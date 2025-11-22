Aadhaar का झंझट खत्म! अब एक क्लिक में खुल जाएगा पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड, जानिए क्या है पूरा तरीका

नए आधार ऐप में कई अहम फीचर्स जोड़े गए हैं. अब आप सिर्फ एक क्लिक में अपने आधार कार्ड का QR कोड शेयर कर सकते हैं जिससे हर जगह कार्ड साथ ले जाने की जरूरत नहीं रहती. ऐप में बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक करने का विकल्प भी एक टैप में उपलब्ध है जिससे सुरक्षा और मजबूत हो जाती है. यह नया ऐप 14 भाषाओं में काम करता है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी और कई रीजनल भाषाएं भी शामिल हैं ताकि देश के हर हिस्से के लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें.