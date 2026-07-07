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Airtel Viral Message: टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने यूजर्स को एक मैसेज भेजा है जिसमें 22 जुलाई 2026 को होने वाले एक इवेंट के बारे में जानकारी दी गई है. जी हां, अगर आपके भी किसी परिचित को Airtel की ओर से ऐसा मैसेज मिला है जिसमें 22 जुलाई 2026 को Consumer Education Workshop में शामिल होने का इनविटेशन दिया गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं क्या है इस वायरल मैसेज की सच्चाई.

क्या है सच्चाई

दरअसल, मैसेज में लिखा गया है कि Airtel यूजर्स को Consumer Education Workshop में शामिल होने के लिए इनविटेशन भेज रहा है. इसमें इवेंट डेट, टाइम और कार्यक्रम का स्थान भी दिया गया है. इसके अलावा मैसेज में इवेंट के मकसद के बारे में भी बताया गया है.

दरअसल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मैसेज TRAI द्वारा किया जाने वाला प्रोग्राम से संबंधित है जिसे एयरटेल ऑर्गेनाइज कर रहा है. इस इवेंट का मकसद यूजर्स को कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देना और Complaint Redressal Process के बारे में समझाना है. इसीलिए ये कोई फर्जी मैसेज नहीं है बल्कि ट्राई द्वारा किए जा रहे इवेंट के लिए बुलाने के लिए किए जाने वाला इनविटेशन है.

क्या है इस इवेंट का मकसद

बता दें कि ऐसी वर्कशॉप का मकसद यूजर्स और कंपनी के बीच बेहतर क्म्यूनिकेशन डेवलप करना होता है. इसमें आमतौर पर ये बताया जाता है कि किसी सेवा से जुड़ी समस्या होने पर शिकायत कहां और कैसे दर्ज करें, शिकायत का समाधान कितने समय में किया जाता है और अगर समाधान नहीं मिलता है तो आगे किस स्तर पर संपर्क किया जा सकता है.

हालांकि, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको किसी भी तरह का संहेद है तो आपको Airtel Customer Care से संपर्क करना चाहिए या फिर Airtel के आधिकारिक ऐप और वेबसाइट पर इससे संबंधित जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए.

क्यों हो रहा ये इवेंट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में टेलीकॉम कंपनियां समय-समय पर Consumer Education Program या Consumer Awareness Workshop आयोजित करती हैं. इनका मकसद यूजर्स को उनके अधिकार, सर्विसेज, शिकायत दर्ज कराने के प्रोसेस और डिजिटल सेफ्टी जैसी जरूरी जानकारियां देना होता है.

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