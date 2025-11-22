एक्सप्लोरर
Aadhaar का झंझट खत्म! अब एक क्लिक में खुल जाएगा पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड, जानिए क्या है पूरा तरीका
Aadhar Card: UIDAI ने नया Aadhaar ऐप पेश कर दिया है, जो आधार से जुड़ी सुरक्षा और ट्रैकिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देता है.
UIDAI ने नया Aadhaar ऐप पेश कर दिया है, जो आधार से जुड़ी सुरक्षा और ट्रैकिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देता है. आमतौर पर आधार का गलत इस्तेमाल बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है कोई आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर बैंक अकाउंट तक खाली कर दे, यह भी संभव है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका आधार कब और कहां इस्तेमाल में लिया गया है.
Published at : 22 Nov 2025 09:34 AM (IST)
Aadhaar का झंझट खत्म! अब एक क्लिक में खुल जाएगा पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड, जानिए क्या है पूरा तरीका
