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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीJio Vs Airtel: 355 रुपये में कौन देता है ज्यादा बेनिफिट्स? जानिए किसका प्लान है पैसा वसूल

Jio Vs Airtel: 355 रुपये में कौन देता है ज्यादा बेनिफिट्स? जानिए किसका प्लान है पैसा वसूल

Jio Vs Airtel: इस प्लान के साथ यूजर्स को Jio Hotstar Mobile का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है. इसके अलावा 50GB का AI क्लाउड स्टोरेज भी दिया जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 02 May 2026 04:50 PM (IST)
Jio Vs Airtel: इस प्लान के साथ यूजर्स को Jio Hotstar Mobile का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है. इसके अलावा 50GB का AI क्लाउड स्टोरेज भी दिया जाता है.

अगर आपके पास Reliance Jio और Airtel दोनों की सिम है तो 355 रुपये का रिचार्ज करने से पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि किस कंपनी का प्लान आपके लिए ज्यादा फायदे वाला साबित होगा. दोनों ही कंपनियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं लेकिन जब बात वैल्यू की आती है तो फर्क साफ नजर आने लगता है.

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सबसे पहले बात करें Jio के 355 रुपये वाले प्लान की तो इसमें आपको पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके साथ कुल 25GB डेटा दिया जाता है साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा मिलती है. लेकिन असली खेल इसके एक्स्ट्रा फायदों में है.
सबसे पहले बात करें Jio के 355 रुपये वाले प्लान की तो इसमें आपको पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके साथ कुल 25GB डेटा दिया जाता है साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा मिलती है. लेकिन असली खेल इसके एक्स्ट्रा फायदों में है.
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इस प्लान के साथ यूजर्स को Jio Hotstar Mobile का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है. इसके अलावा 50GB का AI क्लाउड स्टोरेज भी दिया जाता है. इतना ही नहीं, इस प्लान में Google Gemini AI Pro का एक्सेस भी शामिल बताया जा रहा है जो इसे और आकर्षक बना देता है.
इस प्लान के साथ यूजर्स को Jio Hotstar Mobile का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है. इसके अलावा 50GB का AI क्लाउड स्टोरेज भी दिया जाता है. इतना ही नहीं, इस प्लान में Google Gemini AI Pro का एक्सेस भी शामिल बताया जा रहा है जो इसे और आकर्षक बना देता है.
Published at : 02 May 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio TECH NEWS HINDI

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