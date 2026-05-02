Jio Vs Airtel: 355 रुपये में कौन देता है ज्यादा बेनिफिट्स? जानिए किसका प्लान है पैसा वसूल

इस प्लान के साथ यूजर्स को Jio Hotstar Mobile का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है. इसके अलावा 50GB का AI क्लाउड स्टोरेज भी दिया जाता है. इतना ही नहीं, इस प्लान में Google Gemini AI Pro का एक्सेस भी शामिल बताया जा रहा है जो इसे और आकर्षक बना देता है.