मानी गई है. ये ऐसी स्थिति है जो स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है और समय रहते इसका पता चलना बेहद जरूरी होता है.

इसके अलावा, रोजाना चलने वाले कदमों की संख्या और नींद का कुल समय जैसी जानकारी भी काफी हद तक भरोसेमंद मानी जाती है. हालांकि, नींद के अलग-अलग स्टेजों की डिटेल ट्रैकिंग अभी पूरी तरह सटीक नहीं मानी जाती.

क्या डॉक्टर की जगह लेगी स्मार्टवॉच

AI और स्मार्टवॉच लगातार बेहतर हो रही हैं लेकिन इन्हें डॉक्टर की जगह इस्तेमाल करना बिलकुल भी उचित नहीं माना जा सकता है. अगर कोई डिवाइस स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी देती है तो उसे केवल एक शुरुआती संकेत समझना चाहिए न कि अंतिम मेडिकल रिपोर्ट.

सिर्फ ऐप या AI की सलाह के आधार पर दवा लेना या इलाज शुरू करना आपके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है. इसीलिए हमेशा सबसे पहले अपने डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 07 Jul 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Smartwatch TECH NEWS HINDI
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