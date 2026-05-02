एक्सप्लोरर
Jio Vs Airtel: 355 रुपये में कौन देता है ज्यादा बेनिफिट्स? जानिए किसका प्लान है पैसा वसूल
Jio Vs Airtel: इस प्लान के साथ यूजर्स को Jio Hotstar Mobile का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है. इसके अलावा 50GB का AI क्लाउड स्टोरेज भी दिया जाता है.
अगर आपके पास Reliance Jio और Airtel दोनों की सिम है तो 355 रुपये का रिचार्ज करने से पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि किस कंपनी का प्लान आपके लिए ज्यादा फायदे वाला साबित होगा. दोनों ही कंपनियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं लेकिन जब बात वैल्यू की आती है तो फर्क साफ नजर आने लगता है.
1/6
2/6
Published at : 02 May 2026 04:50 PM (IST)
Tags :Airtel Reliance Jio TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Jio Vs Airtel: 355 रुपये में कौन देता है ज्यादा बेनिफिट्स? जानिए किसका प्लान है पैसा वसूल
टेक्नोलॉजी
6 Photos
5 स्टार AC या Inverter AC! कौन बचाएगा ज्यादा बिजली का बिल? खरीदने से पहले जान लें असली सच
टेक्नोलॉजी
6 Photos
खतरे की घंटी! बस एक फोटो से ही अनलॉक हो जाएगा Android फोन, इस एक गलती से आप बन सकते हैं ठगी के शिकार
टेक्नोलॉजी
7 Photos
डिजिटल ठगी पर सरकार का बड़ा एक्शन! सिम कार्ड पर सख्त नियम और WhatsApp पर नजर, अब बचना होगा मुश्किल
टेक्नोलॉजी
7 Photos
महंगे रिचार्ज से तंग आ गए? सिर्फ 200 रुपये से कम में Jio, Airtel और BSNL के दमदार प्लान, मिलते हैं इतने सारे बेनिफिट्स
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फ्लाइट में Airplane Mode ऑन करना क्यों होता है जरूरी! असली वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
धड़ाम से गिरी iPhone 15 की कीमत! Amazon या Flipkart नहीं, अब यहां से खरीदने पर होगी सबसे ज्यादा बचत
टेक्नोलॉजी
6 Photos
बिना रिचार्ज कराए कितने दिन बाद बंद हो जाता है SIM कार्ड? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
अब ChatGPT होगा और भी सिक्योर! OpenAI ने लॉन्च किया ये नया फीचर, अब कोई नहीं कर पाएगा हैक
टेक्नोलॉजी
Gemini AI में आने वाले हैं विज्ञापन! अब बदल जाएगा यूजर्स का अनुभव, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
अचानक महंगे हो गए इन ब्रांड के स्मार्टफोन्स! ग्राहकों को लगा झटका, अभी देखें नई कीमतें वरना बाद में पड़ेगा पछताना
टेक्नोलॉजी
क्या 11:41 बजे आपके फोन पर भी बजने लगा सायरन? घबराएं नहीं, यह है 'अलर्ट मैसेज' की वजह
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Jio Vs Airtel: 355 रुपये में कौन देता है ज्यादा बेनिफिट्स? जानिए किसका प्लान है पैसा वसूल
टेक्नोलॉजी
6 Photos
5 स्टार AC या Inverter AC! कौन बचाएगा ज्यादा बिजली का बिल? खरीदने से पहले जान लें असली सच
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
Opinion