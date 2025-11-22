हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAadhaar का झंझट खत्म! अब एक क्लिक में खुल जाएगा पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड, जानिए क्या है पूरा तरीका

Aadhaar का झंझट खत्म! अब एक क्लिक में खुल जाएगा पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड, जानिए क्या है पूरा तरीका

Aadhar Card: UIDAI ने नया Aadhaar ऐप पेश कर दिया है, जो आधार से जुड़ी सुरक्षा और ट्रैकिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 09:35 AM (IST)
Aadhar Card: UIDAI ने नया Aadhaar ऐप पेश कर दिया है, जो आधार से जुड़ी सुरक्षा और ट्रैकिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देता है.

UIDAI ने नया Aadhaar ऐप पेश कर दिया है, जो आधार से जुड़ी सुरक्षा और ट्रैकिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देता है. आमतौर पर आधार का गलत इस्तेमाल बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है कोई आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर बैंक अकाउंट तक खाली कर दे, यह भी संभव है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका आधार कब और कहां इस्तेमाल में लिया गया है.

1/5
पहले यह जानकारी देखने के लिए mAadhaar ऐप या UIDAI की वेबसाइट पर जाकर कई डिटेल्स भरनी पड़ती थीं लेकिन नया Aadhaar ऐप इस पूरी प्रक्रिया को काफी सरल बना देता है. अब आपको कोई जानकारी भरने की जरूरत नहीं, बस एक टैप में आपकी पूरी आधार उपयोग हिस्ट्री स्क्रीन पर दिख जाएगी.
पहले यह जानकारी देखने के लिए mAadhaar ऐप या UIDAI की वेबसाइट पर जाकर कई डिटेल्स भरनी पड़ती थीं लेकिन नया Aadhaar ऐप इस पूरी प्रक्रिया को काफी सरल बना देता है. अब आपको कोई जानकारी भरने की जरूरत नहीं, बस एक टैप में आपकी पूरी आधार उपयोग हिस्ट्री स्क्रीन पर दिख जाएगी.
2/5
नए आधार ऐप में कई अहम फीचर्स जोड़े गए हैं. अब आप सिर्फ एक क्लिक में अपने आधार कार्ड का QR कोड शेयर कर सकते हैं जिससे हर जगह कार्ड साथ ले जाने की जरूरत नहीं रहती. ऐप में बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक करने का विकल्प भी एक टैप में उपलब्ध है जिससे सुरक्षा और मजबूत हो जाती है. यह नया ऐप 14 भाषाओं में काम करता है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी और कई रीजनल भाषाएं भी शामिल हैं ताकि देश के हर हिस्से के लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें.
नए आधार ऐप में कई अहम फीचर्स जोड़े गए हैं. अब आप सिर्फ एक क्लिक में अपने आधार कार्ड का QR कोड शेयर कर सकते हैं जिससे हर जगह कार्ड साथ ले जाने की जरूरत नहीं रहती. ऐप में बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक करने का विकल्प भी एक टैप में उपलब्ध है जिससे सुरक्षा और मजबूत हो जाती है. यह नया ऐप 14 भाषाओं में काम करता है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी और कई रीजनल भाषाएं भी शामिल हैं ताकि देश के हर हिस्से के लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें.
3/5
इस ऐप में आधार की उपयोग हिस्ट्री देखना बेहद आसान है. जैसे ही आप ऐप ओपन करते हैं और स्क्रीन पर स्वाइप अप करते हैं, आपके सामने कई विकल्प दिखाई देते हैं. इन्हीं में Auth History का विकल्प भी होता है. इसे चुनते ही एक पूरी सूची खुल जाती है जिसमें समय, तारीख और स्थान के साथ यह देखा जा सकता है कि आपका आधार कब और कहां उपयोग हुआ था.
इस ऐप में आधार की उपयोग हिस्ट्री देखना बेहद आसान है. जैसे ही आप ऐप ओपन करते हैं और स्क्रीन पर स्वाइप अप करते हैं, आपके सामने कई विकल्प दिखाई देते हैं. इन्हीं में Auth History का विकल्प भी होता है. इसे चुनते ही एक पूरी सूची खुल जाती है जिसमें समय, तारीख और स्थान के साथ यह देखा जा सकता है कि आपका आधार कब और कहां उपयोग हुआ था.
4/5
नया Aadhaar ऐप डाउनलोड करना भी बेहद आसान है. एंड्रॉयड यूज़र इसे गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन यूज़र ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इंस्टॉल करने के बाद बस अपना आधार नंबर डालकर लॉगिन करें और OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें. वेरिफिकेशन के बाद आपकी आधार प्रोफ़ाइल और उससे जुड़ी सभी सर्विसेज ऐप में सहज रूप से उपलब्ध हो जाती हैं.
नया Aadhaar ऐप डाउनलोड करना भी बेहद आसान है. एंड्रॉयड यूज़र इसे गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन यूज़र ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इंस्टॉल करने के बाद बस अपना आधार नंबर डालकर लॉगिन करें और OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें. वेरिफिकेशन के बाद आपकी आधार प्रोफ़ाइल और उससे जुड़ी सभी सर्विसेज ऐप में सहज रूप से उपलब्ध हो जाती हैं.
5/5
नया Aadhaar ऐप उन लोगों के लिए खास मददगार साबित होगा जो अपने आधार की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहते हैं. अब बिना किसी झंझट, सिर्फ एक क्लिक में आप जान पाएंगे कि आपका आधार कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ है और अपनी जानकारी को सुरक्षित रख पाएंगे.
नया Aadhaar ऐप उन लोगों के लिए खास मददगार साबित होगा जो अपने आधार की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहते हैं. अब बिना किसी झंझट, सिर्फ एक क्लिक में आप जान पाएंगे कि आपका आधार कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ है और अपनी जानकारी को सुरक्षित रख पाएंगे.
Published at : 22 Nov 2025 09:34 AM (IST)
